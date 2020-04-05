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 До 30 квітня продовжили режим самоізоляції в окупованому Криму

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції до 30 квітня на території окупованого Криму діятиме обов'язковий режим самоізоляції.

Про це йдеться в опублікованому 5 квітня указі російської маріонетки Сергія Аксьонова, передає Цензор.НЕТ.

"З 3 квітня до 30 квітня 2020 року включно зобов'язати громадян не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків звернення за екстреною (невідкладною) медичною допомогою і випадків іншої прямої загрози життю і здоров'ю", - йдеться в документі.

Водночас громадянам дозволяється виходити з дому, щоб допомагати родичам, які потребують цього, зробити покупки, винести сміття, вигуляти домашніх тварин у межах 100 метрів від місця проживання.

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Обмеження не поширюються на працівників екстрених служб, Росспоживнагляду, волонтерів та інших осіб, що гарантують громадську безпеку.

Також розширено перелік підприємств, які можуть працювати.

"Встановити, що в режимі звичайного робочого часу здійснюють діяльність організації, що займаються будівництвом багатоквартирних будинків, зокрема за договорами підряду і (або) субпідряду, пункти видачі замовлень інтернет-магазинів, служби доставки замовлень, сервісні організації, задіяні в сервісному обслуговуванні магазинів, розподільних центрів та інших об'єктів торговельної інфраструктури", - йдеться в документі.

Згідно з указом, знято обмеження з нотаріусів, а також організацій, що утворюють інфраструктуру підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, центрів зайнятості населення.

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Нагадаємо, в окупованому Криму, за даними "місцевої влади", минулої доби зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Загалом підтверджено коронавірус у 25 хворих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186920
 
 
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Алі Татар-заде
Вчера в 05:33 ·

пам'ятаєте розхожу приказку, що той хто був там-то (напр. служив в СА) той в цирку не сміється.
Отак само скажу, що неймовірні страждання на карантині протягом тиждня здаються чимсь слабеньким таким кримчанам, які на самоізоляції сидять 7-й рік.
Ви ж ніколи про це не думали, як воно.
В кав'ярні, бари, публічні місця - все, де вас можуть просто підслухати - не ходиш на зустрічі навіть з найвірнішими друзями.
Коли до тебе в лічку пише перевірений френд з України - "агов, я приїхав, давай зустрінемось" - ти 6 років відморожуєшся, але йому не поясниш, чому
(щоби пояснити, треба зустрітися, а якщо зустрінешся, то пояснювати буде пізно).

Збираючись компанією більше двох, завжди уточнюємо - хто там третій, якої орієнтації дівчина чи хлопець, яких притаще на собі четвертий. І звісно, мова не про сексуальність, а про те, він вата чи нейтрал, надійний чи бовтун.
У тих з нас, в кого є можливість не ходити на роботу - не ходять вже сьомий рік.
В кого нема таких можливостей - той не курить у пересменках і не бухає на карапаратівах, бо під 50 може комусь і двинути між вухи, коли той сильно лизатиме фюрера або бажатиме ядерного пєплу українцям і депортації татарам.
Лікарні переповнені, кажете.
А ви поживіть без паспорту окупанта (аусвайса) при умові, що в лікарні обслуговують тільки за аусвайсом (як сказали московити, "навіть у нас такого нема").
І якщо ви зламали кінцівку, - йдете за липовим "полісом" родича чи друга, в якого аусвайс є, зуби дьоргати - теж, і дякуєте вищим силам, що лікарі не пильно дивляться в сам аусвайс.
Або за кожну вавку платите в приватній лікарні, - не так за якість, скільки, практично, за такт і стулений писок.
І коли навіщуєте друзів, родичів в лікарні, то кожний раз ризикуєте не пройти, якщо потрапиться "принциповий" вахтьор.
Вас не пускають на скільки километрів, ви страждаєте.
А ви уявіть собі, що без аусвайсу вас може затримати кожна собака в погонах на "законних" по РФ підставах, та пофантазуйте, як такі ходять на ринки.
На вас начихає сусід, а на нас напише скаргу сусід, і до нас прийдуть, а потім назбирають 100 душ і будуть довго обмінювати на якогось маторилу (20 шт.).
І всі ці сім років ще читаєш, що так кримчанам і нада (1) або навпаки - давайте їм дамо воду і знімемо блокаут, бо там же наші люде (2).
І коли починається грип, у стрічці моїх друзів материкові вголос мріють, скільки помре кримчан, оніже хотєлі умєрєть в расії, бугиги.
Та ви просто діти, баловані галі.
Вам і в думку не приходить, що карантин - ніщо в порівнянні з окупацією.
Так, я розумію все про порушення прав.
Але коли ви описуєте страждання, ну, бідосі.
Ладно з кримчанами, а як воно на фронті? А як воно ЗА фронтом, там в глубінє донецкіх руд?
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стоят два зомби на трассе таврида...ждут поезд с крысманского моста
один зомби мрачно другому:
- з-за тебе вася той клятий потяг тут -точно не зупиниться!
- чому?
- в тебе вася де голова повинна була бути?
- на плечах.
- а ти чомусь доcі її в руках тримаєш?
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