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Все про:ДТП (2829) Правоохоронні органи (970) Херсон (315) ДБР (983)

 ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні. ФОТО

Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю автомобіля поліції, яка сталася в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 9:00 5 квітня на одному з перехресть Херсона сталося зіткнення поліцейського автомобіля Skoda Rapid і ВАЗ-2108.

ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні 01

"Автівка правоохоронців, за кермом якої перебував інспектор одного з відділень ГУ Нацполіції в Херсонській області, рухалася головною дорогою. У цей час водій автомобіля ВАЗ, порушуючи правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну та допустив зіткнення. Унаслідок ДТП ВАЗ-2108 перекинувся, а двоє його пасажирів зазнали тілесних ушкоджень - закритих переломів", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії.

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ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні 02

У разі доведення провини (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України), винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186901
 
 
 Топ коментарі
 
Я и не сомневался насчет того кто оказался прав и кто неправ. Стабильность признак класса.)
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Я так понимаю «Приусы» уже закончились.
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ну, - таки-да..- пошли шкоды с мицурками, обещали скоро и до крузаков добраться...
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Я и не сомневался насчет того кто оказался прав и кто неправ. Стабильность признак класса.)
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..а такая стабильность - признак и не мастерства, и даже не подмастерья-ученика..
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Я так понимаю «Приусы» уже закончились.
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ну, - таки-да..- пошли шкоды с мицурками, обещали скоро и до крузаков добраться...
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вижу пешеходный переход возле жигуля . значит в этом месте должны ВСЕ двигаться осторожно. что инкриминируют и за что сидит Дронов? . если бы и кабы то бы эта **** проскочила на красный и смертей небылоб. предъява ментам. если бы кабы менты выезжали на перекресток с пешеходным переходом внимательно и осторожно то жужик спокойно проехал бы а они его догнали бы и отрафовали. ВЫВОД по примеру дтп зайцева дронов, виноваты менты. и так как жуж никого не убил, ему штраф а ментов в тюрьму
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Как всё было: ВАЗ 2108 спокойно переходил пешеходный переход, как вдруг... ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні - Цензор.НЕТ 5316
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я уже писал. больше аварий чем у ментов может быть только у одноруких слепых и в жопень пьяных обычных водил. стеди нормальных они двадцатикратные чемпионыпо дтп, годовую статистику дтп с ментами не озвучивают
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І скільки мусора летіли? Ще й біля пішохідного переходу.
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В этом районе частники постоянно устраивают гонки. Так что полиция навряд ли виновна. Частники ул Украинскую вообще не считают за главную, им главная улица та, по которой едут они. Аварий в этом районе до х... и больше именно за счет таких "водил"
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