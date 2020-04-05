 "Європейська Солідарність" - проти зловживань владою під виглядом боротьби з епідемією, - Ірина Геращенко

Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час першої позачергової сесії, на якій обговорювали закони протидії короновірусу, наша фракція виступила із застереженнями щодо норм про посилення повноважень МВС і поліції, надмірних штрафів і криміналізації недотримання карантину (саме карантину, а не самоізоляції). "Європейська Солідарність" і на робочій групі, і в залі намагалася відбити ці норми, переконати колег, що ми усвідомлюємо необхідність карантинних заходів і самоізоляції для подолання пандемії, але ще більше усвідомлюємо ризики свавілля силових структур і узурпації влади в українських реаліях. Нам не вдалося збити ці поправки, на жаль, а наші застереження виявилися пророчими", - написала Геращенко.
Співголова фракції підкреслила, що влада, яка не змогла забезпечити громадян доступними засобами захисту, в умовах реального збідніння населення переходить межі істерії і маразму.
"Найдешевша маска коштує 18 гривень. Міняти її потрібно що дві години. Очевидно, що в місцях масового скупчення треба бути в масці. Але тепер за прохід вулицею без маски штраф. Метро і міський транспорт не працюють. У супермаркет можна виїхати лише на машині. Супермаркети працюють. Але влада заговорила про заборону користуватися і власним авто. Із собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку або продуктовий - ні. Двом людям із симптомами короновірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим - ні. У супермаркеті стояти в черзі можна. У сквері перетнутися з колегами у робочих справах - ні", - зазначила Геращенко.
"Проводити 15-годинне засідання Ради з ініціативи Зеленського можна. Іти на наступну позачергову наступного тижня Маріїнським (парком. - Ред.) - ні. Їхати на авто - ні. А як тоді? На поштових голубах? У ліс не можна. А в поле садити картоплю та іншу городину можна? Продати маски за кордон у розпал епідемії можна. Ходити без масок, коли їх ніде немає, ні", - додала вона.
Геращенко нагадала, що досі за вивезення масок нікого не покарано.
"За вихід без маски - штраф 17 тисяч грн. А чи знає влада, що деякі українці тягають ту одну маску вже 3 тижні карантину, бо іншої немає. Зустрічати з обсервації здорових людей в Нових Санжарах і робити бутафорію можна, а провести інформаційну кампанію про необхідність самоізоляції для тисяч пасажирів літаків, потягів, автобусів із Європи вже в розпал епідемії в країнах ЄС - ні. Працювати онлайн можна. Але чи знає влада, який інтернет вже за 30 км від Києва?" - зазначила депутат.
Вона також звернула увагу, що цілком серйозно у ВР деякі фракції обговорюють можливість введення комендантської години. "Не увечері, а на цілий день. То, може, тоді легше вже замурувати українців по домівках?" - написала депутат.
Вона не відкидає, що фракція "Європейська Солідарність" виступатиме за зміни статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання владою під виглядом боротьби з епідемією.
"Ще раз наголошую, що я усвідомлюю принциповість карантинних заходів як ключового превентивного засобу розповсюдження хвороби. Але чи варто владі впадати в маразм? Мені здається, ці питання потребуть серйозної дискусії уряду і парламенту. І дуже прикро, що керівництво ВР десь зникло, самоізолювалося і вдає, що нічого, крім позачергових сесій, їх не стосується.
Буду ініціювати обговорення цих питань на нараді з лідерами фракцій. І не відкидаю, що наша фракція виступатиме за зміни маразматичних статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання і свавілля під виглядом боротьби з епідемією", - зазначила співголова фракції ЄС.
Нам що, цікава ваша сімейна колотнеча?
Звичайно, що і комунікації, і підготовку до надзвичайної ситуації провалено (я теж якраз вчора про це писала).
А ви чогось іншого чекали від абсолютних непрофесіоналів ?
Оці шарахання, вкидання і спростовування, суперечливі, незрозумілі, невиправдані розпорядження лише нагнітають атмосферу та спрямовані на провокування соціального вибуху, непокори, протесту.
З іншого боку, - гірко казати, але ... українське населення саме на це і заслуговує. Бо воно у своїй більшості таке ж непрофесійне і бездумне. Це ви абсолютною більшістю двічі =сдєлалі іх вмєстє=, вам же писалося, що ви =сдєлалі= лише самих себе. Вибори, то як одруження: квіти, побачення, романтика - воно не щодня. Навпаки, треба подумати: а чи можу я розраховувати на цю людину у скрутній ситуації, у хворобі, горі, з проблемами ? Бо коли все добре - то воно добре. А ви хотіли сміятися, веселитися ... І не доганяла біомаса, що так не буває.
Повторюю (хоча, хто не хоче усвідомлювати, то це - як горохом об стіну). Вам нема на кого розраховувати, лише на самих себе. Вигрібайте, що навибирали.
Самодисциплінуйтеся і самоорганізуйтеся, кожен для себе, своєї родини, друзів, близьких.
Не сподівайтеся, що вас врятують. Нема кому. Нема чим. Зайве не контактуйте ні з ким, дотримуйтеся дистанції, не переміщуйтеся без потреби - бо інші про вас теж не подбають. Ви ж уже переконалися у цілковитій відсутності свідомості та відповідальності ваших співгромадян, які вернулися з-за кордону і плювати хотіли на 14-денну самоізоляцію. Перегляньте свої плани, адаптуйте, все можна змінити і поправити.
І при цьому спробуйте знайти якийсь баланс (???) між тим, що вам кажуть ваші =слуги=. Побережіть нерви. Ви все одно нічого не доведете, а тільки влетите у проблеми (які самі собі створили своїм вибором).
Нікому не бажаю хворіти, тим більше - потрапити до лікарні.
Тримайтеся.
Петросяна парализовало