 Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін

Про це повідомив у фейсбуці Едуард Рубін, кандидат технічних наук, колишній тимчасовий виконувач обов’язків ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, передає Цензор.НЕТ.
"Найскладніше для країни питання, з яким зіткнулася медицина, це брак апаратів ШВЛ. За підрахунками їх необхідно від 50 до 100 тис. штук, щоб забезпечити лікарні для лікування хворих. Крім цього, необхідні концентратори кисню, технології високопотокової оксигенації, птрібно налагодити виробництво деталей із медичної пластмаси та багато іншого, без чого ці апарати безглузді. І найголовніше - це навчити лікарів працювати з цим обладнанням", - упевнений Рубін.
Він заявив, що створено декілька онлайн-груп, у яких триває обговорення процесів створення всього названого вище. За словами Рубіна, група, до якої входить він, координує зусилля з урядом.
"На сьогодні створено неформальний промисловий консорціум. Він націлений на швидке рішення щодо організації виробництва апаратів ШВЛ і супутнього устаткування, насамперед для боротьби з COVID19 в Україні. Група вивчає конструкції різних апаратів: вітчизняні "Бриз" (державне підприємство), виробництво яких припинено, бо завод збанкрутував; розробку університету MIT та інші апарати, документи на які є у відкритому доступі. Також в Україні працюють кілька приватних фірм, які виготовляють та експортують апарати ШВЛ і ремонтують їх. Але наразі всі разом вони можуть виробляти 200-300 апаратів на місяць. Цього дуже мало", - констатує Рубін.
За його словами, компанія ROSS починає виробництво апаратів "Бриз".
"Дуже важливе питання - це сертифікація обладнання. Без сертифікації використовувати апаратуру неможна. Українські асоціації виступлять із вимогою до уряду проводити сертифікацію швидко, без бюрократичної тяганини", - повідомив Рубін.
Водночас в групу потрібні люди, які готові брати участь у виробництві апаратів і їхніх комплектуючих.
"Якщо у вас є можливість і бажання брати участь у виробництві, долучайтесь до нас", - зазначає бізнесмен.
і паспорт України вона отримала не "уже" , а завжди його мала !
Если вообще ничего не делать, то ничего и не будет...
28. Функциональная блок-схема аппарата ИВЛ с автоматическим управлением без использования биологической информации. Объяснение в тексте.
Уже есть наработки и специалисты, ориентирующиеся в проблемах в этой области...
https://studfile.net/preview/1565511/page:28/
Аппарат 10-20 летней давности тоже спасал...
Почему необходим смартфон, если основную функцию - удалённый разговор, выполнял и проводной аппарат?
07.03.2019
https://ukranews.com/news/618436-poroshenko-tretij-mesyats-ne-mozhet-nachat-tratit-1-mlrd-griven-iz-prezidentskogo-fonda
Иди и не просто иди...
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ФСБ-эшная МРАЗЬ ??
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ох уж эти волонтеры и войну не проиграли выстояли и с коронавирумом опять Они
Карантин только для того, чтобы растянуть во времени заражение и не было массового притока в больницу и отбора - кого лечить, а кого - нет.
40 миллионов 70% - 28 миллионов, 5% от 28 миллионов - 1.4 миллиона...
Т.е., чтобы на всех хватило необходимо, чтобы переболели не менее, чем за год...
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Не успеют.
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ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
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Пошив одягу для професійних велосипедистів: трико, футболки, жилетки, куртки, шкарпетки, рукавички - така спеціалізація у швацької фабрики, що функціонує в Іршаві.
Костюми, що тут виробляють, носять кращі спортсмени по всій Європі. Та карантин однаково діє для всіх, тому підприємство тимчасовопризупинило роботу. Однак працівники її час вдома гаяли не довго - перепрофілювалися і почали шити захисні маски.
Передає Закарпаття онлайн.
Працівників на фабриці близько сотні, та на час карантину на роботу вийшла лише половина: аби дотримуватися всіх превентивних норм. Маски тут раніше не шили, та й не всі швацькі машинки до такого виробництва пристосовані. Але жінки вчаться, розуміють всю важливість цієї допомоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/light-industry/shvejna-fabryka-v-irshavi-pereprofilyuvalasya-na-vyrobnycztvo-zahysnyh-masok-video/
Источник: https://censor.net.ua/n3186931»
«ROSS»...
не UKR ...
Жирний харчок в бік України....
Тай в аптеках зараз такі маски як курам насміх і вони точно ніяк не допоможуть, просто хтось наживається на непотрібних копійочних масках, а продають в аптеках по 30 грн кусок бінтика з шнурочком.