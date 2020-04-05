 Із 6 квітня "Всеукраїнська школа онлайн" починає роботу для середніх і старших класів, - Олена Зеленська. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила дружина президента України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними", - зазначила Зеленська.
Щоранку, о 10:00, із понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть такі українські телеканали:
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5-й клас – "ПлюсПлюс" та "112 Україна";
6-й клас – ZOOM та NewsOne;
7-й клас – ZIK та "5 канал";
8-й клас – "Індиго" та УНІАН;
9-й клас – "Рада" та UA: Культура;
10-й клас – UA: Перший;
11-й клас – М1.
Всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти та науки України у фейсбуці та на ютубі, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.
Говорят, до нее дошло, что находится в одной стране с Вовой небезопасно
От нахіба забирать хліб у міністра освіти ? Чи прес-секретарем в нього на півставки ?
Не удивился.
Можете сами учить, учите.
В ТВ можно брать программу обучения, можно записать урок и потом все детально разобрать.
Главное - иметь желание что-то делать, а не только ныть.
Я ж читаю ваши посты, вы вечно всем недовольны.
Пристойна українська, з типовим для Дніпра, південносхідним акцентом...Таке не можна вивчити,якщо ти росіянин чи природній носій російської мови.... таке передається тільки від покоління до покоління...
смотри учебные программы - может поможет...
у мендель другие планы.
Под ним напишут идеальный комментарий, который, как всегда не понравится модератору.
В принципе, коммент, будет идеальным . Ну про кобылу.
он на зарплате попередников-воров
в Швеции хорошо оттянулась?
І ось бренд питної води з Modern Combat 3, **** blyat:
Яким би не було тупим совкове телебачення, але на словосполучення типу "брудні шкарпетки" інсувало табу.
Правильно сказано в українському прислів"ї - "Не буде з хама пана...".
Щомісяця в Україні помирали тисячі людей в усі роки, за місяць карантину від коронавірусу - близько 30. Кажуть, що в країнах, де робили прививку БЦЖ, сприйнятливість до коронавірусу нижча. Проведіть вже накінець медичну аналітику і дайте людям нормально працювати.
Транслювати уроки для дітей під час карантину повинні нейтральні канали, а не ті, які мають бути заборонені в Україні.
Для українських школярів з 6 квітня запускають «Всеукраїнську школу онлайн». Утім, серед телеканалів, які транслюватимуть онлайн-уроки, є також неоднозначні «112 Україна», News One та ZIK. Львівська школа «Будокан» уже виступила із чіткою позицію та рекомендацією учням не дивитися уроків на цих антиукраїнських каналах, а вчителям не використовувати контент для дистанційного навчання зі згаданих ресурсів. Адже, як вважає директор школи Олександр Козловський, діти не повинні дивитися канали, які є рупорами Медведчука та Рабіновича.
Якщо у нас є День вишиванки і всі, поклавши руку на серце, співають «Ще не вмерла Україна», то абсолютно нелогічним виглядає те, що хтось віддає трьом абсолютно антиукраїнським каналам освітній дитячий контент. Адже ці канали несуть яскраву протиукраїнську позицію і тут навіть політика ні до чого.
Хтось їм віддав прерогативу, чи то за гроші чи ні. Я переконаний, що ініціатива йде не від Міністерства освіти і науки, яке тепер очолює Любимира Мандзій, чи що таке могли зробити такі люди як Юрій Полюхович (заступник міністра освіти) чи Сергій Бабак (голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді), але ж хтось це зробив!
Серед тих, хто навчається у нашій школі є і діти волонтерів та АТОвців. У нас викладають учасники АТО. І тут нам кажуть: «Є такі ось канали - візьміть звідти освітній контент». Я абсолютно чітко розумію, що він зроблений не ними, але разом з тим, скоріш за все, в голови дітям і батькам буде закладатися і після того, як пройде карантин та онлайн-навчання, позиція Рабіновичів, Медведчуків та інших людей, які мають бути у в'язницях, а не розповідати з телевізора, яким чином розбудовувати цю країну.
Моя позиція як вчителя і громадянина - логічна і проста. Є всеукраїнські канали, які дивляться незалежно від політичних уподобань - запропонуйте їм транслювати. Не розумію, чому канал «Рада» не може цього робити майже у цілодобовому режимі, адже йдеться, як на мене, про національну стратегію. Діти не повинні постраждати від коронавірусу, їхні знання не мають скотитися вниз. І це має бути однією із стратегічних цілей нашої держави.
Уже декілька разів депутати Верховної Ради порушували питання про закриття цих каналів в Україні, а тепер їм надають трансляцію освітніх програм. Чому цю проблему не озвучують люди, які повинні це робити? У нас чимало методистів, управлінців освіти, починаючи від міністерства і закінчуючи районами. Чому вони мовчать? Я не знаю. Може заговорять, коли їм дадуть команду стати патріотами держави.
Де логіка? Ми воюємо з Росією і при цьому віддаємо трансляцію освітніх програм каналам, де ввечері «казки розповідають Медведчуки і Рабіновичі». Ну, це ж маразм.
Чи ми звикли бути патріотами за командою? Нема команди - нема патріотизму?
http://tvoemisto.tv/blogs/medvedchuky_i_rabinovychi_chytatymut_nashym_dityam_kazky_tse_marazm_108064.html
заниматься освитой должна только жена сами-знаете-кого.
- челядь активировалась!
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Самозванці!
Взагалі, яка в неї освіта, якесь ГПТУ?
Если эта Ленка начнет по 500 баксов разносить по домам в качестве помощи, чтобы коронавирус пересидеть, возьмете?
⠀
5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"
6-й класс - ZOOM и NewsOne
7-й класс - ZIK и "5 канал"
8-й класс - "Индиго" и УНИАН
9-й класс - "Рада" и UA: Культура
10-й класс - UA: Первый
11-й класс - М1