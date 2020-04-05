 Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи в лютому-березні 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, провайдери не дають доступу до сайтів Цензор.Нет, QHA, След.Нет, UAinfo, "5 канал", "Радіо Хаят", "Фокус", "Главком", Центр журналістських розслідувань, "ТонеТо", "Депо", "Українська правда", "РБК-Україна", "Укрінформ", "Лівий берег", "Дзеркало тижня", "Стрічка", "Апостроф", "Главное", і Blackseanews, а також сайтів соціальних мереж "Лінкедін" і "Телеграм", сайтів Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та "Хізб ут-Тахрір".

Читайте також: Окупанти заявляють про 25 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

У п'яти провайдерів із 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська солідарність". Cайт АТR блокують три провайдери, а сайт "Інформаційного опору" блокують два провайдери з усіх перевірених.

"Порівняно з моніторингом, проведеним КПГ у грудні 2019 року, кількість заблокованих сайтів збільшилася. У грудні до сайту "Апостроф" доступ блокували 8 провайдерів, а зараз він недоступний у всіх перевірених провайдерів. Повністю заблоковано також сайт "Главное", який раніше був частково доступний. До сайту Blackseanews ще в грудні 2019 року був вільний доступ у всіх провайдерів. Зараз всі 10 провайдерів повністю блокують його. Водночас сайт каналу "112 Україна", який був недоступний у грудні, зараз доступний у всіх перевірених провайдерів", - зазначають правозахисники.

Перевірку доступності сайтів провели з допомогою мереж 10 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), "Мрія" (Сімферополь), Realnet (Сімферополь), Боспор-телеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район) , Сиваш-нет (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), STTS (Джанкой), зазначають правозахисники.



