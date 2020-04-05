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 Економіка
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Все про:МВФ (746) Крісталіна Георгієва (11)

 МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

Міжнародний валютний фонд готовий залучити весь резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За її словами, ще ніколи за 75-тирічну історію Фонду країни не потребували такого екстреного фінансування - до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Найбільше страждають від кризи країни, що розвиваються.

Читайте також: Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

Нагадаємо, напередодні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, буде серйознішою за світову фінансову кризу 2008 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186915
 
 
 Топ коментарі
 
МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3 % в долларах. Это уровень инфляции в долларе - не пишите глупости - интернет уже у всех есть - над вами можно просто смеяться)))
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Так хто придумав продати землю? МВФ чи місцеві гниди?
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МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам

Та да благотворительная организация... Этакой международный Гобсек...
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вы и Бальзак - не верю - а вы найдите деньги в займы дешевле - нет их дешевле - ФАКТ
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Та ні, це лише бариги використовують ситуацію, банк є банк, сьогодгі все ок, а завтра проценти. Це звичайні бариги. Але без них, нікуди не подінишмься. Бідоносці.
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не кіслий це точно бо вони не даремно вклалися у цю пандемію
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МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3 % в долларах. Это уровень инфляции в долларе - не пишите глупости - интернет уже у всех есть - над вами можно просто смеяться)))
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для того шоб отдать -надо с начало взять - вам не кажется - а потом бы под 5% его бы отдал бы и жил бы - вам бы и занял - но уже под 7% все равно дешевле чем ладе в нац банке)))
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Если привлечь штук 100 депутатов из СН, то кризис будет легко преодолен!
Правда, существенно сократится количество стран, которые уцелеют...
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Последние новости.
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
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Так хто придумав продати землю? МВФ чи місцеві гниди?
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'...Шоб,творіть,ім, совмєстноє зло,потом!!!! Подєліться прієхалі опитом....'
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Хоча б так потім вийшло: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела." МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва - Цензор.НЕТ 9821
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МВФ чи місцеві гниди?

Кто-кто- Евреи. Из 25 членов Совнаркома 19 были евреи. Так злые языки говорят.
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Можна і треба. Писком товкти в цю 145 "реформу".
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Неделю назад я обо этом сообщал на цензоре. МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева - Цензор.НЕТ 6924
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Какая душещипательная забота о развивающихся государствах! И так инфляция нам светит зверская, еще и МВФ спешит пожар бензином тушить.
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Под видом борьбы с коронвирусом с каждого жителя планеты скачивают энергию,от чувства страха выделяется Кортизол.Страх хорошая вещь для энерговампиров...
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Лучше момента, чтобы заработать много денег, может больше не представиться в обозримом будущем. Щас терпилам нафтюхивают кредитов.
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Лучше момента, чтобы заработать много денег, может больше не представиться в обозримом будущем. Щас терпилам нафтюхивают кредитов.

100% !
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Никто не заставляет просить кредит именно у МВФ, но почему-то именно туда обратились около 80 стран после начала пандемии короновируса.
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Заходит врач в палату, в которой лежат три пациента и спрашивает у первого:
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- ДА!!! Или пусть мне первому мажут, или пусть ватку меняют!!!
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@zabugina
18-27.10.19 в Ухане(провинция
Хубэй) проводились Всемирные игры военнослужащих (MWGames).
Российскую армию на
соревнованиях представили 257 спортсменов-ВИРУСОЛОГОВ.
Всего было заявлено участников из 109 стран.

17.11.19 в Ухане определилися нулевой пациент


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не это по моему перебор - американцы бы давно бы написали
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Что написали бьі?
За возможную короновирусную руку тогда кацапов никто не впоймал.
Версия, что заразу занесли в Китай они, имеет право на жизнь.
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откуда занесли? у мокшан нет технологий сраную трубу построить - газпровод, но они умеют редактировать РНК вирусов( размеры порядка десятков нанометров)? Фейспалм.
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Хотя бьі отсюда:

"Сокурсник Путина Швец: Если спецслужбы РФ занесли коронавирус в Ухань - это шанс для "преемников" убрать Путина, обвинив его в злодействе."

Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
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Розумков и его жена косят бабло в Ломбардах,которые приравнены с супермакетам и продмагам.Нехилый бизнес... МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева - Цензор.НЕТ 175
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НЕТ ДЕШЕВЛЕ ДЕНЕГ НА РЫНКЕ В МИРЕ ЧЕМ ОНИ ДАЮТ - ЭТО ФАКТ
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В феврале 2008 года Юля Владимирна была автором законопроекта о рынке земли в Украине.Сегодня Владимирна не хочет рынка земли.Боится НАТОвских головорезов... МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва - Цензор.НЕТ 807
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Ринки землі бувають різні. В одних країнах, ти хєр що посадиш без дозволу і стопіїсят комісій будут слідкувати за дотриманням норм, а в інших відбирають і знищують землю.
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В том же 2008 году Юля Владимирна подписала Меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ... МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва - Цензор.НЕТ 3749
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Украину нужно засыпать золотом и вирус в мире пройдёт.
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Берите все, что урвете, отдавать уже никому не придется, скоро рухнут все эти "международные" ширмы, потому что все забьют на эти формальности по причине серьезных проблем и собственных интересов, не пошлет ООН, ОБСЕ и прочую шелуху "в жопу" только самый ленивый!
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2% годовых дайот только МВФ,остальные косят бабосы от 4 и выше %,особенно усердствует начальник РАБссиянского ГУЛАГа Ваван Дерибан... МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва - Цензор.НЕТ 3104
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За месяц на РАБссию вернулось 1 миллион РАБссиянцев.Вот это миграция.... МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва - Цензор.НЕТ 2959
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Всем на борьбу с короновирусом и только тупым ЗеПЕСам за разбазаривание земли
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Всю помошь у нас разворуют шеколаднозеленые мародеры
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Кредитовать рынок земли в Украине будет Всемирный банк,МВФ к таким проектам не причастен согласно их Уставу.
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Почему соя привязала этот лярд для 85 стран в обмен на землю Украины?
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отличное время для раздачи кредитов под высокий процент
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