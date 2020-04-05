EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Технології
  4320  72
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Китай (568) маска (58) COVID-19 (3016) коронавірус (1685) маски (11)

 Китай за місяць експортував 3,86 млрд захисних масок і 16 тис. апаратів ШВЛ

Від початку березня Китай продав за кордон майже чотири мільярди захисних масок.

Про це в неділю, 5 квітня, повідомив представник головного митного управління КНР Цзінь Хай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ці дані були оприлюднені Пекіном на тлі звинувачень із боку окремих країн щодо низької якості медичного обладнання та матеріалів, що поставляються на експорт.

За даними китайської митниці, з 1 березня Китай експортував 3,86 млрд масок, 37,5 млн одиниць захисного одягу, 16 тис. апаратів штучної вентиляції легень і 2,84 млн тестових наборів для виявлення COVID-19. Замовлення були зроблені понад 50-ма країнами світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 1,4 млрд доларів США.

Водночас із боку деяких країн, зокрема Нідерландів, Філіппін, Хорватії, Туреччини та Іспанії, на адресу Китаю лунали закиди, що Пекін постачає неякісне або несправне медичне обладнання.

Дивіться також: Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

Для прикладу, минулого тижня нідерландський уряд через невідповідність стандартам якості відкликав 600 тисяч масок із китайської партії в 1,3 мільйона. Схожа ситуація трапилася і в Іспанії, де відмовилися приймати тисячі наборів експрес-тестів, виготовлених у Китаї, через сумніви щодо їхньої надійності.

Китай у відповідь стверджує, що повідомлення ЗМІ не відображають реальної картини. У Пекіні пояснюють, що багато проблем виникає через різні стандарти якості й різні підходи до використання тих чи інших медичних засобів у Китаї та інших країнах. У Пекіні запевнили, що вже вжили заходів для уникненн таких ситуацій у майбутньому. Зокрема, цього тижня в Китаї посилили вимоги щодо якості медичного обладнання, що виробляється на експорт. Відтепер ця продукція має відповідати як внутрішнім стандартам ліцензування, так і стандартам країн призначення.

Дивіться також: У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186918
 
 
 Топ коментарі
 
Ця хвороба почала Китаю приносити прибуток!
 показати весь коментар
 
Зеленський хоче в Ростов? Генпрокурорка Венедиктова порушує закон

https://youtu.be/bmz06ce68qQ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вірус це прибуткова річ. Чому ми не виробляємо маски і не експортуємо?
 показати весь коментар
 
 
Потому што не получиться выробовлять... Потому што мы Украина...
 показати весь коментар
 
 
В Одесі вже всі склади забиті саморобними масками - немає кому продавати! Потрібно зняти обмеження на продажу масок за кордон!
 показати весь коментар
 
 
Влада не володіє ситуацією, достатньо зайти на OLX або в вайбер і можете купити сотні тисяч саморобних масок по 7-10 грн!
 показати весь коментар
 
Обмежень для продажу на внутрішньому ринку нема - вперед. Чи їх цікавить тільки закордонний ринок??
 показати весь коментар
 
 
Обмежень немає але немає кому продавати маски? Кому відвантажити сотні тисяч саморобних масок з Одеси? Одеса вже тримає на складах сотні тисяч масок, вже матерія на складах 7км закінчилась і резинок вже немає - все пішло на маски! Кому відвантажувати! Аптечні мережі не беруть на реалізацію саморобні маски, хто купить? Склади забиті, попиту немає! Одеса в тиждень готова виготовляти сотні тисяч саморобних масок, тільки відкрийте 7км, щоб можна було завозити та продавати матеріали!
 показати весь коментар
 
Потому что одни далбаебы голосуют за ********* . Далбаебы выбранные ********** вывозят и продают распираторы и антисептики . Не уплачивая налоги в казну . Тоесть их мама любит скорость . Или у мамы 10 квартир . Поздравляю господа Шариковы
 показати весь коментар
 
