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 В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525

В Італії 5 квітня зареєстрували 525 летальних випадків від ускладнень, спричинених коронавірусом. Це найменший показник смертності у країні з 19 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Раніше найменший показник смертності за добу в Італії було зареєстровано 19 березня, того дня померли 427 осіб.

Зараз в Італії зафіксовано 128 948 випадків коронавірусу, з них 4 316 - за сьогодні. 15 877 людей померли, 21 815 одужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186919
 
 
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А теперь росия наблюдает как вы все умираете.
Как Россия занесла коронавирус в Ухань: сокурсник Путина рассказал о засекреченном взрыве
Мнения / Экология 04-апр, 03:449 11 106 0

Центр вирусологии "Вектор"

Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

Экс-разведчик напомнил о возгорании спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов, в сентябре 2019 года.

"Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. В декабре число людей в Ухане, заболевших "пневмонией", приобретает взрывной характер. То есть вирус начал распространяться там с ноября", - приводит хронологию событий Швец.

При этом существует два вероятных варианта, почему коронавирус был занесен именно в Китай.

"Думаю, совсем исключать фактор случайности нельзя. Уханский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ. Таких центров по миру можно на пальцах пересчитать, и все они следят друг за другом. В составе сборной России на Военных играх однозначно присутствовали представители ГРУ и ФСБ. Но поскольку вирусология требует специальных знаний, помимо чепиг и мишкиных там должны были присутствовать и эксперты (вполне вероятно, из "Вектора", самого крупного в РФ центра вирусологии). И один из них мог не подозревать, что является переносчиком вируса", - говорит он.

Но все же версия о преднамеренно занесенном CОVID-19 из РФ в Ухань представляется бывшему советскому разведчику более убедительной.

"Судя по всему, взрыв на "Векторе" стал российским Чернобылем. После него очевидцы ощущали "запах дыма и нечистого воздуха". Вполне вероятно, что произошел выброс в атмосферу штаммов коронавируса и, не исключено, еще какой-то дряни, о которой мы пока не знаем", - считает Швец.

По мнению издания, взрыв в "Векторе" мог обострить опасения относительно безопасности расположенных в России секретных объектов, оставшихся со времен холодной войны. Вскоре оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса.

- 27 января 2020 года российские СМИ сообщили, что "Вектор" разрабатывает аж две вакцины против коронавируса. Более того, оказалось, что это единственный в стране центр, который способен проводить тесты на COVID-19, и туда самолетами отсылались пробы, взятые в Москве. Единственным он оставался до конца марта, пока соответствующие возможности не появились в Москве.

Осведомленность "Вектора" относительно COVID-19, о котором в сентябре прошлого года в мире практически никто не слышал, отчасти объяснялась информацией, появившейся в РФ еще в 1999 году, когда начальник управления по биологической защите министерства обороны России Валентин Евстигнеев рассказал, что "Вектор" в конце 1980-х являлся центром разработки и промышленного производства "наступательных биологических препаратов".
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Все рівно така кількість летальних випадків є дуже високою.
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Боже Боже ... ще півроку тому, хіба ми могли подумати що в благословенній Італії будуть сприймати 526 летальних випадка...як надію на подолання пошесті..
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Все рівно така кількість летальних випадків є дуже високою.
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Там население 60 миллионов в месяц должно не меньше 50 тысяч дохнуть так что это нормальная цифра за день
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Раніше від інших грипів в день стільки вмирали?
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В Италии не знаю, нам статистику полную не дают и вскрытий сейчас в Италии не делают. У Украине за январь 2020г умерло 52 тысячи от грипа 620 От коронавируса 32 почти за месяц
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За січень в Україні вмерло 52 тис від грипу? Де ви взяли таку статистику?
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А в Італії більше вмирає за день. Тобто там смертність від короновірусу є високою.
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А всего за день сколько? На сколько упала смертность от других болезней? Или по другому на сколько выросла смертность за месяц в общем? ГДЕ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИТАЛИИ?
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В Италии каждый день умирает более 2 тысяч человек. С короновирусом или без него...
За этот год количество умерших в Италии не превысит количество умерших в прошлом году.
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Да, про вскрития в Италии - их нет сейчас. От фонаря вирус рисуют.
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Здорова, Али! Есть для тебя приятная новость: сегодня видел турецкую семью на променаде вдоль реки -- мама с коляской, двое шпанюков ещё бегают, а сзади папа шагает, со взглядом строго надзирателя!

...турки, прям редкостью стали...*)
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На работе, правда, турок не убыло -- все в комплекте. Правда, в ночную смену -- за дневную не скажу...
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Державна служба статистики Украины гугул в помощь
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621 - это с начала года умерло суммарно от гриппа плюс пневмонии.
От гриппа в Украине с октября прошлого года по сегодня умерло 70 человек.
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Это не с начала года умерло 621 человек от пневмонии и гриппа. Это лишь за один январь этого года столько умерло в Украине от пневмонии и гриппа ( а в январе не было никакого короновируса)
В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525 - Цензор.НЕТ 536
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Да, за январь. Вам повторить ссылку, что туда включены смерти от пневмонии с неустановленным возбудителем? то есть и бактериального и вирусного происхождения? И к тому же в январе эпидсезон гриппа в самом разгаре...
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V Italiji byli cifri 20000 izza gripa pomerli i 14000 no za god.Nepomniu tocno kakix godax 2017 i 2014 kazetsia.
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шо-то не так пошло у руцких вирусологов, посланных туда ****** на подмогу вирусу.
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Что-что... деньги у сруцких заканчиваются - вот что.
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Боже Боже ... ще півроку тому, хіба ми могли подумати що в благословенній Італії будуть сприймати 526 летальних випадка...як надію на подолання пошесті..
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Італійське сьогодення нагадує середньовіччя під час епідемії чуми.
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В Италии каждый день умирает 2 тысячи людей.
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Когда-то этот кошмар должен был закончится.
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Скоро истерия вокруг короновируса в Италии подойдёт к своему логическому завершению...
Больше на короновирусе, власть Италии не даст заработать нечестным людям на медстаховках, на бюджете, итд...
Власть Италии сказала хватит этого. И дивным образом, короновирус пошёл на спад.
В Италии стал резонасный случай, когда самоубийцу записали в категорию - умерших от короновируса.
Оказывается в Италии есть медстраховка, которая действует на случай форсмажорных ситуаций. Например смерть от землятресения, от атепичной пандемиии, разнообразных вирусов, итд...
Так вот приличная сумма выплачивается родственникам умершим от пандемии.
И многие итальянцы стараются подкупить врачей, что бы те написали диагноз смерти их родственников от короновируса...
Италия намного более коррупционная страна чем та же Германия, так сложилось исторически.
В том числе и поэтому, в Германии намного меньший процент (1,5%) , умерших от короновируса, чем в Италии (12,4 %)
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Там и просто так инфарктникам посмертно вирус приписывали.
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Так это и понятно, ведь страховка приличная выплачивалась семьям умершим от вируса...
А теперь видимо лафа закончилась для жуликов, и правительство Италии начало более тщательно контролировать причины смерти людей, вот поэтому так резко начинает спадать смертность от короновируса в Италии.
А далее окажется, что вообще это всё был грандиозный фейк, как например со свинным или птичьем гриппом.
4 июня 2010 года Комиссия по здравоохранению Парламентская ассамблея Совета Европы распространила заявление, что эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов, в частности, что миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия имела «ограниченный масштаб». По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, организация странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
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Кацарылый провокатор ,считай в в своей *********.
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Игорь Колонелл - кацапорылый провокатор ,сеящий панику в угоду пуйлу, что бы Зеля и Ермак сдали Украину пуйлу без сопротивления украинского народа...

Не выйдет у тебя ничего, кацап.
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Вася это не имя ,а диагноз ,так что все сходится кацарылый.
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о! - если это так, то "итальянский феномен" становится понятным...
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А теперь росия наблюдает как вы все умираете.
Как Россия занесла коронавирус в Ухань: сокурсник Путина рассказал о засекреченном взрыве
Мнения / Экология 04-апр, 03:449 11 106 0

Центр вирусологии "Вектор"

Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

Экс-разведчик напомнил о возгорании спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов, в сентябре 2019 года.

"Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. В декабре число людей в Ухане, заболевших "пневмонией", приобретает взрывной характер. То есть вирус начал распространяться там с ноября", - приводит хронологию событий Швец.

При этом существует два вероятных варианта, почему коронавирус был занесен именно в Китай.

"Думаю, совсем исключать фактор случайности нельзя. Уханский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ. Таких центров по миру можно на пальцах пересчитать, и все они следят друг за другом. В составе сборной России на Военных играх однозначно присутствовали представители ГРУ и ФСБ. Но поскольку вирусология требует специальных знаний, помимо чепиг и мишкиных там должны были присутствовать и эксперты (вполне вероятно, из "Вектора", самого крупного в РФ центра вирусологии). И один из них мог не подозревать, что является переносчиком вируса", - говорит он.

Но все же версия о преднамеренно занесенном CОVID-19 из РФ в Ухань представляется бывшему советскому разведчику более убедительной.

"Судя по всему, взрыв на "Векторе" стал российским Чернобылем. После него очевидцы ощущали "запах дыма и нечистого воздуха". Вполне вероятно, что произошел выброс в атмосферу штаммов коронавируса и, не исключено, еще какой-то дряни, о которой мы пока не знаем", - считает Швец.

По мнению издания, взрыв в "Векторе" мог обострить опасения относительно безопасности расположенных в России секретных объектов, оставшихся со времен холодной войны. Вскоре оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса.

- 27 января 2020 года российские СМИ сообщили, что "Вектор" разрабатывает аж две вакцины против коронавируса. Более того, оказалось, что это единственный в стране центр, который способен проводить тесты на COVID-19, и туда самолетами отсылались пробы, взятые в Москве. Единственным он оставался до конца марта, пока соответствующие возможности не появились в Москве.

