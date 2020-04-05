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Все про:армія РФ (2040) безпілотник (447) Луганщина (1963)

 На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 квітня, завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, було збито безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye 400.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 01

"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 02
На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 03

Дивіться також: Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 04

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 05

Читайте також: Найманці РФ ведуть повітряну розвідку, використовуючи безпілотники СММ ОБСЄ для прикриття, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186914
 
   
 Топ коментарі
 
За что тут платить 2млн $?!Что-то наши журналисты перегнули палку.
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2 лимона зеленых он стоит исключительно для лаптеногих пенсов! а тимченки-ротенберги тупо покупают их на Али за пару штук баксов, клеют бирку Уралвагонзавода и сдают государству за два лимона На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3662
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Ой да ладно, эта жестянка 2 ляма зелени, не смешите меня.
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нутак ротенберги продавали, а кацапы одобряют.
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Это на нём написано было, что он стоит 2 миллиона долларов. Теперь генералы премии на такую же сумму получат, за этот бумажный самолёт.
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2 ляма це по якому курсі?

1 фуфль= 200 дол.? На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9925
Тоді виходить його ціна = 10 000 фуфлів. На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4892
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Панове уточніть ціну "ЗАСТАВЫ" !! Не вірю . Дуже вже багато тепер інформації про втрати ворога як на мене фейкової!! Не вірю!! Досить годувати людей брехнею!! На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4590
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Например китайских мопедов 3500 штук можно на такую сумму купить. А они примерно одинаковые по сложности.
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Да чего уж там, не два миллиона, а все два миллиарда долларов уже пишите. Чего мелочиться?)))
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вроде на фото нету дырко на планере На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9363 Значит таки РЭБ а уж навести на управление 3 ю силу сам бог велел и кровавый пастор одобрил На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3339
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Цена ВСЕГО комплекса "Застава" российской сборки около 20-25 млн. руб. Цена беспилотника около 10-15% от цены всего комплекса.
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да уж, шо ж тут собьешь, не сильно жалуют новой техникой апалченцев, у нас же ж наверное боевые дроны, производства атонова, грозно в высотах парят, хотя нет, забыл, мы ж аграрная страна, согласительные советы зеленского, кадровая суперполитика ну должностя там всякие, некода нам заниматься всякой производственной фигней
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российский беспилотник "Застава".-Он же израильский "Bird Eye 400″/ Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью. По $2 миллиона каждая..
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