 До 30 квітня продовжили режим самоізоляції в окупованому Криму

Про це йдеться в опублікованому 5 квітня указі російської маріонетки Сергія Аксьонова, передає Цензор.НЕТ.
"З 3 квітня до 30 квітня 2020 року включно зобов'язати громадян не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків звернення за екстреною (невідкладною) медичною допомогою і випадків іншої прямої загрози життю і здоров'ю", - йдеться в документі.
Водночас громадянам дозволяється виходити з дому, щоб допомагати родичам, які потребують цього, зробити покупки, винести сміття, вигуляти домашніх тварин у межах 100 метрів від місця проживання.
Обмеження не поширюються на працівників екстрених служб, Росспоживнагляду, волонтерів та інших осіб, що гарантують громадську безпеку.
Також розширено перелік підприємств, які можуть працювати.
"Встановити, що в режимі звичайного робочого часу здійснюють діяльність організації, що займаються будівництвом багатоквартирних будинків, зокрема за договорами підряду і (або) субпідряду, пункти видачі замовлень інтернет-магазинів, служби доставки замовлень, сервісні організації, задіяні в сервісному обслуговуванні магазинів, розподільних центрів та інших об'єктів торговельної інфраструктури", - йдеться в документі.
Згідно з указом, знято обмеження з нотаріусів, а також організацій, що утворюють інфраструктуру підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, центрів зайнятості населення.
Нагадаємо, в окупованому Криму, за даними "місцевої влади", минулої доби зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Загалом підтверджено коронавірус у 25 хворих.
Вчера в 05:33 ·
пам'ятаєте розхожу приказку, що той хто був там-то (напр. служив в СА) той в цирку не сміється.
Отак само скажу, що неймовірні страждання на карантині протягом тиждня здаються чимсь слабеньким таким кримчанам, які на самоізоляції сидять 7-й рік.
Ви ж ніколи про це не думали, як воно.
В кав'ярні, бари, публічні місця - все, де вас можуть просто підслухати - не ходиш на зустрічі навіть з найвірнішими друзями.
Коли до тебе в лічку пише перевірений френд з України - "агов, я приїхав, давай зустрінемось" - ти 6 років відморожуєшся, але йому не поясниш, чому
(щоби пояснити, треба зустрітися, а якщо зустрінешся, то пояснювати буде пізно).
Збираючись компанією більше двох, завжди уточнюємо - хто там третій, якої орієнтації дівчина чи хлопець, яких притаще на собі четвертий. І звісно, мова не про сексуальність, а про те, він вата чи нейтрал, надійний чи бовтун.
У тих з нас, в кого є можливість не ходити на роботу - не ходять вже сьомий рік.
В кого нема таких можливостей - той не курить у пересменках і не бухає на карапаратівах, бо під 50 може комусь і двинути між вухи, коли той сильно лизатиме фюрера або бажатиме ядерного пєплу українцям і депортації татарам.
Лікарні переповнені, кажете.
А ви поживіть без паспорту окупанта (аусвайса) при умові, що в лікарні обслуговують тільки за аусвайсом (як сказали московити, "навіть у нас такого нема").
І якщо ви зламали кінцівку, - йдете за липовим "полісом" родича чи друга, в якого аусвайс є, зуби дьоргати - теж, і дякуєте вищим силам, що лікарі не пильно дивляться в сам аусвайс.
Або за кожну вавку платите в приватній лікарні, - не так за якість, скільки, практично, за такт і стулений писок.
І коли навіщуєте друзів, родичів в лікарні, то кожний раз ризикуєте не пройти, якщо потрапиться "принциповий" вахтьор.
Вас не пускають на скільки километрів, ви страждаєте.
А ви уявіть собі, що без аусвайсу вас може затримати кожна собака в погонах на "законних" по РФ підставах, та пофантазуйте, як такі ходять на ринки.
На вас начихає сусід, а на нас напише скаргу сусід, і до нас прийдуть, а потім назбирають 100 душ і будуть довго обмінювати на якогось маторилу (20 шт.).
І всі ці сім років ще читаєш, що так кримчанам і нада (1) або навпаки - давайте їм дамо воду і знімемо блокаут, бо там же наші люде (2).
І коли починається грип, у стрічці моїх друзів материкові вголос мріють, скільки помре кримчан, оніже хотєлі умєрєть в расії, бугиги.
Та ви просто діти, баловані галі.
Вам і в думку не приходить, що карантин - ніщо в порівнянні з окупацією.
Так, я розумію все про порушення прав.
Але коли ви описуєте страждання, ну, бідосі.
Ладно з кримчанами, а як воно на фронті? А як воно ЗА фронтом, там в глубінє донецкіх руд?
один зомби мрачно другому:
- з-за тебе вася той клятий потяг тут -точно не зупиниться!
- чому?
- в тебе вася де голова повинна була бути?
- на плечах.
- а ти чомусь доcі її в руках тримаєш?