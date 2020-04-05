 Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Це було перше завдання, яке переді мною поставив, зокрема, президент: щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. Сьогодні я провів нараду, і вже створено загальну по Україні базу всіх 242 лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом: усі потреби, все, що в них є зараз, коли і що їм треба постачати", - повідомив Степанов.
За словами чиновника, наразі медичні установи України більше потребують засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів та респіраторів.
"Це все потрібно в сотнях тисяч одиниць. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки й одразу розсилаємо все у регіони. Я ще раз хочу наголосити: мій пріоритет - створити захищені й гідні умови для наших лікарів", - резюмував міністр.
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- А предыдущий министр ??
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- Ужэ сидит ,
или пока под следствием ?
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ТЕПЕРЬ ПОСМЕЕТЬСЯ ..
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на кладбищах.
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НО! -- власть заявила, что ношение масок сделали обязательным по просьбам трудящихся.
Трудящиеся, однако, в тревожном состоянии духа -- официальной инфе не верят, а сарафанная молва, всякие страсти и ужасы носит по ушам и мозгам. Ощущение точно такое же, как в первые дни и месяцы после Чернобыля.
Сконструировал сам неплохую маску-респиратор, из подручных средст, что бы и моя Агентесса такую же сделала себе и дитёнышу. Уже сделала... -- Орден ей и повышение в чине! *)
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Ремонт просит денег. Денег нет.
Аппаратов ИВЛ нет.
Дать 1000 пачек парацетамола. И отчитаться, что работа выполнена.
Просто медик бы так не сдалал. А клоун - запросто.