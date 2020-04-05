 Підпис Єрмака в Мінську і тотальний розпродаж посад - ланки одного ланцюга, що веде Україну до тяжких наслідків, - "слуга народу" Лерос

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп нагадав, що "ніхто не міг передбачити теракт 11 вересня, передбачити, що Путін "хакне" вибори в США і спровокує вихід Великої Британії з ЄС за допомогою Cambridge Analytica, і всі крутили біля скроні, коли чули, що коли-небудь на Україну нападе РФ, окупує Крим і частину Донбасу".
"Для багатьох факт продажу національних інтересів у Мінську звучить як порожній звук, але буквально позавчора СБУ викрила держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака в тому, що він посилав "за поребрик" секретні документи про дії Міноборони на сході України, в морях і Керченській протоці.
Ця новина, як холодний душ, повертає нас у реальність!
А тепер уявіть собі, якщо в Кремлі дізналися, що Єрмак продає посаду президента "Енергоатому" за ціною елітної нерухомості в Конча-Заспі.
Це ж прекрасна можливість для ворога, адже можна взяти гроші, зустрітися з братом Єрмака, де достатньо обговорити "місячний сімейний бюджет", а потім разок показатися в ОПУ для проформи, і ось уже тебе на всіх парах заносять у кабінет президента "Енергоатома".
Далі - справа техніки, як президент "Енергоатома змінює гендиректора АЕС на агента ФСБ, а він - всіх ключових людей на станції.
І ось уже все готово для проведення "експерименту" на станції, який призводить до катастрофи...
Може, це видається маячнею, але так само думали про ті вже історичні події, які я описав раніше.
Нагадаю, що вони таки трапилися і змінили світовий устрій.
Я до чого вас підводжу, дорогий читачу.
Підпис Єрмака в Мінську і тотальний розпродаж посад - ланки одного ланцюга, що веде нас до тяжких наслідків, можливо навіть гірших, ніж хтось може собі уявити", - резюмує Лерос.
Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чиновника одного з міністерств України, який незаконно передавав секретні документи. Правоохоронці встановили, що чиновник, державний службовець категорії "А", скопіював і переслав електронною поштою наразі ще невстановленим особам секретний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Багато ЗМІ повідомляло, що йдеться про держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.
29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Как такое могло произойти? Спросите у 73% избирателей.
Это так ***** с помощью Ермака может скупить ключевые гос посты в стране. Дешевле и надёжнее чем вести открытую войну.
Нужно срочно вносить поправки в уголовный кодекс, торговля госдолжностями - пожизненное.
говномслюнями во все стороны.
Вот такая вот зе-религия.
Вчера в 05:33 ·
пам'ятаєте розхожу приказку, що той хто був там-то (напр. служив в СА) той в цирку не сміється.
Отак само скажу, що неймовірні страждання на карантині протягом тиждня здаються чимсь слабеньким таким кримчанам, які на самоізоляції сидять 7-й рік.
Ви ж ніколи про це не думали, як воно.
В кав'ярні, бари, публічні місця - все, де вас можуть просто підслухати - не ходиш на зустрічі навіть з найвірнішими друзями.
Коли до тебе в лічку пише перевірений френд з України - "агов, я приїхав, давай зустрінемось" - ти 6 років відморожуєшся, але йому не поясниш, чому
(щоби пояснити, треба зустрітися, а якщо зустрінешся, то пояснювати буде пізно).
Збираючись компанією більше двох, завжди уточнюємо - хто там третій, якої орієнтації дівчина чи хлопець, яких притаще на собі четвертий. І звісно, мова не про сексуальність, а про те, він вата чи нейтрал, надійний чи бовтун.
У тих з нас, в кого є можливість не ходити на роботу - не ходять вже сьомий рік.
В кого нема таких можливостей - той не курить у пересменках і не бухає на карапаратівах, бо під 50 може комусь і двинути між вухи, коли той сильно лизатиме фюрера або бажатиме ядерного пєплу українцям і депортації татарам.
Лікарні переповнені, кажете.
А ви поживіть без паспорту окупанта (аусвайса) при умові, що в лікарні обслуговують тільки за аусвайсом (як сказали московити, "навіть у нас такого нема").
І якщо ви зламали кінцівку, - йдете за липовим "полісом" родича чи друга, в якого аусвайс є, зуби дьоргати - теж, і дякуєте вищим силам, що лікарі не пильно дивляться в сам аусвайс.
Або за кожну вавку платите в приватній лікарні, - не так за якість, скільки, практично, за такт і стулений писок.
І коли навіщуєте друзів, родичів в лікарні, то кожний раз ризикуєте не пройти, якщо потрапиться "принциповий" вахтьор.
Вас не пускають на скільки километрів, ви страждаєте.
