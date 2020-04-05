 На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.
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Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.
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1 фуфль= 200 дол.?
Тоді виходить його ціна = 10 000 фуфлів.