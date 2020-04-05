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 За кордоном
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 У Молдові 864 випадки COVID-19, 15 осіб померли, - Додон

За останню добу в Молдові зареєстровано 112 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 864 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу оброблено 349 тестів. З них 112 дали позитивний результат. Серед нових випадків 8 - у громадян Молдови, які повернулися з-за кордону. У 104 випадках мало місце інфікування всередині країни. Отже, кількість інфікованих громадян у нашій країні становить 864 людини. На жаль, ще три смерті зареєстровано за останню добу. Загальна кількість померлих становить 15 осіб", - зазначив  президент Молдови Додон.

Він повідомив, що серед інфікованих 293 людини - в Кишиневі, 132 - в районі Штефан-Воде, 126 - у місті Сорока, 47 - у Придністровському регіоні.

Президент Молдови наголосив, що кількість інфікованих зростає. За його словами, серед 864 інфікованих осіб 240 - медичні працівники.

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У зв'язку з пандемією коронавірусу в Молдові введено режим надзвичайного стану, який діє з 17 березня до 15 травня включно, чотири населені пункти заблоковані поліцією через оголошений там повний карантин.

У Молдові заборонено збиратися на вулицях групами більше трьох осіб, якщо тільки вони не члени однієї сім'ї. До контролю над дотриманням режиму надзвичайного стану залучено карабінерів, поліцейських, а також особовий склад Національної армії. Громадський транспорт у містах Молдови на період надзвичайного стану є безкоштовним, але в автобусах і тролейбусах заборонено перевозити стоячих пасажирів. За тим, щоб транспорт не був перевантажений, стежать поліцейські, які чергують на кожній зупинці.

Читайте також: COVID-19: Молдова ввела надзвичайний стан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186908
 
 
 Топ коментарі
 
Съездили в Почаев? Полобызали иконы? Причастились? В Молдове 864 случая COVID-19, 15 человек умерли, - Додон - Цензор.НЕТ 5908
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молдавский спецназ штурмом взял квартиру и по привычке сделал в ней ремонт..
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У нас число занижено.Очень мало проверяют,наверное из за недостатка тестов и оборудования.Зато Додон выделил 160 000 лей на производство 450 медалей для ветеранов АсвАбАдителей,а также выделил 2,3 млн. лей на ремонт "Мемориала победы АсвАбАдителей" в Кишиневе. Это сколько аппаратов ИВЛ можно было бы купить за эти деньги? Кстати,500 млн. долларов обещанные москвой,тихо превратились в 300 млн.,потом в 200 млн,а сейчас,когда очень нужны деньги,вообще не слышно ничего про эти деньги.
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Съездили в Почаев? Полобызали иконы? Причастились?
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https://www.youtube.com/watch?v=uOc1BXcGvG8

Небольшое расследование или дело рук самих утопающих

интересное видео о вирусе в Украине, или чего стоят фейки о "количестве заболевших" от властей Украины..
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15/854=1,5% картина обычной эпидемии гриппа.
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Де там Дидовик, хай розкаже, як Додошу у світову змову втягнули
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В Молдавии население в 10 раз ниже чем в Украине а заражённых почти так же, вы до сих пор верите что у нас 1250?
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У нас число занижено.Очень мало проверяют,наверное из за недостатка тестов и оборудования.Зато Додон выделил 160 000 лей на производство 450 медалей для ветеранов АсвАбАдителей,а также выделил 2,3 млн. лей на ремонт "Мемориала победы АсвАбАдителей" в Кишиневе. Это сколько аппаратов ИВЛ можно было бы купить за эти деньги? Кстати,500 млн. долларов обещанные москвой,тихо превратились в 300 млн.,потом в 200 млн,а сейчас,когда очень нужны деньги,вообще не слышно ничего про эти деньги.
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Вам помощь придет из Орды по примеру Италии.
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Спасибо,-но мы не можем принять такой дорогой подарок.
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Вон La Stampa пишет,что 80% помощи,привезенной из рашки,абсолютно бесполезна!
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И спасает их Россия и Вован для них Мессия
И Ес не помогает, не помог и Эрдоган...
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в Украине провели 4500+ тестов и нашли 1225 зараженных. Или 50 тестов на 1 млн.граждан (с учетом того что депутатов и чинуш тестировали дважды)
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(с учетом того что депутатов и чинуш тестировали дважды)

Вася,он и нас сосчитал!...
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додона в ростов к яныку ,мочить эту прокацапскую шлюху !!!
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молдавский спецназ штурмом взял квартиру и по привычке сделал в ней ремонт..
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на эпидемию 1000 человек заболевших не тянет.
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на эпидемию 1000 человек заболевших не тянет.

В любой стране не тянет. Политические игры на фоне лохов...
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от и вы хлопцы - молдаванцы со своим долдоном....
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Вы,извините,но он хвастался,когда-го,что его имя происходит от Черниговского князя Игоря.А по Далю,фамилия Додон (отсутствие суффиксов) украинская. Поищите и увидите. Не знаю какой он Ваш,но то что он не наш-точно!
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от шо шо а фамилия тут явно не причем.... - тупо совпало....
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Даю цитату из Толкового Словаря Даля "Такие фамилии,без специальных суффиксов,характерны для украинского языка". Я тоже очень удивился,когда прочитал это.
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Жодного разу не зустрічав таке прізвище. До того ж прізвище не завжди відповідає походженню. Ви ж його обрали, то він ваш.
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Если бы за него не проголосовали ПОВАЛЬНО русские,украинцы,гагаузы,болгары и другие мАлдАване,то он бы в жизни не стал бы президентом.
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зєлєнскі - це польське прізвище, але щось видає в ньому не поляка - не то пейси, не єрмолка У Молдові 864 випадки COVID-19, 15 осіб померли, - Додон - Цензор.НЕТ 83 так і з вашим кондоном
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типу ти не знаєш, що на -скій також закінчуються польські прізвища
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Може його предки були Додону чи якийсь інший варіант?
Працював у нашій фірмі молдованин. Він почув що я по телефону назвав прізвище Кучмагра і сказав "Кучмагра - це неправильно. Привильно Кучманягра".
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ой не смешите мою тещю !!! он казал шо его фамилия типа додону ,,,его предки ходили !!! ****** его чем то чтоб об этой мрази ватной чуты не було !!!
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Медичні працівники зараз як на передовій, де непомітний снайпер ворога працює. І вони свідомо у 100 відсотках йдуть на це, бо не вміють інакще В Молдове 864 случая COVID-19, 15 человек умерли, - Додон - Цензор.НЕТ 6937
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врачикам, медсетрам - уважение бесконечное...
от хто задницей диван не давит - ето они.
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ну да, одних сантехников никто не хвалит. Всегда на передовой..
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Навіть прибацаний Додон розумніший за нашого президента🐸
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То може це інфіковані молдовани завезли заразу в Почаєвську лавру, а не заразились в Лаврі.
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Почаевская лавра превратилась в центр и рассадник кацапской агентуры под прикрытием гундяевского мракобесия ,,русского мира,, и короновируса. Кто кого, откуда и чем там заразил - теперь не поймешь.Но то, что эту лавочку надо прикрывать - это точно
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Там,на юге Молдовы,откуда они,до того,инфицированных не было.
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Естественно,так как половина молдаван работает в Италии и Испании..
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ВОЗ назвала новую группу риска для коронавируса - под угрозой молодежь и здоровые;
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