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 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на території меблевої фабрики в Броварах (Київська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Броварах горіла меблева фабрика Meblissimo, - ДСНС 01

"5 квітня о 4:34 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про загоряння меблевої фабрики на вулиці Щолківській.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що на території меблевої фабрики "Meblissimo" горять дерев'яні піддони та три вантажні автомобілі Mercedes. Також розвідка встановила, що вогонь вже перекинувся на розташовані поруч будинки, що належать ТОВ "Поліпласт", - йдеться в повідомленні.

У Броварах горіла меблева фабрика Meblissimo, - ДСНС 02

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У Броварах горіла меблева фабрика Meblissimo, - ДСНС 03

Пожежу було локалізовано о 6:25 і повністю ліквідовано о 6:55.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186903
 
 
 Топ коментарі
 
Эта новость, конечно, важная, но есть важнее и уж точно приятнее: в Ливии плотно прижмурилась очередная партия ихтамнетов вместе с "найденными в местных шахтах" техникой, боеприпасами и топливом. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 8842 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 8842 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9246
У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3864
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В России на фоне массового распространения коронавируса и кризиса начались погромы. Люди в городе Ульяновск разгромили магазин с продуктами,
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Навчися сам писати українською, а не своэю версією старо-болгарської мови.
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Не флуди, бо жаль все майно. Люди там гроші заробляли.
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Про флуды смешно. Любитель рыговласти набил 20 комментариев против моего одного и еще и фарисействует
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Це хто любітєль риговласті? Ти її любиш, бо у Зе таких багато?
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Нет, рыгоПЕСык, это ты власть рыга Буряка считаешь нормальной, о чем и заявил. Видно потому, что у тебя нехорошие зебилы в мерах сидят, раз ты за рыгами вздыхаешь?
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В связи с этим, возник вопрос - пожарные разве не обязаны быть в масках во время пандемии?
Ибо на фото, они без масок.
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Не знаю, что но в Броварах в районе обьездной горело долго. Часов до 10 дня.
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Так чим смерділо в Києві зранку? Пожежою в чорнобильській зоні, горілим кабелем на Хрещатику чи з меблевої фабрики в Броварах?
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Чи ліс на Троєщині та торфяникі за Києвом в районі Пуще-Водиці?
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Далеко за Пущею! Читати навчився? Сьогодні зранку там усе затягло димом. Горіло не дуже далеко.
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Писать научись, читатель. торфяникі за Києвом в районі Пуще-Водиці?
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Навчися сам писати українською, а не своэю версією старо-болгарської мови.
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Лаптеногий, учись признавать свою не правоту. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 5885
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Правда- не есть обида. Обижаются на правду только ......... Само поймешь.
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Ирпень- это не Пуща, между ними Гостомель.
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Я мав на увазі у заплаві річки Ірпінь..там багато торфовищ, що часто горять..
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Так не дуже схоже на правду. Звідкіля по всіх районах такі випадки за добу?
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Зранку було досить волого. Біля мене на Оболоні і далі нічого не горіло. З 10-го поверху вікна на південь і північь - видно далеко. Може у вас якійсь займання були?
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Точно невідомо. З Пущі говорили, що торфяник горять, а де саме ніхто не знає.
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Почався прогнозований колапс інфраструктури під керуванням зелених імбецилів!
Скоро почнуться серйозніші проблеми у столиці першої у світі держави дибілів.
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Эта новость, конечно, важная, но есть важнее и уж точно приятнее: в Ливии плотно прижмурилась очередная партия ихтамнетов вместе с "найденными в местных шахтах" техникой, боеприпасами и топливом. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9246
У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3864
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Турки не забули дії росіян у Сирії. Я писав, що відповідь буде.
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Французький Іноземний Легіон це майже ті самі рашики.

Тобто одні рашкоіхтанєти наваляли іншим рашкоіхтамнєтам за дуже багато вьорст від бєрьозок...
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Автомобілі зовсім згоріли, даже не видно на фото.
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В российском городе люди разбили магазин с продуктами: шокирующее видео
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Колись рашковлада впарила путєноїдам в якомусь місті історію із "винуватим" азербайджанцем, якщо не помиляюсь. Путєноїди проковтнули і поперли на овочеву базу, де працювали азербайджанці. І що саме цікаве - розбили магазин біля бази і почали тягнути велосипеди.
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В России на фоне массового распространения коронавируса и кризиса начались погромы. Люди в городе Ульяновск разгромили магазин с продуктами,
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а вы мебельная фабрика - мебельная фабрика .....
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на столе лежали две колбаски , а ты рассказывал Мне сказки
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Не отвлекает ли своими нарезками КАК БЫ "новостей" Юрий Бутусов, - https://censor.net.ua, - от главного - готовящейся переворот по смещение этой гламурно-некомпетентной власти под названием управляемый из Кремля хаос полезных идиотов под предводительством наивного и некомпетентного вожака?
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