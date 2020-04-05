 Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали.
6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
Обычная имитация бурной деятельности.
- Плевать и ловить!
Переговоры с Индией о поставках препарата вели США и Украина
Индийское правительство ввело полный запрет на экспорт гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который используется при экспериментальном лечении коронавируса). Об этом сообщает Bloomberg.
Генеральное управление внешней торговли Индии сообщило, что с 4 апреля запрещается экспорт препарата "без каких-либо исключений". В марте власти Индии уже ограничили поставки лекарств за границу, допуская лишь некоторые исключения, например, из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств.
Только если еле дышишь...