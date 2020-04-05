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 Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін

Волонтери створили неформальний промисловий консорціум, націлений на швидке рішення щодо організації виробництва апаратів ШВЛ і супутнього устаткування.

Про це повідомив у фейсбуці Едуард Рубін, кандидат технічних наук, колишній тимчасовий виконувач обов’язків ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, передає Цензор.НЕТ.

"Найскладніше для країни питання, з яким зіткнулася медицина, це брак апаратів ШВЛ. За підрахунками їх необхідно від 50 до 100 тис. штук, щоб забезпечити лікарні для лікування хворих. Крім цього, необхідні концентратори кисню, технології високопотокової оксигенації, птрібно налагодити виробництво деталей із медичної пластмаси та багато іншого, без чого ці апарати безглузді. І найголовніше - це навчити лікарів працювати з цим обладнанням", - упевнений Рубін.

Він заявив, що створено декілька онлайн-груп, у яких триває обговорення процесів створення всього названого вище. За словами Рубіна, група, до якої входить він, координує зусилля з урядом.

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"На сьогодні створено неформальний промисловий консорціум. Він націлений на швидке рішення щодо організації виробництва апаратів ШВЛ і супутнього устаткування, насамперед для боротьби з COVID19 в Україні. Група вивчає конструкції різних апаратів: вітчизняні "Бриз" (державне підприємство), виробництво яких припинено, бо завод збанкрутував; розробку університету MIT та інші апарати, документи на які є у відкритому доступі. Також в Україні працюють кілька приватних фірм, які виготовляють та експортують  апарати ШВЛ і ремонтують їх. Але наразі всі разом вони можуть виробляти 200-300 апаратів на місяць. Цього дуже мало", - констатує Рубін.

За його словами, компанія ROSS починає виробництво апаратів "Бриз".

"Дуже важливе питання - це сертифікація обладнання. Без сертифікації використовувати апаратуру неможна. Українські асоціації виступлять із вимогою до уряду проводити сертифікацію швидко, без бюрократичної тяганини", - повідомив Рубін.

Водночас в групу потрібні люди, які готові брати участь у виробництві апаратів і їхніх комплектуючих.

"Якщо у вас є можливість і бажання брати участь у виробництві, долучайтесь до нас", - зазначає бізнесмен.

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Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186931
 
   
 Топ коментарі
 
Поки їх зроблять,пройдуть місяці і коштувати вони будуть не дешевше від закордонних.
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Срочно измерьте температуру. Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин - Цензор.НЕТ 9920
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Хто тобі сказав що не можуть?
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Те що Укроборонпром не зміг навіть теоретично налагодити виробництво апаратів ШВЛ говорить про те що Укроборонпром як ходинг це структура нікчемна і тому її потрібно ліквідувати і створити міністерство оборонної промисловості! Влада мала поставити завдання оборонній промисловості і це завдання мало бути виконане раніше запланованого терміну, а всіх хто не виконав мали розстріляти, як нарком Малишев розстрілював в цеху керівників які не виконали його доручення, прямо на очах у підлеглих з особистої зброї! Укроборонпром відмовився виробляти апарат ШВЛ, ну це комікс, куєв а не оборонна промисловість! А за кой куй керівники Укроборонпрому отримують зарплату, всі ці Абромявічуси та Найєми які нічого не розуміють в виробництві - на кой куй вони там сидять взагалі? Як так відмовились виробляти? Хто їх в біса взагалі питав хочуть вони чи не хочуть! Партія поставила завдання, Укроборонпром мав без зайвих розмов почати його виконувати, цілодобово, без вихідних і карантинів і через три тижні апарати ШВЛ мали почати масово поступати в лікарні України!
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в смысле - бесполезная структура, существует для откатов денег.
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не флуди , кацапа , тема не про це ! Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін - Цензор.НЕТ 8478
і паспорт України вона отримала не "уже" , а завжди його мала !
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Поки їх зроблять,пройдуть місяці і коштувати вони будуть не дешевше від закордонних.
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pompiere Ну гроші точно зароблять.Завжди так було.Щось не віриться,що в нас їх зроблять тисячі.
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ВКЛ_это_мы_01 Звісно що ні.Це складна техніка і їх раніше ніхто масово не виготовляв.США має наміри виготовляти і вже виготовляє.
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Своё производство это - занятость и можно на развитие этого производства получить что-то вроде субвенций из-за рубежа...
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ВКЛ_это_мы_01 Ці апарати повинні бути якісні,з ******** електронікою.Де будуть виготовляти електроніку?Це ж фактично комп'ютер,з технологічним виробництвом.В нас такого немає.Це все не швидко робиться.Через рік це забудеться,а гроші будуть виділенні.
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Годы идут на сертификацию...
Если вообще ничего не делать, то ничего и не будет...
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ВКЛ_это_мы_01 На це піде більше грошей,ніж просто закупити.Так що це все фігня.
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Калькуляция есть, чтобы не быть голословным?
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ВКЛ_это_мы_01 В нас немає високотехнологічного виробництва.Щоб все це зробити,потрібно для початку вкласти багато,а на цьому попиляють кошти.І в підсумку не буде нічого.
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Ниже ответил про проводной телефонный аппарат...
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google: схема аппарата искусственной вентиляции легких

28. Функциональная блок-схема аппарата ИВЛ с автоматическим уп­равлением без использования биологической информации. Объяснение в тексте.

Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін - Цензор.НЕТ 7979

Уже есть наработки и специалисты, ориентирующиеся в проблемах в этой области...
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ВКЛ_это_мы_01 Це лише схема.Ви бачили ******** апарат? Це наворочений комп'ютер.Де його тут будуть робити? Для цього потрібно завод відкрити.Коли це буде? Через 10 років.
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забыл указать ссылку:
https://studfile.net/preview/1565511/page:28/

Аппарат 10-20 летней давности тоже спасал...
Почему необходим смартфон, если основную функцию - удалённый разговор, выполнял и проводной аппарат?
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ВКЛ_это_мы_01 То давайте старого хламу на робимо,бо він теж рятував.
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Давайте, я только за, чтобы начинать спасать людей.
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ВКЛ_это_мы_01 В нас не буде такого.як в Італії.Хламу нам не потрібно.
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Кстати, работу старых аппаратов можно контролировать, например, по содержанию кислорода в крови и новейшими аппаратами...
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ВКЛ_это_мы_01 Я й кажу давайте всякого сміття на робиму,ще й дорожче від закордонних апаратів,проте наше.
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Прибить иногда хочется вот таких вот деятелей.............
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Действующий Президент Украины Петр Порошенко третий месяц не может начать расходовать денежные средства в размере 1 млрд гривен, предусмотренные в государственном бюджете на 2019 год для специального Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, по причине отсутствия Положения об указанном фонде, а также порядка и условий предоставления господдержки.

07.03.2019

https://ukranews.com/news/618436-poroshenko-tretij-mesyats-ne-mozhet-nachat-tratit-1-mlrd-griven-iz-prezidentskogo-fonda

Иди и не просто иди...
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Ты Serega - Кого свинарником обозвал ??
.
ФСБ-эшная МРАЗЬ ??
,
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Зебилы любят считать бабло в чужих карманах Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин - Цензор.НЕТ 6783
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Волонтеры создали
ох уж эти волонтеры и войну не проиграли выстояли и с коронавирумом опять Они
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Молодці ! Хоч хтось із науковців розпочав надважку роботу, тепер слово за нашими бізнесменами - меценатами. Науковцям необхідно дати повністю зелене світло.
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Если переболеет 70% населения, то при лечении под ИВЛ процентов 5-ти и этих не хватит...
Карантин только для того, чтобы растянуть во времени заражение и не было массового притока в больницу и отбора - кого лечить, а кого - нет.
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Не заболеет столько - это во-первых. Уже не говоря о том, что далеко не всем заболевшим требуется ИВЛ.
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Я же так и сказал - процентов 5 (если не больше, статья сегодня была на Цензоре - столько-то лечатся так, а столько-то - под ИВЛ, мне лень искать).
40 миллионов 70% - 28 миллионов, 5% от 28 миллионов - 1.4 миллиона...
Т.е., чтобы на всех хватило необходимо, чтобы переболели не менее, чем за год...
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По аналогии со всеми предыдущими видами подобных инфекций, со временем произойдет значительное ослабление патогена и эта гадость станет такой же как когда-то наводящий страх птичий и свинский грипп. Да и вакцину думаю выдадут на-гора очень скоро. Кстати, в Сингапуре вроде уже зафиксировали изменение в цепочке РНК у нескольких пациентов. Так что просто подождем.
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Де електроніку до цих апаратів будуть в нас виготовляти?
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Вроде бы в Украине раньше производили эти аппараты...
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россіяне і путєн ставят на колені амеріканскую сланцєвую отрасль.

