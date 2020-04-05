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 Київські новини, Суспільство
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Все про:карантин (2129) Лавра (70) УПЦ МП (592) тест (68) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, ченців тестують на коронавірус

Братії Києво-Печерської лаври проводять тестування на наявність COVID-19, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм вірян.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.

"Для запобігання спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання. Разом з усіма це лабораторне дослідження в комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає. Відповідно до санітарних вимог у всіх приміщеннях лаври проведено обробку дезінфекційними розчинами, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм вірян, із залученням відеотрансляції", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Митрополит Михаїл засудив показове кроплення вулиць від коронавірусу: Від піару більше гріха, ніж віри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186902
 
   
 Топ коментарі
 
была заметочка, что нашли у паши мерседеса... Бог он всё видит... Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус - Цензор.НЕТ 7360
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Надіюсь що ця с...ука православна слідуюча, Усіку приготовиться.

Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус - Цензор.НЕТ 8300
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яке лікування, які тести - нехай моляться і святу воду п'ють. амінь
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У настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя) виявили коронавірус. Про це Релігій правді повідомили одразу два джерела в оточені митрополита.
Три дні тому митрополиту стало зле, пізніше в нього діагностували коронавірусноу хворобу COVID-19.
Слід зауважити, що декілька днів тому Павло провів Службу, на якій були присутні очільник УПЦ МП Онуфрій, митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич), олігарх і нардеп «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.
Також там був присутній перший заступник глава Офісу президента України Сергій Трофімов, який займається питаннями релігії.
Раніше митрополит Павло критикував українську владу за те, що вона пропонує обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу.
У своєму зверненні до вірян настоятель Лаври закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».
4 квітня на офіційному сайті Лаври з'явилося повідомлення, що священнослужителів Києво-Печерської Лаври протестували на коронавірус.
Разом з усіма лабораторне дослідження і медичний огляд пройшов і намісник Павло, але скарг на самопочуття в нього не було.
4 квітня Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що оперативно закривається на карантин. І всі Служби відтепер будуть проводитися винятково в закритому режимі без допуску вірян.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/79565/
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Архимандрит Павло і "свята" трійка Онуфрій, Антоній і Новинський.
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какого хера вообще Лавра под кацапскими сектантами???!!
Совсем скоро всю эту нечисть выгоним на кацапию!дело времени!
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Мабуть виявлять в "манахов" вірус "русского скрепного мира"
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А настоятеля Павла на Порш Кайен оттестировать можно?
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Короновирус так оттестирует, что он из настоятеля превратится в належателя
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никаких лекарств, приписать усиленное лобызание икон
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Он сам говорил, что надо чаще в церкву ходить, вот ему и приписать вместо лекарств
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Паше местому разбейте "мерседесы". И его личный Кайен. Слуги Божьи не могут быть богатыми!
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Спочатку перевірте документи, депортуйте всіх московитів , а тоді тестуйте, велика економія вийде.
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Автобус с верующими из Штефан Водэ в Почаевскую Лавру отправил какой-то высокопоставленный соССиалист,о котором молчат наши власти.Оттуда зараза распространилась в соседние села,где уже есть скончавшиеся.Нынче Штефан Водэ,несмотря на небольшую численность населения,на втором месте после Кишинева по числу зараженных и находится на карантине.
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Не надо там ничего тестировать . Огородить её колючкой в три ряда и вышками с автоматчиками , никого туда не впускать и не выпускать , через месяц послать робота , пусть посмотрит - всем гундяевцам аминь , или ещё шевелятся ? В случае чего продлить карантин Лавры ещё на месяц . И так - до победы ! Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, ченців тестують на коронавірус - Цензор.НЕТ 339 .
Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, ченців тестують на коронавірус - Цензор.НЕТ 5239 .
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Самое время доказать попам, насколько сильна религия в борьбе "Великого с маленькой бациллой" Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, ченців тестують на коронавірус - Цензор.НЕТ 5241
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тю. а какжэ многотысячные крестные ходы, вылизывание поповских пятерней и выцеловывание икон? а отбивание поклонов лбом об пол в переполненной церкви. вы, ж попьё, вроде как вируса не боялись....
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...во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, Источник: https://censor.net.ua/n3186902
Зачем эта сатанинская химия? А побрызгать святой водичкой веником из ведра, слабо?
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Усю 3.14.братію необхідно відправити у обсервацію.
Лавру закрити для викорінення короновірусу на 35 діб і після передати її ПЦУ.
Св"ята Лавра повинна повернутись у "рідну гавань" і служити народу України.
Зараз її тримають антихристи і московський сатанат.
Зрозуміло, що теперішньому ... "какая разница" - це ж не його св"ятині палюжать.
Але ж він клявся на Українській святій Біблії............. так він же не християнин щоби клятву тримати.
Ось чому Боголюбський спалив і спустошив мати міст Руських - КИЇВ, ось чому Московія не УКРАЇНА.
Ось чому Московія недоімперія, не Візантія, не ІІІ Рим. а ІІІРейх.

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ахахаха, да этому говно до Рейха как Путину до Гитлера.
или тебе до атеиста)
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ПУТИН - Проект Утилизации Территории И Населения
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Лучше протестируйте эту ватную клоаку гундяевского разлива на удостоверения офицеров фсб.
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КПЛавра- поповская мафия, самый опасный и неприкосновенный гундяевский рассадник раскола в обществе и проповедник сепаратизма!
лично убедился.
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Якщо у настоятеля кликуха "Паша-мерседес", то на святому місці, в Лаврі, зібралося зборисько сатанистів. Господь бог, розбереться, що до чого.
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