А ви уявіть собі, що без аусвайсу вас може затримати кожна собака в погонах на "законних" по РФ підставах, та пофантазуйте, як такі ходять на ринки.
На вас начихає сусід, а на нас напише скаргу сусід, і до нас прийдуть, а потім назбирають 100 душ і будуть довго обмінювати на якогось маторилу (20 шт.).
І всі ці сім років ще читаєш, що так кримчанам і нада (1) або навпаки - давайте їм дамо воду і знімемо блокаут, бо там же наші люде (2).
І коли починається грип, у стрічці моїх друзів материкові вголос мріють, скільки помре кримчан, оніже хотєлі умєрєть в расії, бугиги.
Та ви просто діти, баловані галі.
Вам і в думку не приходить, що карантин - ніщо в порівнянні з окупацією.
Так, я розумію все про порушення прав.
Але коли ви описуєте страждання, ну, бідосі.
Ладно з кримчанами, а як воно на фронті? А як воно ЗА фронтом, там в глубінє донецкіх руд?
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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і вже 368 днів...
?
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Расходитесь !
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Больше вам никто ничего не должэн.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Что то я не понимаю.. ?.?.??
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На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
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ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
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А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
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. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
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???
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https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg .
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А чому не на звичайній?
https://glavcom.ua/world/observe/v-rosiji-pochalisja-produktovi-pogromi-video-671092.html
Общество 03-апр, 22:229 3 612 0
Дело Ермака полностью подходит под этот закон, но власть начинает странные действия и вместо ареста коррупционеров, начинает таскать в СБУ народного депутата.
Помните как Президент и депутаты радовались принятому закону "О предупреждении коррупции" за него проголосовали 252 депутата.
Дело Ермака полностью подходит под этот закон, но власть начинает странные действия и вместо ареста коррупционеров, начинает таскать в СБУ народного депутата.
Нам обещали, что в Украине будут юридически защищать и материально вознаграждать тех, кто сообщает о фактах коррупции.
Документ предусматривает, что обличителем коррупции может быть любое физическое лицо, сообщившее "о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных другим лицом", если такая информация стала ему известна "в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной или иной деятельностью" и "при наличии убеждения, что информация является достоверной".
Обличитель коррупции сможет пользоваться всеми видами правовой помощи или привлечь адвоката для защиты своих прав и представительства.
В законе отсутствуют требования к обличителю предоставлять источники получения информации, а мы наблюдаем политическую расправу над народным депутатом Гео Леросом.
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«Если найдут моего" Свинарчука "- президент должен уйти» ©
"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку. Он партнер, это важно. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку и не только, а дальше криминальное разбирательство этого вопроса", - сказал Зеленский.
https://glavcom.ua/country/society/genprokurorka-zapostila-seksistske-foto-adresat-nevidomiy-670942.html
А подлянок устроить возможностей много. (((
Политика / Мнения 04-апр, 03:269 5 906 0
Господин президент, начните работать и возглавьте государство, иначе очень скоро кто-то возглавит ее за вас!
Господин президент, сейчас, когда все летит кувырком, когда в правительстве персонажи разрываются между истерикой и саботажем, когда региональные элиты и олигархи уже почувствовали вкус вашей крови, я хочу дать вам неожиданную совет.
Начните работать президентом. Возьмите и возглавьте государство!
Догадайтесь, почему? Потому что иначе очень скоро кто-то возглавит ее за вас.
Знаете, мне известно, что в свое время пропустили вы.
Я видел, как упал президент, имел почти такой рейтинг, как у вас, своего начальника СБУ, министра обороны. Который имел даже то, что у вас - министра внутренних дел.
Я знаю, как пахнет власть, которая на вид еще жива, но которая умерла и разлагается, я безошибочно изучил тот звук, с которым валится государственная машина, я пережил 2014 (хотя и потерял много крови).
Господин президент, сейчас я слышу те же звуки и те же запахи, я вижу ту же огромную тень, которая поднимается над горизонтом.
Кто раз пережил смену эпох и падение режимов, не забудет эти признаки никогда.
Более того. Таких как я, сейчас много. Особенно среди местных князьков и крупных олигархов - они прекрасно видят, куда оно все идет, и, имея опыт 14-го года, готовят свои блицкриги.
Вы не успеете даже ничего понять, поверьте, в уровне игры между вами и ними - бездна.
Весь привилегированный класс и все вдумчивые наблюдатели уже сделали свой убийственный вывод.
Но у вас еще есть шанс. У вас еще есть шанс. Уберите этот космический вакуум во власти.
Вспомните, что вы глава СНБО. Которая имеет власть над всеми органами исполнительной ветви, и предназначена для таких судьбоносных ситуаций, как сейчас.