 
а у Меня две посылки застряли на АЛИ уже прошло больше месяца
 показати весь коментар
 
 
почему , срок заказа у меня заканчивается через 20 дней ,в 10 дней открываю спор ,если не будет подвижек обязаны вернуть деньги
 показати весь коментар
 
У меня 2 застряли,-деньги уже вернули.Заканчивается срок доставки заказа,открываешь спор,основание "Не получил товар",через пять дней подключается Али,и еще через несколько дней деньги будут у Вас.
 показати весь коментар
 
Petrov Viktor Если заказы в долларах или евро,то ничего страшного,а если в каких нибудь деревяненьких,то потеряешь часть денег.
 показати весь коментар
 
Зеленський хоче в Ростов? Генпрокурорка Венедиктова порушує закон

https://youtu.be/bmz06ce68qQ
 показати весь коментар
 
 
она какая-то неадекватная, как и Ермак, как новый премьер.
 показати весь коментар
 
сами розпорвсюдили, сами й заробляють...
 показати весь коментар
 
 
Ця хвороба почала Китаю приносити прибуток!
 показати весь коментар
 
 
Из за китая он и начался этот вирус , китаёзы должны на халяву это всё отдавать что б замолить грехи.., а они мало того что весь мир заразили своими болячками китайскими так ещё теперь и навариваюца на этом..
 показати весь коментар
 
 
так они продают за копейки ,а у нас цену на 400% подымают
 показати весь коментар
 
 
да еще поставляют бракованный товар...
то есть продолжают убивать...
пипец какие уроды...

В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.Источник: https://censor.net.ua/n3186918
 показати весь коментар
 
 
а аппараты хоть продезинфицировали...навряд ли это новьё
 показати весь коментар
 



K0५EGAR

@Rage4oK

·2 ч

Пишут, из Украины лэнд-лорды продолжают вывозить зерно.. зеленский, я понимаю, что ты абсолютное ничтожество, но можно хотя бы проконтролировать порты?! Неизвестно, что будет с новым урожаем и когда закончится этот китайский писдец, завтра ВДРУГ окажется, что у нас нет хлеба!

Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 1892

Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 7126
 показати весь коментар
 
 
Мурашки по коже! Видео встречи украинских медиков в Неаполе восхитило сеть. Видео https://www.obozrevatel.com/society/murashki-po-kozhe-video-vstrechi-ukrainskih-medikov-v-neapole-voshitilo-set.htm
 показати весь коментар
 
 
Люди сами проявили радость и восхищения !
 показати весь коментар
 
 
Это не пропаганда, это благодарность. То самое чувство, что у нас судя по многим комментариям напрочь атрофировано.
 показати весь коментар
 
 
На какой минуте встречают медиков, у меня на видео показывают дом?
 показати весь коментар
 
Их там не показывают. Это запустили песню Русланы и текст диктора в бизнес-центре.
 показати весь коментар
 
шо та голландцам там не понравилось - отправили взад.
почему то больше голландцам верю.
 показати весь коментар
 
 
То шо тема выгодная Вова и Зекомпани поняли задолго до китайцев
 показати весь коментар
 
Невже , в Україні , важко виробити потрібну кількість масок ?
Та й апарати ШВЛ , для української промисловості , не є достатньо складними ...
 показати весь коментар
 
 
Та валом масок, ниже прочти. Думаю цена ещё ниже будет
 показати весь коментар
 
ціну диктує попит ...
П.С - а 8 грн , як оптова ціна , на одноразову маску - не забагато ?
П.П.С - маски вітчизняні , чи китайські ?
 показати весь коментар
 
Согласен, дорого 8 грн. Ноооооо.......
Наши, одесские
 показати весь коментар
 
 
секреты утеряны уже..., а
мозги у мудрого нарида атрофировались от постоянных просмотров Квартала - 95...
Так что тяжело...
 показати весь коментар
 
мля меня вычеркните - как ни брат, то какая хрень с трупами...
 показати весь коментар
 
 
Масок валом. Кому надо? 8 грн опт в Одессе. Можно поторговаться
 показати весь коментар
 
Але,все,потрібно перевіряти на ковид Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 4789
 показати весь коментар
 
 
Если до окончания срока действия защиты осталось 4-5 дней, а посылка все еще в пути - есть 2 выхода: Открыть спор (диспут); Запросить продление защиты заказа.
 показати весь коментар
 
на пиндосовских или Израильских комплектующих
 показати весь коментар
 
Show Must Go On 6c974400 А хто його знає на яких.Зараз китайці все підробляють,їи віри немає.
 показати весь коментар
 
Китай сейчас на коне будет...Впереди планеты всей. Европа и США ещё , даже, до самого дна не добрались, а Китай уже восстанавливается...
 показати весь коментар
 
 
Никита Михайленко Китай без технологій ніщо.Він корчить з себе дракона,а насправді маленеький дракончик.
 показати весь коментар
 
Этот *маленький* дракончик - основной конкурент США... Но, ты, канешна, самый главный иксперд по Китаю...
 показати весь коментар
 
Никита Михайленко Якщо по війні.то насамперед їх супротивник Московія,а вже потім Китай.Проти США,жодна країна не вистоїть.
 показати весь коментар
 
При чем тут война...? Ты думаешь, что Китай собирается на США напасть...? Или США на Китай...? Миром правит бабло...
 показати весь коментар
 
 
Никита Михайленко Тим більше.В США технологій і грошей більше.США економічно зможе Китай положити на лопатки,без війни.
 показати весь коментар
 
-"Китай, ты что деньги рубишь из-за собственного "короновируса"?"
-" Я? нет, вы что!?"Китай за місяць експортував 3,86 млрд захисних масок і 16 тис. апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 3479
 показати весь коментар
 
 
Зароблять грошей і зможуть в два рази більше мишей з панголінами жрати.
 показати весь коментар
 
 
Правильно Трамп казав,що це китайський вірус,а всі ліваки проти.
 показати весь коментар
 
 
К авторитарному и ворующему передовые западные технологии Китаю стоит в очереди весь демократический и обладающий настоящими передовыми технологиями Запад. Маски, защитные комплекты, дезинфекторы, аппараты ИВЛ везут в США, Италию, Испанию, Францию, ВБ, всю Европу и Латинскую Америку через полмира из Китая, а вовсе не из процветающих Швейцарии, Ирландии, Норвегии или лабораторий и заводов Илона Маска. Скорее всего на Западе, как и у нас в Украине, все больницы, медицину, науку и промышленность убили проклятые пАпередники.
 показати весь коментар
 
 
а висновок ?
ліберальна демократія завжди буде поступатися авторитаризму !
 показати весь коментар
 
trawler_tug Чиї технології там? Якщо Китай не буде продавати,там буде голод.
 показати весь коментар
 
 
Просто Запад зажрался и прекратил заниматься производством (особенно неэкологичным), разместив его в Китае и других азиатских странах.
 показати весь коментар
 
 
Что за говно маски в аптеках продают за 25 грн. (беленькие такие) там бинтик в два слоя и две резинки от трусов. Это не маски, а билет на улицу и в магазин...
 показати весь коментар
 
 
Их очень просто делать самому,-в интернете есть как делать.
 показати весь коментар
 
 
Cui bono? Cui prodest? - кому хорошо? кто от этого выиграет? уже в Древнем Риме знали... Китай за місяць експортував 3,86 млрд захисних масок і 16 тис. апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 6634
 показати весь коментар
 
В моєму містечку вже масок,рукавичок і антисептиків повно.
 показати весь коментар
 
Даже маски без китайцев сшить не могут. Еще ругаются.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору