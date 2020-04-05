EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  6342  99
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Мінздоров'я (1408) Степанов Максим (123) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов

У створенні протоколу лікування хворих на коронавірус брали участь фахівці з різних галузей медицини, зокрема реаніматологи, кардіологи. Найближчим часом протокол буде розширено переліком нових лікарських препаратів.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Взяли протоколи країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю і створили той протокол лікування, який ми всі бачили і який було затверджено моїм наказом. Наразі у світі не існує жодного препарату, у якого були б покази до COVID-19. Все це лише сучасна доказова  медицина", - розповів Степанов. 

"Міністр наголошує, що хворих українців лікуватимуть засобами, які дають результати у різних країнах. "Група лікарів, які працюють над протоколом, продовжують розглядати різні варіанти і слідкують за тим, що відбувається у світі. Я думаю, що цього тижня протокол буде ще доповнений відповідними лікарськими засобами, схемами лікування", - наголосив очільник МОЗ. 

Дивіться також: Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Нагадуємо, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186916
 
   
 Топ коментарі
 
Які продаватиме фірма дружини Стєпанова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Супрун вже заявила що протокол МОЗ щодо лікування коронавірусу не має нічого спільного з медициною! Там зазначені ліки які не є допущеними до лікування коронавірусу в жодній країні і тому цей протокол це злочин фармакологічної мафії, представником якої є Стєпанов на посаді міністра МОЗ! Потрібно звільняти Стєпанова бо він нанесе непоправної шкоди здоров'ю українців і від його дій загине більше людей ніж від коронавірусу! Не так страшний коронавірус як коорумпований чиновник Стєпанов на посаді міністра МОЗ!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Срочно доктора Менгеле Супрун в министры, только она спасёт мир от короны!
 показати весь коментар
 
 
Ватный рашистский длбб,ты имеешь какое-либо отношение к медицине, кроме как ширяться в подьезде сурогатами опиоидов и ставить себе ведерные клизмы? Нет,так завали свое вонючее рашистское лахтинское хлебало ,транслирующее ************ лживую пропаганду!
 показати весь коментар
 
Супрун це професіонал, реальний лікар, який має наукову ступінь професора найпрестижнішого медичного університету США і світу, вона має медичну практику в клініці університету і є успішним лікарем, науковцем та викладачем! А хто такий Степанов, донецький чиновник, сумнівний махінатор-директор поліграфкомбінату Україна який друкує документи та бюлетні і провалив друк біометричних паспортів, невдалий губернатор Одеської області, якого зняли з ганьбою за провали в роботі та корупцію? Яким вітром занесло невдаху Стєпанова на посаду міністра МОЗ? Що він робить на посаді від якої залежить успішність боротьби з коронавірусом! Призначення Стєпанова міністром МОЗ це вже програш в боротьбі з вірусом та іншими хворобами! Після цього призначення вже можна нічого не робити, бо війна вже програна ще до початку!
 показати весь коментар
 
 
"цей протокол це злочин фармакологічної мафії, представником якої є Стєпанов на посаді міністра МОЗ!" -це означає що злочин фармакологічної мафії, представником якої є Супрун має більш вигідний протокол для своєї фарммафії! Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 6400
 показати весь коментар
 
Врач совершает утренний обход. Подходит к первому пациенту:
- Чем болеем, чем лечат, жалобы есть?
- Геморроем, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему пациенту:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Сифилисом, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Ангиной, лечат ваткой с зелёнкой.
- Одна жалоба- пусть мне первому горло мажут
 показати весь коментар
 
 
Это лучше, чем они предлагают, безопаснее, если не пить зеленку и не жрать вату.
 показати весь коментар
 
 
Які продаватиме фірма дружини Стєпанова.
 показати весь коментар
 
 
ей же производители переведут бабло за клинические испытания.... Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4831они ведь тоже не лохи - будет двойной профит: и с пациента и с производителя...
 показати весь коментар
 