Откройтесь советам. Прочистите свои уши, начните слушать всех.
Главное - не закисает, а не превращайтесь в Шефиров и Ермаков. Ваши друзья - ваши враги, враги - на самом деле лучшие учителя.
Действуйте сами. Делайте ошибки. Исправляйте ошибки. Хуже уж точно не будет.
Действуйте, действуйте, действуйте. Иначе - переворот.
Игорь Луценко
Политика / Видео 05-апр, 19:419 905 0
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z7HktLD5dZo&feature=emb_logo
На YouTube-канале Дмитрия Гордона транслируется интервью с бывшим заместителем генерального прокурора Украины Виктором Трепаком. Программу записали 3 апреля по Skype.
Во время интервью Трепак говорил об "амбарной книге" Партии регионов, о расследовании убийств журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, о деле одесского активиста Сергея Стерненко, о бывшим генпрокуроре Руслане Рябошапке и нынешнем - Ирине Венедиктовой, а также о главе СБУ Иване Баканове, бывшем и нынешнем президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском и российских агентах среди украинского руководства.
Трепак родился в 1975 году в городе Сколе Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко и Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины.
С 2000 года работал в органах государственной безопасности. В 2015-2016 годах был первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
В октябре 2019 года - марте 2020-го - заместитель генпрокурора. Ушел в отставку после того, как генпрокурор Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей и отстранила Трепака от всех дел, которые расследует СБУ, в частности от дела Гандзюк.
Мнения / Общество 05-апр, 19:509 1 512 0
История с «пленками Ермака» может иметь далеко идущие негативные последствия для действующего президента. И здесь вопрос не в самой истории, сколько в реакции на нее.
Почему «Дело Свинарчук» была такая болезненная для бывшего президента Порошенко? Не только потому, что касалась коррупционных обвинений.
Разве это был первый коррупционный скандал?
Нет, она была такой болезненной, потому била по базису идеи «Порошенко - защитник Украины». Ведь это был не просто коррупционный скандал, а коррупционный скандал вокруг закупок для армии, касающийся ближайшего окружения экс-президента.
Какова основа идеи «Зеленский - президент»? Очевидно, то, что он - совершенно другой, чем «профессиональные политики недалекого прошлого».
С чем ассоциируется предыдущая элита у среднестатистического Украинский? Во-первых, коррупция, во-вторых - клановость. Это то, что вызвало всегда наибольшее возмущение и ненависть со стороны граждан. И эта ненависть к «всех старых» и сделала Зеленского президентом.
И что мы видим? Записи показывают, что брат близкого соратника президента занимается «Торговлей должностями» и различными «Услугами» для бизнеса. Да, я читал «Объяснения», оно странное.
Вся эта история заставляет вспомнить недалекое прошлое. Что-то подобное могло случиться с другом «Саши Стоматолога».
Кстати, итоговые объяснения тоже похожи. Напоминают байки, которые травил журналистам Виктор Федорович, рассказывая, что он живет в сарае среди Межигорье, а кому вся остальная земля принадлежит - он не знает.
Проблема ведь не в том, была коррупция, или ее не было. Проблема в том, что вся эта история заставила всех вспомнить о недалеком прошлом и худшее, что в нем было. И здесь вырисовывается самая большая проблема - перенос ответственности из окружения на лидера.
Недавно на встрече с так называемой «Малой фракцией» сам Зеленский назвал Ермака другом. Это понятно, ведь они и в самом деле, вероятно, знакомы давно.
Пожалуй, он больше склонен доверять тем, кого хорошо знает еще с «к политическим времен». Но тогда надо быть готовым, что весь негатив начнет давать «Метастазы» недоверия. И говорить здесь о том, что надо дождаться результатов расследования не приходится, ведь политическая, и есть уголовная ответственность.
Очевидно, что как бы ни толковать историю, но с политической точки зрения - она бьет по основам власти, и единственный способ сейчас что-то изменить - публично продемонстрировать нулевую толерантность к любым попыткам торговать должностями или использовать семейно-дружеские связи для достижения политических целей.
Иначе история имеет все шансы превратиться в «снежный ком».
Очевидно, здесь все упирается в стену личных отношений. С теми, кто не был «Давним другом» (Богдан, Рябошапка, Гончарук) расходились быстро и непринужденно.
А здесь, похоже, возникает психологический блок. Но политика - это мыльная опера, и тот, кто хочет в ней выжить, должен это понимать.
ПЕТР ОЛЕЩУК
Баканов встретился с Зеленским. Притащил кучу убойных материалов о дикой коррупции и схемах в налоговой и таможенной службе. Собственно это то, что частично огласил его партнер Уманский. Цифры там плавают чудовищные. Так как это не сфера СБУ, Баканов предложил передать это в ГБР.