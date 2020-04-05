 Китай за місяць експортував 3,86 млрд захисних масок і 16 тис. апаратів ШВЛ

Про це в неділю, 5 квітня, повідомив представник головного митного управління КНР Цзінь Хай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ці дані були оприлюднені Пекіном на тлі звинувачень із боку окремих країн щодо низької якості медичного обладнання та матеріалів, що поставляються на експорт.

За даними китайської митниці, з 1 березня Китай експортував 3,86 млрд масок, 37,5 млн одиниць захисного одягу, 16 тис. апаратів штучної вентиляції легень і 2,84 млн тестових наборів для виявлення COVID-19. Замовлення були зроблені понад 50-ма країнами світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 1,4 млрд доларів США.

Водночас із боку деяких країн, зокрема Нідерландів, Філіппін, Хорватії, Туреччини та Іспанії, на адресу Китаю лунали закиди, що Пекін постачає неякісне або несправне медичне обладнання.

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Для прикладу, минулого тижня нідерландський уряд через невідповідність стандартам якості відкликав 600 тисяч масок із китайської партії в 1,3 мільйона. Схожа ситуація трапилася і в Іспанії, де відмовилися приймати тисячі наборів експрес-тестів, виготовлених у Китаї, через сумніви щодо їхньої надійності.

Китай у відповідь стверджує, що повідомлення ЗМІ не відображають реальної картини. У Пекіні пояснюють, що багато проблем виникає через різні стандарти якості й різні підходи до використання тих чи інших медичних засобів у Китаї та інших країнах. У Пекіні запевнили, що вже вжили заходів для уникненн таких ситуацій у майбутньому. Зокрема, цього тижня в Китаї посилили вимоги щодо якості медичного обладнання, що виробляється на експорт. Відтепер ця продукція має відповідати як внутрішнім стандартам ліцензування, так і стандартам країн призначення.

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