 
**
взяв у человека
мысли образец
видят марсиане
с хреном холодец
 показати весь коментар
 
 
Домовилися підзаробити на відкатах Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 3471 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 484 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 484
 показати весь коментар
 
 
Это проект Украина. Он заключается в том, чтобы на места руководителей поставить самых бесполезных отбросов. И всем доказать, что при любом говне жопа останется жопой.
Непонятно только, зачем это доказывать.
 показати весь коментар
 
 
Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов

Хватит нас "лечить!"...
 показати весь коментар
 
шо вам на цапии так и говорят? - бедные вы бедные - хотя....))
 показати весь коментар
 
 
Пока нет лекарства от этой заразы о каком едином протоколе лечения может идти речь?Переболевших вирусом лечили разными препаратами кого отмалярии кому помогло от радикулита и т.д.И нет ни единого доказательства что победило болезнь лекарство а не имунитет.
Так что пока не будет единого лекарства протокол лечения должен оставаться открытым.
 показати весь коментар
 
 
на ком то надо проверить действие ..лабораторных.мышей наверно тоже уже продали
 показати весь коментар
 
Заходит врач в палату, в которой лежат три пациента и спрашивает у первого:
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Есть! Или пусть мне первому мажут, или хотя-бы ватку меняют!!!
 показати весь коментар
 
 
У Бахмуті Донецької області національний фармацевтичний виробник ПРАТ «Фітофарм» майже в 7 разів збільшило виробництво антисептика - з 60 тис. до 400 тис. упаковок на місяць.

Про це повідомляє Укрінформ.
«У зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19 зросла потреба в антисептичних та дезінфекційних засобах. Як український фармацевтичний завод у складній для країни ситуації ми перейшли на посилений режим роботи. Якщо ще на початку року ми виробляли 60 тисяч упаковок «Спіртол» на місяць, то зараз збільшили випуск до 400 тисяч, для чого довелося організувати режим роботи підприємства у дві зміни», - повідомила директор виробничого департаменту ПрАТ «Фітофарм» Наталя Дерев'янко.
За її словами, «Фітофарм» зараз щодня випускає 20 тисяч антисептичного і дезінфікуючого засобу «Спіртол» із вмістом етанолу 96%. Цей препарат застосовується зовнішньо як антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.
«Реагуючи на зростаючий попит на антисептичні засоби саме для дезінфекції рук, наше підприємство також прийняло рішення про промисловий випуск нового продукту «Дермаклін», який укомплектований дозатором для зручності використання. До складу цього продукту входить етанол і компоненти, що зволожують шкіру рук», - повідомила директор.
 показати весь коментар
 
Ребя мне реально страшно. Не корра..а минздрав. Вы понимаете ситуацию вы заболели вас принудительно держат и лечат всякой хренью..и вы сбежать не можете. Нарушение всех прав...такого в Украине с 91 года не было.
 показати весь коментар
 
 
"На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні"

намагався втекти - был в состоянии пройти пешком большое расстояние - и на следующий день умирает... ?
 показати весь коментар
 
 
Залечили, сидел бы дома остался бы живым
 показати весь коментар
 
возможно, ему было предписано принудительное лечение как больному с установленным диагнозом
 показати весь коментар
 
А что Вас удивляет? До людей не доходит, что это не простуда, а атипичная пневмония. То есть ни насморка, ни болей в горле вообще может не быть. И кашля и температуры может не быть до последнего. Одышка, отек легких, смерть. Вот потому, что нет никаких специфических симптомов на начальных этапах, эта зараза так быстро и распространяется. И когда рассказывают, что они уже переболели, потому что у них была высокая температура, ломота в теле, кашель, это просто смешно выглядит. Здесь поражаются преимущественно только легкие. И первичным симптомом может выступать только дыхательная недостаточность, а здоровые молодые лоси этого вообще не почувствуют без серьезной физической нагрузки. Вот такая фигня получается. Когда у больного начнется отек легких (ОРДС), предугадать невозможно. Смертность от этого синдрома при идеальных условиях в странах с развитой медициной около 40%, в совке была около 80%.
 показати весь коментар
 
 
спс за толковое разъяснение.
думаю многим людям это важно знать...
 показати весь коментар
 
 
Не за что. Я не врач. Просто много читал об этой заразе, течении и симптомах.
 показати весь коментар
 
 
Загадка встречи у Земана: как экспертная группа президента Чехии ела через защитные маски? как бы да... интересно

Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4798
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хороший вопрос! Может ответят адепты новой религии МАСКАВИРУСА? Как вы едите? Или клизмы с едой ставите чтобы не дай Бог (христианский) маску не снять?
 показати весь коментар
 
Я бачила, як бабця з онуком чай розвісний вибирали в магазині: познімали свої марлеві трьапочки і нюхали банки з чаєм з рук продавчині.
 показати весь коментар
 
 
Якщо вони нюхали, то короновірусу нема!
 показати весь коментар
 
Де, в банці? Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 4941 Могли б і в масках нюхати, раз такі серливі.
 показати весь коментар
 
 
Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна,
Найду я даже прыщик на теле у слона.
Как лев, сражаюсь в драке, тружусь я как пчела,
А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
 показати весь коментар
 
Вони приймали їжу перанально- чехи такі фантазери! Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5615 Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5615 Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5615
 показати весь коментар
 
Чуть цифирей.
По официальным данным ВОЗ во всем мире в месяц погибают в среднем
- от рака 684 497
- от тубера 150 000
- от спида 140 112
- в дтп 112 511
- суицид 85 378
- т.н. обычный грипп 40 452
Пандемия коронавируса уже длся 3 месяцы. По состоянию на сейчас за эти 3 месяца во всем мире умерло от эирнр вируса 67 999 человеков или менее 33 000 в месяц.
Я не конспиролог, однако....
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні розмовляв з сімейним лікарем. По його розповіді в січні уже повалили хворі з запаленням легень. Причому симптоми відповідали тим якими нас інформують сьогодні. Але про Covid-19 ніхто не говорив, хоч в Китаї вже був шухер.
 показати весь коментар
 
 
ты не конспиролог! ты баран! а сколько еще болеют коронавирусом на данный момент? миллион? а сколько из этого миллиона еще умрет, если учесть, что на каждые 200 тыс. выздоровевших 50 тыс. погибших? а сколько миллионов заболевших еще появится в ближайшие месяцы? ну вот откуда вы, малограмотные, беретесь?
 показати весь коментар
 
 
роднинькие.......................... у нас старых лекарств нету, а вы про новые. ДАЖЕ НЕ СМЕШНО.
 показати весь коментар
 
 
Ну когда в аптеках будут маски и по нормальной цене Второй министр включает дурака Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8467
 показати весь коментар
 
 
у нас при власти все с подобными отклонениями Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 6363
 показати весь коментар
 
 
Супрун сказала своє слово по затвердженому протоколу,додати нічого :https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2616459615305256?__tn__=K-R
Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 7875
 показати весь коментар
 
 
Этот министр и есть настоящая Смерть. Что он говорит??? Это настоящее безумие.....Вирус в пробирке убивает и спирт, но убить вирус в клетке не убив клетку невозможно!!!!!!!!!!! Это основы научных знаний и это аксиома! Человечество не знает лекарств от вируса!!!!!!!! Те химикаты, которые способны предотвращать репликацию вирусов гриппа и герпеса совершенно не способны влиять на другие вирусы!!!!! и Эти вещества довольно токсичны и опасны сами по себе!!!!! У Человечества нет лекарств о кори, сказу, краснухи, паротита! Их просто нет! Люди будут жрать киллограмами реально опасные химикаты и умирать именно от них еще не дождавшись когда вирус их убьет! Что творится? Может таким экстравагантным способом хотят таки поднять смертность до нужных величин а то 32 труппа за месяц никак на пандемию не похоже?
 показати весь коментар
 
