 Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Це було перше завдання, яке переді мною поставив, зокрема, президент: щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. Сьогодні я провів нараду, і вже створено загальну по Україні базу всіх 242 лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом: усі потреби, все, що в них є зараз, коли і що їм треба постачати", - повідомив Степанов.

За словами чиновника, наразі медичні установи України більше потребують засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів та респіраторів.

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"Це все потрібно в сотнях тисяч одиниць. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки й одразу розсилаємо все у регіони. Я ще раз хочу наголосити: мій пріоритет - створити захищені й гідні умови для наших лікарів", - резюмував міністр.