EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  1271  31
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Мінздоров'я (1408) Степанов Максим (123) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, а також засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Це було перше завдання, яке переді мною поставив, зокрема, президент: щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. Сьогодні я провів нараду, і вже створено загальну по Україні базу всіх 242 лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом: усі потреби, все, що в них є зараз, коли і що їм треба постачати", - повідомив Степанов.

За словами чиновника, наразі медичні установи України більше потребують засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів та респіраторів.

Читайте також: Групи фахівців виїхали в регіони для перегляду переліку лікарень для пацієнтів із коронавірусом, - МОЗ

"Це все потрібно в сотнях тисяч одиниць. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки й одразу розсилаємо все у регіони. Я ще раз хочу наголосити: мій пріоритет - створити захищені й гідні умови для наших лікарів", - резюмував міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186924
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки планових операцій було відкладено та яка кількість смертей в наслідок цього рішення?
 показати весь коментар
 
А Степанову не сообщили, что самый умный врач современности уже выдвинул команду по регионам для пересмотра списка Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 4088
 показати весь коментар
 
Интересно..
.
- А предыдущий министр ??
.
- Ужэ сидит ,
или пока под следствием ?
.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно..
.
- А предыдущий министр ??
.
- Ужэ сидит ,
или пока под следствием ?
.
 показати весь коментар
 
 
Ага сидит жопой на диване и ржот с того как он лохов украинцев развел
 показати весь коментар
 
 
Степанов розуміє що виділення окремих лікарень для боротьби зі звичайним вірусом вже обмежує права громадян України на медичне забезпечення! Всі лікарні України мають надавати медичну допомогу хворим на коронавірус і обмежувати перелік лікарень ніхто не має права, бо це обмеження права людини на отримання медичної допомоги в найближчій лікарні! Вірус це звичайний ГРВІ, немає ніякого особливого лікування чи ліків для цього вірусу, тому його мають лікувати в КОЖНІЙ наявній лікарні!
 показати весь коментар
 
 
Яка це звичайна ГРВІ ми кожний день бачимо з усіх країн по телебаченню...і ви вважаєте, що людина з коронавірусом може спокійно піти у любу лікарню чи поліклінику до дільничого лікаря, просидівши у черзі серед здорового населення і попутно заразивши усіх врачів...чи у кожній лікарні має бути тільки окрема палата чи бокс...як ви це собі уявляєте...
 показати весь коментар
 
А Степанову не сообщили, что самый умный врач современности уже выдвинул команду по регионам для пересмотра списка
 показати весь коментар
 
 
ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
.
.
 показати весь коментар
 
Подивимось. Якщо за тиждень в інтернеті будуть продовжувати викладувати списки ліків і ваток, які хворі повинні купити за свій кошт, то яка ціна всім цим словам.......... Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 3830
 показати весь коментар
 
 
Многие лекарства теперь можно купить в ИТАЛИИ.
.
.
 показати весь коментар
 
Закупати необхідне будуть через фірму дружини степанова?
 показати весь коментар
 
 
ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
.
.!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Я еще раз хочу подчеркнуть: мой приоритет - создать защищеные и достойные условия для наших врачей ", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3186924 А как насчет больных АУ министр что делать будешь с больными или это не приоритет Опять за дитя забыли Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7878
 показати весь коментар
 
 
НАРОД ЭТОГО ЗАХОТЕЛ !
,
ТЕПЕРЬ ПОСМЕЕТЬСЯ ..
.
на кладбищах.
.


 показати весь коментар
 
Скільки планових операцій було відкладено та яка кількість смертей в наслідок цього рішення?
 показати весь коментар
 
 
зебилы Вам на этот вопрос не дадут ответа,посколько очень заняты геноцидом украинского народа.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли - це метушлива і тупа пародія на ригів. Живуть за принципом "Хоч день, але мій!"
 показати весь коментар
 
А простой вопрос ,для любой страны,а что делали зеленые правители 3 месяца и кто виноват,что нет элементарных средств защиты? И кто это продал то что было в момент мировой пандемии?
 показати весь коментар
 
ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
.
.!!!
 показати весь коментар
 
Через два тижні буде вже все ясно.Скоріше за все нас пронесло.
 показати весь коментар
 
 
Разведчица из Минска докладывает: почти все ходят в масках -- в марлевых, в основном -- это бестолку.
НО! -- власть заявила, что ношение масок сделали обязательным по просьбам трудящихся.
Трудящиеся, однако, в тревожном состоянии духа -- официальной инфе не верят, а сарафанная молва, всякие страсти и ужасы носит по ушам и мозгам. Ощущение точно такое же, как в первые дни и месяцы после Чернобыля.

Сконструировал сам неплохую маску-респиратор, из подручных средст, что бы и моя Агентесса такую же сделала себе и дитёнышу. Уже сделала... -- Орден ей и повышение в чине! *)
 показати весь коментар
 
 
А що всі зелені міністри охорони здоровя робили до цього часу ?
 показати весь коментар
 
 
А раніше вони тільки на складах вщент зреформованого санепіду "опісь імущєства" проводили? Ну добре - потрєбності вияснили, а удовлєтворять їх коли почнуть, і де братимуть все необхідне?
 показати весь коментар
 
Не, ну это понятно. Только по факту больницам нужен капитальный ремонт и по 100 аппаратов искусственного дыхания.
Ремонт просит денег. Денег нет.
Аппаратов ИВЛ нет.
Дать 1000 пачек парацетамола. И отчитаться, что работа выполнена.
Просто медик бы так не сдалал. А клоун - запросто.
 показати весь коментар
 
 
Обана! В стране, оказывается, коронавирус! А пацаны то the ничего не знали! Имеется в виду, что уже месяц они болтают своей ерундой во главе с рояльным паганини, в то время как в мире почти полтора миллиона людей заболели короной, десятки тысяч ушли в мир иной. Говорят, что лучше позже, чем никогда. Но это не тот случай. ******* нынешней власти зашкаливает. Они действительно полагают, что им всё спишется? Глубокое заблуждение! Когда начнется мор в стране, этой воровской шобле уже ничто не поможет! В истории Украины они останутся кучкой жалких дилетантов и пустобрёхов, просравших реальный шанс изменить страну к лучшему!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору