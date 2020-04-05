 МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
За її словами, ще ніколи за 75-тирічну історію Фонду країни не потребували такого екстреного фінансування - до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Найбільше страждають від кризи країни, що розвиваються.
Нагадаємо, напередодні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, буде серйознішою за світову фінансову кризу 2008 року.
Та да благотворительная организация... Этакой международный Гобсек...
Отдайте землю
Правда, существенно сократится количество стран, которые уцелеют...
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
Кто-кто- Евреи. Из 25 членов Совнаркома 19 были евреи. Так злые языки говорят.
100% !
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- ДА!!! Или пусть мне первому мажут, или пусть ватку меняют!!!
18-27.10.19 в Ухане(провинция
Хубэй) проводились Всемирные игры военнослужащих (MWGames).
Российскую армию на
соревнованиях представили 257 спортсменов-ВИРУСОЛОГОВ.
Всего было заявлено участников из 109 стран.
17.11.19 в Ухане определилися нулевой пациент
За возможную короновирусную руку тогда кацапов никто не впоймал.
Версия, что заразу занесли в Китай они, имеет право на жизнь.
"Сокурсник Путина Швец: Если спецслужбы РФ занесли коронавирус в Ухань - это шанс для "преемников" убрать Путина, обвинив его в злодействе."
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html