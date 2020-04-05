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 Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах

У кожній області діють телефони, куди можна звернутися з питань щодо карантину, допомоги літнім людям під час карантину, алгоритму виявлення і лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

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Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах 01

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. 

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

Читайте також: Групи фахівців виїхали в регіони для перегляду переліку лікарень для пацієнтів із коронавірусом, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186905
 
 
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Вряд ли.
Обычная имитация бурной деятельности.
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ни по одному из этих телефонов гарантированно никогда не дозвонишься. Даже не пытайтесь!
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Нарешті дійшло. Про це казала Юлька слугам у Шустера.
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ЛЮБІ МОЇ, ну не вспоминайте еще и юлю. и так на душе хреново.
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Я кажу про факти. Профани самі до цього не додумаються і пам"ятай що хреновий настрій знижує імунітет.
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лучший и самій разумный политик за всю незалежную историю Украины
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только звонить бесполезно. вас спросят, а есть ли у вас подтвержденный диагноз, а вы скажите, так я к вам и обращаюсь тогда вам самоизоляция и список лекарств которых нет в аптеке. вы о...еваете и клеите ласты если конечно малина не поможет приблизительно так .
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А если позвонить то там скажут в какой аптеке можно купить маски и спирт??
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Зебилам и документ не нужен...у них на мордах написано что зебил...
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И почем стоит позвонить на указанные номера?
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ага , знаю Я эти горячие линии , музыка Лебединое Озеро играет без конца
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І на хрєна ці телефони? Літні люди їх просто не знайдуть, а хто потребує допомоги відомо в пенсійному фонді.
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Моя мати користується, а багато інших не вміє цього. Всім інтернет не доступний.
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Це норма, яку треба враховувати. Організація допомоги літнім людям від цієї влади відсутня, а телефони лише імітація.
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ну почему, успокаивающая музыка играет бесконечно
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- Альо, доктор, у меня температура +40, кашляю, сморкаюсь, нюх отбило, вкуса нет.. шо творить?
- Плевать и ловить!
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Одягни на босі ноги шкарпетки з горчицею і тоді тебе попустить.
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на скольких сегодня ты уже настучал? ща посмотрю
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Они с ксюхой только и делают, что стучат, дятлы.
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Так він сам такий, тому і відповідні жарти.
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Я тоже но в Ноябре ,температура была до глюков , думал пистец , переболел на ходу без врачей
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то у тебя насморк был , обычно грипп длится минимум две недели
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народу у на много , но не столько как до шухера
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Индия запретила экспорт гидроксихлорохина

Переговоры с Индией о поставках препарата вели США и Украина
Индийское правительство ввело полный запрет на экспорт гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который используется при экспериментальном лечении коронавируса). Об этом сообщает Bloomberg.
Генеральное управление внешней торговли Индии сообщило, что с 4 апреля запрещается экспорт препарата "без каких-либо исключений". В марте власти Индии уже ограничили поставки лекарств за границу, допуская лишь некоторые исключения, например, из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств.
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зачем так много писать , если можна кратко как Я
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Позвони,нам, позвони
Только если еле дышишь...
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