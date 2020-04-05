 Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов

Про це в ефірі телеканалу 1+1 розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Взяли протоколи країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю і створили той протокол лікування, який ми всі бачили і який було затверджено моїм наказом. Наразі у світі не існує жодного препарату, у якого були б покази до COVID-19. Все це лише сучасна доказова медицина", - розповів Степанов.
"Міністр наголошує, що хворих українців лікуватимуть засобами, які дають результати у різних країнах. "Група лікарів, які працюють над протоколом, продовжують розглядати різні варіанти і слідкують за тим, що відбувається у світі. Я думаю, що цього тижня протокол буде ще доповнений відповідними лікарськими засобами, схемами лікування", - наголосив очільник МОЗ.
Нагадуємо, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус.
МенгелеСупрун в министры, только она спасёт мир от короны!
- Чем болеем, чем лечат, жалобы есть?
- Геморроем, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему пациенту:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Сифилисом, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Ангиной, лечат ваткой с зелёнкой.
- Одна жалоба- пусть мне первому горло мажут
взяв у человека
мысли образец
видят марсиане
с хреном холодец
Непонятно только, зачем это доказывать.
Хватит нас "лечить!"...
Так что пока не будет единого лекарства протокол лечения должен оставаться открытым.
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Есть! Или пусть мне первому мажут, или хотя-бы ватку меняют!!!
Про це повідомляє Укрінформ.
«У зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19 зросла потреба в антисептичних та дезінфекційних засобах. Як український фармацевтичний завод у складній для країни ситуації ми перейшли на посилений режим роботи. Якщо ще на початку року ми виробляли 60 тисяч упаковок «Спіртол» на місяць, то зараз збільшили випуск до 400 тисяч, для чого довелося організувати режим роботи підприємства у дві зміни», - повідомила директор виробничого департаменту ПрАТ «Фітофарм» Наталя Дерев'янко.
За її словами, «Фітофарм» зараз щодня випускає 20 тисяч антисептичного і дезінфікуючого засобу «Спіртол» із вмістом етанолу 96%. Цей препарат застосовується зовнішньо як антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.
«Реагуючи на зростаючий попит на антисептичні засоби саме для дезінфекції рук, наше підприємство також прийняло рішення про промисловий випуск нового продукту «Дермаклін», який укомплектований дозатором для зручності використання. До складу цього продукту входить етанол і компоненти, що зволожують шкіру рук», - повідомила директор.
намагався втекти - был в состоянии пройти пешком большое расстояние - и на следующий день умирает... ?
думаю многим людям это важно знать...
Найду я даже прыщик на теле у слона.
Как лев, сражаюсь в драке, тружусь я как пчела,
А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
По официальным данным ВОЗ во всем мире в месяц погибают в среднем
- от рака 684 497
- от тубера 150 000
- от спида 140 112
- в дтп 112 511
- суицид 85 378
- т.н. обычный грипп 40 452
Пандемия коронавируса уже длся 3 месяцы. По состоянию на сейчас за эти 3 месяца во всем мире умерло от эирнр вируса 67 999 человеков или менее 33 000 в месяц.
Я не конспиролог, однако....
С 6 апреля надо бояться не только коронавирус, но и лишиться последних надежд виде штрафа 17 тыс.грв., ОНИ будут подстерегать вас везде, бюджет надо же пополнять.
Лікування - крематорій.
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/