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Все про:Закарпаття (913) карантин (2129) Ужгород (138) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 В Ужгороді на COVID-19 захворіла родина священника

В Ужгороді (Закарпатська область) коронавірусом інфікувалась сім'я священника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міськради.

"В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина. Це диякон, 1992 року народження, його батьки і дружина. У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що COVID-19 у них підтверджено ПЛР-тестом. Шестимісячна дитина також хвора, їй тест робитимуть завтра.

Хворі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, перебуваючи вдома з маленькою дитиною.

За словами священника, востаннє він проводив службу в церкві 8 березня.

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За останніми даними, на Закарпатті виявлено 28 осіб із коронавірусом, двоє у важкому стані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186932
 
 
 Топ коментарі
 
иконки целовали.. молитовки читали.. а Иисус сказал, что это шутка..
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Интересна будет статистика - сколько человек в Украине заразились короной через сходки в церквях...
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Во время пения, так же, как и при разговоре, из его рта вылетали капельки слюны с вирусом... И летали они, подгоняемые сквознячком, по всему *дому господню*, а прихожане, думается мне, не могли не дышать...я так полагаю...
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Неудивительно абсолютно, если бы у физика ядерщика было бы куда неожиданнее
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Д'якон це не священник. Ну соромно цього не розуміти. Д'якон служби не веде, не причащає, не сповідає. Д'якон це звичайний парафіянин який співає псалтир на службі.
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Прихожан неможливо заразити, диякон з ними не цілується, до прихожан не наближається, за руки прихожан не тримається. Як він заразить інших прихожан?
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Во время пения, так же, как и при разговоре, из его рта вылетали капельки слюны с вирусом... И летали они, подгоняемые сквознячком, по всему *дому господню*, а прихожане, думается мне, не могли не дышать...я так полагаю...
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Маска на роті зупиняє всі краплі слини з вірусом! Тому не потрібно вигадувати всяку хрєнь! Перша померла від коронавірусу в Радомишлі перед смертю відвідувала богослужіння в храмі, причащалась, сповідалась і була без маски, але досі ніхто з прихожан не захворів! Взагалі в Радомишлі нуль хворих на коронавірус! А ті люди які не були з цією жінкою в храмі а спілкувався поза храмом - захворіли на коронавірус! Ось такі дива! Навіть коронавірус в храмі не працює!
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Вы мне сейчас хотите сказать, что дьякон пел псатырь в маске...? Снимаю шляпу...
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иконки целовали.. молитовки читали.. а Иисус сказал, что это шутка..
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иконы - это обожествленные изображения
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой
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Хм...Эт, по его словам, он с 8 марта ушел на самоизоляцию...? Сомнительно...
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Интересна будет статистика - сколько человек в Украине заразились короной через сходки в церквях...
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Церкви подлежат закрытию во время карантина. Путин послал в Италию тех, кто и разрабатывал этот вирус. https://enigma.club/articles/putin-poslal-v-italiyu-tekh-kto-i-razrabatyval-etot-virus
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Вирус косит ряженых клоунов в женских платьях😂
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между верующими и религиозными аж две большие разницы
и Христос не обещал ученикам быть здоровыми, богатыми и красивыми
ап. Павел написал: для меня жизнь - Христос, и смерть приобретение
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