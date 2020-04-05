 Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС біля Кам’янки (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), а також вели вогонь поблизу населеного пункту Гнутове (чотири міни 120-го калібру), біля Авдіївки (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї) і Старогнатівки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції ОС неподалік Хутора Вільного (з міномета калібру 82 мм), Кримського (з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї).

Зазначається, що прицільним вогнем Об'єднані сили вчасно припинили ворожі провокації.

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"Сьогодні унаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу. Йому надали належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі також інформують, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу не зафіксовано, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. "Втрат за минулу добу унаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було. За даними розвідки, 4 квітня наші воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного поранили. Також українські військовослужбовці вчора прицільним вогнем знищили ворожий безпілотний літальний апарат і станковий протитанковий гранатомет", - додали в штабі ОС.

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