 
Цей міністр є резулъатом обрання СН, які є ньюригами.
 показати весь коментар
 
наверное, уже многие знают, что с вирусом нормально справляется иммунитет, не ослабленный затворничеством в бетонных стенах и нехваткой воздуха через намордник
 показати весь коментар
 
 
Вот вы говорите прямо ересь, с точки зрения этого министра.
 показати весь коментар
 
То есть граждане обязаны открывать дверь полиции и писять при них в баночку? А трансгендеры как? Нет ли тут нарушения их прав?
 показати весь коментар
 
без решения суда на руках дверь никто никому открывать никто не должен, разве что по собственной инициативе на свою голову
 показати весь коментар
 
Ну так страх - это психическая обсессия, то есто захват (obssess) сознания навязчивой деструктивной мыслью, которая измучивает до смерти без кавычек. На фоне страха падает иммунитет и можно загнуться даже от гриппа.
 показати весь коментар
 
 
Обширная практика сегодняшнего дня показывает что можно и без гриппа ласты склеить от Страха.
 показати весь коментар
 
Через 35 хвилин буде офіційна статистика за добу по Україні.
 показати весь коментар
 
 
Всего на Украине был зарегистрирован 1251 зараженный. Из них 43 умерли, 333 выздоровели.
 показати весь коментар
 
что там высрет главный санитар - не интересно
 показати весь коментар
 
Внимание всем украинцам!
С 6 апреля надо бояться не только коронавирус, но и лишиться последних надежд виде штрафа 17 тыс.грв., ОНИ будут подстерегать вас везде, бюджет надо же пополнять.
 показати весь коментар
 
 
А яку медичну освіту має цей Степанов?
 показати весь коментар
 
международный экономист - губернатор... слямзинг/стыринг...
 показати весь коментар
 
 
Тобто нічого не знає про медицину. Хіба щось потрібно доводити?
 показати весь коментар
 
а еще 6 лет возглавля полиграфкомбинат, который в том числе изготавливал и медицинские книжки...
 показати весь коментар
 
 
полиграфкомбинат? значит читать умеет
 показати весь коментар
 
подопытные хомо? трындят на каждом углу, что еще нет вакцины и не скоро будет, а сами в какой то сраный протокол добавляют новую дорогую химию. экскременты глубоководной медузы на втором месяце беременности на мозги новому министру по коронавирусу не пробовали?
 показати весь коментар
 
 
Треба в повний місяць весною впіймати чорнобильський подорожник...А далі вивезти всі засоби захисту і писати протоколи.
 показати весь коментар
 
Бачу, багато геополітичних експертів перекваліфікувались у вірусологів.
 показати весь коментар
 
 
Да,рашистской физдоты набежало немеряно ,особенноо*дидовик*- падла из кожи лезит
 показати весь коментар
 
Не бачу істеричних постів , що міністр охорони здоров'я -санітар.
 показати весь коментар
 
 
Це про Супрун вони брехали, а тепер про Степанова в рот води набрали. Продовжують інших звинувачувати у своїх гріхах.
 показати весь коментар
 
 
Шо там брехати? Тут давно зрозуміло -у обидвох діагноз : хронічна нелюбов до життя як форми існування матерії!
Лікування - крематорій. Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9393
 показати весь коментар
 
Важливо який він менеджер, а не його вузівська кваліфікація.
 показати весь коментар
 
Ога. Тобто, Супрун була поганим менеджером і закиди того, що вона зовсім не лікар немає ніякого відношення до її кваліфікації? А може і Порошенко не крав?
 показати весь коментар
 
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/
 показати весь коментар
 
 
Степанов на следующий день открыл Мед фирму на жену . стоит на низком старте грести деньги .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору