 На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.





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Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.

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