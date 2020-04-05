 Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, ченців тестують на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.
"Для запобігання спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання. Разом з усіма це лабораторне дослідження в комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає. Відповідно до санітарних вимог у всіх приміщеннях лаври проведено обробку дезінфекційними розчинами, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм вірян, із залученням відеотрансляції", - йдеться в повідомленні.
Три дні тому митрополиту стало зле, пізніше в нього діагностували коронавірусноу хворобу COVID-19.
Слід зауважити, що декілька днів тому Павло провів Службу, на якій були присутні очільник УПЦ МП Онуфрій, митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич), олігарх і нардеп «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.
Також там був присутній перший заступник глава Офісу президента України Сергій Трофімов, який займається питаннями релігії.
Раніше митрополит Павло критикував українську владу за те, що вона пропонує обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу.
У своєму зверненні до вірян настоятель Лаври закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».
4 квітня на офіційному сайті Лаври з'явилося повідомлення, що священнослужителів Києво-Печерської Лаври протестували на коронавірус.
Разом з усіма лабораторне дослідження і медичний огляд пройшов і намісник Павло, але скарг на самопочуття в нього не було.
4 квітня Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що оперативно закривається на карантин. І всі Служби відтепер будуть проводитися винятково в закритому режимі без допуску вірян.
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/79565/
Совсем скоро всю эту нечисть выгоним на кацапию!дело времени!
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Зачем эта сатанинская химия? А побрызгать святой водичкой веником из ведра, слабо?
Лавру закрити для викорінення короновірусу на 35 діб і після передати її ПЦУ.
Св"ята Лавра повинна повернутись у "рідну гавань" і служити народу України.
Зараз її тримають антихристи і московський сатанат.
Зрозуміло, що теперішньому ... "какая разница" - це ж не його св"ятині палюжать.
Але ж він клявся на Українській святій Біблії............. так він же не християнин щоби клятву тримати.
Ось чому Боголюбський спалив і спустошив мати міст Руських - КИЇВ, ось чому Московія не УКРАЇНА.
Ось чому Московія недоімперія, не Візантія, не ІІІ Рим. а ІІІРейх.
или тебе до атеиста)
лично убедился.