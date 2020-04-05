 В Ужгороді на COVID-19 захворіла родина священника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міськради.

"В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина. Це диякон, 1992 року народження, його батьки і дружина. У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що COVID-19 у них підтверджено ПЛР-тестом. Шестимісячна дитина також хвора, їй тест робитимуть завтра.

Хворі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, перебуваючи вдома з маленькою дитиною.

За словами священника, востаннє він проводив службу в церкві 8 березня.

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За останніми даними, на Закарпатті виявлено 28 осіб із коронавірусом, двоє у важкому стані.