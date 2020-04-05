 На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Чернігівської області.
"У ніч із 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджено COVID-19. Поліцейські і медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.
З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими людьми не контактував. Поліцейські і медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - йдеться в повідомленні.
Загалом у Чернігівській області лабораторно підтверджено 7 випадків інфікування коронавірусом, понад 1 300 осіб перебувають у самоізоляції після повернення з-за кордону чи контактів із тими, у кого підтверджено коронавірус.
співчуття родині..
ИВЛ не было
а ще...чи у нас є той кисло-род?
Не свезло мужику, не смог сбежать и получил полный курс лечения...не лежать ему на барышне или бухим под забором
Никто не поддержал врачей, которые мало того, что должны лечить, так ещё и должны охранять таких мудаков.
С таким отношением к жизни, контакторов будет все больше и больше, так как жестокие карантинные методы не принесут пользы, если больные с ковид будут убегать. Невозможно поставить полицейского возле каждого идиота.
Полицейский должен быть в голове