Осведомленность "Вектора" относительно COVID-19, о котором в сентябре прошлого года в мире практически никто не слышал, отчасти объяснялась информацией, появившейся в РФ еще в 1999 году, когда начальник управления по биологической защите министерства обороны России Валентин Евстигнеев рассказал, что "Вектор" в конце 1980-х являлся центром разработки и промышленного производства "наступательных биологических препаратов".
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Да забыл осветить. Слышал информацию - на сбитом кацапами над донбасом самолете, летела команда самых сильных международных вирусологов в Австралию на симпозиум. Готовились?
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тогда возникает логичный вопрос, почему никто не заразился в раше в декабре, или в районе взрыва, а все началось только сейчас?
и я думаю, разведка китая уже давно это бы вычислила и устроила хипиш на весь мир. Чего нет.
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Зачем дебилам логика. Их алкаш научил отопутиннападёт.
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а ты с какой стороны при этом нападении ?

сторон всего две
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А вам расскажут? Вы маленький или ....... Я помню как детей выгнали после Чернобыля на парад.
С кацапами все ясно, как божий день. У них китайцев больше чем русских, а эпидемии нет? Может тестов нет? А вернее скрывают.
А с Китаем много вопросов!
В Ухане сколько 11-12 млн? Половина, 5-6 млн разбежалась когда жопа началась. И что? В Китае больше ни где не было эпидемии? Разбежались здоровые?
Построили 16 больниц. Зачем? Что не было торговых или выставочных залов? Крытых стадионов и т.д.? Зачем строить? А интересный вопрос, зачем эти 16 больниц снесли. РАЗОБРАЛИ. Что победили вирус, а чем? Как победили? Лекарства то нет.
Если это не биологическое оружие, то почему болеют в США, Германии, Франции, Италии, Испании? Что делают росиянские военные в Италии? Изучают последствия? ТО что они туда пригнали, на хер никому не надо. Показуха. Америкосы пригнали больше в два раза, то что необходимо и без помпы, без телевидения и газет. И пригнали в аэропорты на севере Италии, а кацапы через всю Италию прошкандыбали. И почему эпидемия на севере Италии, а в центе и на юге почти нет?
Меркель помалкиевает, но знает что не чисто - хитрая баба. А вот Макрон уже гавкает на *****. Они знают откуда ноги растут. Готовится ответка.
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Я ещё неделю назад писал, что выдыхается эпидемия. Повезло итальянцам - мууудрые власти не дошли ещё до децимации...
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Скоро піде на спад.Казали,що Італія маленька,але там 60 мільйонів населення.Так що ця епідемія,ніяк не може з другою світовою зрівнятися,по кількості жертв.
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в Америке тоже руки не моют? не пишите чушь
Посмотрите, что сейчас творится в НЙ
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значит не моют...
откуда ты взял что в США населенными десятками народов гигиена на высоте..?
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если б все было так просто, как вы представляете.
Напомню только, что вирус передается воздушно-кап. путем. Это не дизентерия и не гепатит А
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🇺🇸Трамп о коронавирусе: эта и следующая неделя для США будут самым тяжелыми, будет много смертей

🇺🇸Тем временем, США вводят войска в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом и его последствиями. В стране более 300 000 заболевших.
[05.04, 13:30] Тимур: 🇺🇸Моряков американского атомного авианосца проверяют на коронавирус. Больных уже около 100.

2,7 тыс. человек должны эвакуировать с борта Theodore Roosevelt и отправить на карантин. Но полной эвакуации не будет, поскольку, как заявил и. о. главы ВМС США Томас Модли, «на корабле есть оружие, боеприпасы, самолёты и атомная электростанция».

По его данным, на борту заражены минимум 93 человека.

Ранее стало известно, что капитана авианосца уволили. Это произошло после того, как в распоряжении СМИ оказалось его письмо командованию с требованием провести эвакуацию.
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главное чтобы за вами, когда будете лежать на ИВЛ, медики не наблюдали с попкроном.
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Не надо всем нервничать от 3% до 5% умирает от коронавируса-это даже под эпидемию не попадает, но СМИ думает иначе.
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До 1-го %, если на нормальные страны смотреть.
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Да Италия рисует смерти. У них пропали смерти от инфарктов и других болезней - всех стариков пишут в коронавирус!там смертность в день максимум превышает средний показатель на +100 +200 но никак не + 500 или +1000
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Теперь все будут кричать, что это Рашка помогла.
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Епічно би було,якби в Колізеї розмістили,якийсь шпиталь з технікою.Так можна би було,ще більше паніки нагнати у світі.
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говорят, что с диагнозом короны в италии не выплачивают посмертно страховку
посему ставят корону всем подходящим
кто в теме? итальяно - ес?
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Заколебали эти явные фейки из Испании и Италии! Вот видео госпиталя в Барселоне в разгар якобы пандемии! Ни одного посетителя! Никаких скорых с сиренами! Где все эти тысячи заболевших внезапно и не по плану??? Где труппы в корридорах боьниц?
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY&feature=youtu.be
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