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Апарраты ИВЛ будут нужны через 7-12 дней .
.
Не успеют.
.
ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
.
.!! !!!!!



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Сейчас стрясут с бюджета и на том всё закончится.
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до лампады эти ИВЛ. Нет и не будет скоро людей, врачей, которые способны с ними работать.Там всё не так просто.
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Возможно, на первое время, будет необходим специалист, ведь в больнице будет не один аппарат, а врач будет только принимать решение и со временем и врачи научатся и/или медсёстры.
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Одноразовые маски не могут сшить, а тут на какие-то аппараты замахнулись.
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Швейна фабрика в Іршаві перепрофілювалася на виробництво захисних масок

Пошив одягу для професійних велосипедистів: трико, футболки, жилетки, куртки, шкарпетки, рукавички - така спеціалізація у швацької фабрики, що функціонує в Іршаві.
Костюми, що тут виробляють, носять кращі спортсмени по всій Європі. Та карантин однаково діє для всіх, тому підприємство тимчасовопризупинило роботу. Однак працівники її час вдома гаяли не довго - перепрофілювалися і почали шити захисні маски.
Передає Закарпаття онлайн.
Працівників на фабриці близько сотні, та на час карантину на роботу вийшла лише половина: аби дотримуватися всіх превентивних норм. Маски тут раніше не шили, та й не всі швацькі машинки до такого виробництва пристосовані. Але жінки вчаться, розуміють всю важливість цієї допомоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/light-industry/shvejna-fabryka-v-irshavi-pereprofilyuvalasya-na-vyrobnycztvo-zahysnyh-masok-video/
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полностью автоматизированный китайский станок размером 3х3м за 40$ выплевывает 200 тыс шт масок в сутки.
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АААА! ассоциации... то они все боролись за снижение цен на грузовые перевозки и повышение цен на импортную электронику а сейчас занялись производством аппаратов. это новая разновидность реформизма?
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Можно было поверить, если бы в Украине хоть один подобный проект довели до конца.
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Не буде в нас високотехнологічного виробництва.Можливо колись і буде,але не зараз.
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Может и будет когда нибудь, когда у власти будут не ж-ы
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Не, в Украине подобного плана производства, по пластмассам, есть - в Харькове, в Днепре, - только всё скорее упрется, что какой то дядька решит, что лучше ему позагорать месячишко на Мальдивах, чем АИВЛ в Украине выпустить, и откатить на комплектующих их Китая, а оттуда по откату, как всегда, пришлют не то и не такое. Организационная составляющая обычно подводит.
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Не производить, а заниматься крупно узловой сборкой как вариант или перепродавать уже готовые изделия других мировых разработчиков и производителей, в основном из Китая как и всего остального оборудования до сегодняшнего дня ,а так же согласуя с ними клеить на них бирки "сделано в Украине " Увы как есть так есть и не надо строить из себя великих на словах в коррумпированой с ног до головы стране
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«По его словам, компания ROSS начинает производство аппаратов "Бриз".
Источник: https://censor.net.ua/n3186931»
«ROSS»...
не UKR ...
Жирний харчок в бік України....
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То есть они не то что не производят, а у них только в планах планироватьб производить их и только в том случае. если правительство будет сертиицировать их быстро. при всех других обстаятельствах, их планировать производить вообще не будут.
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Продавать в большом количестве качественные аппараты ИВЛ Украине в ближайшее время никто не будет , т.к. сами уже нуждаются. Покупать китайское гуано сомнительного качества - нельзя. В любом случае производство в Украине необходимо. Сложно , но возможно.Может быть расширить производство того , что имеем -эксперты примут верное решение. У нас лучшие люди , умнейшие : привет , Харьков =ХИРЭ , ХАИ , ХПИ !!!
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17 000грн штраф якщо ти просто йдеш по вулиці без маски це бред, а раніше всі говорили що маски не допомагають, то кому вірити???
Тай в аптеках зараз такі маски як курам насміх і вони точно ніяк не допоможуть, просто хтось наживається на непотрібних копійочних масках, а продають в аптеках по 30 грн кусок бінтика з шнурочком.
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