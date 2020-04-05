 Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Дивіться також: Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

Читайте також: Групи фахівців виїхали в регіони для перегляду переліку лікарень для пацієнтів із коронавірусом, - МОЗ