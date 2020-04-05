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 Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група

У Криму 10 провайдерів у 9 населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів, дві соціальні мережі, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, "Хізб ут-Тахрір" і Свідків Єгови. Три українські інформаційні сайти доступні лише частково. Водночас окупанти розблокували доступ до сайту каналу "112 Україна".

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи в лютому-березні 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, провайдери не дають доступу до сайтів Цензор.Нет, QHA, След.Нет, UAinfo, "5 канал", "Радіо Хаят", "Фокус", "Главком", Центр журналістських розслідувань, "ТонеТо", "Депо", "Українська правда", "РБК-Україна", "Укрінформ", "Лівий берег", "Дзеркало тижня", "Стрічка", "Апостроф", "Главное", і Blackseanews, а також сайтів соціальних мереж "Лінкедін" і "Телеграм", сайтів Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та "Хізб ут-Тахрір".

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У п'яти провайдерів із 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська солідарність". Cайт АТR блокують три провайдери, а сайт "Інформаційного опору" блокують два провайдери з усіх перевірених.

"Порівняно з моніторингом, проведеним КПГ у грудні 2019 року, кількість заблокованих сайтів збільшилася. У грудні до сайту "Апостроф" доступ блокували 8 провайдерів, а зараз він недоступний у всіх перевірених провайдерів. Повністю заблоковано також сайт "Главное", який раніше був частково доступний. До сайту Blackseanews ще в грудні 2019 року був вільний доступ у всіх провайдерів. Зараз всі 10 провайдерів повністю блокують його. Водночас сайт каналу "112 Україна", який був недоступний у грудні, зараз доступний у всіх перевірених провайдерів", - зазначають правозахисники.

Перевірку доступності сайтів провели з допомогою мереж 10 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), "Мрія" (Сімферополь), Realnet (Сімферополь), Боспор-телеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район) , Сиваш-нет (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), STTS (Джанкой), зазначають правозахисники.

Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група 01
Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186900
 
 
 Топ коментарі
 
в матушку греби, к бирозам, прислонись - многим твоим легчало Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 4543
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А всех кого не блокируют должно проверить СБУ.
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А всех кого не блокируют должно проверить СБУ.
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сайт кореспондент, однозначно пророссийский, выходит без блока.
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блин, они же оккупанты - удивился кто?
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Да, оккупанты разблокировали "112 Украина", чему удивляться
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у нас тоже блокируют немытые , приходится на VPN переключатся , чтобы посмотреть - а шо там в немытой
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та вас обнуленных вроде и не спрашивал никогда никто
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тоталитарные режимы... в эстонии никкто ничего не блокирует.
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В Эстонии русне предоставлен статус эрзац-граждан Это надёжнее И, кстати, справедливо
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Ну у нас клоун с тв, следующим будет клоун блоххер...все логично
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....оккупанты разблокировали доступ к сайту канала "112 Украина"....

Так він озвучує "новини" тв канала раша тудей.
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проба коммента через VPN
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а они не предатели. более того - патриоты родины своей. их пидоров туда сталин заселил в те ещё времена. Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група - Цензор.НЕТ 4243
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в матушку греби, к бирозам, прислонись - многим твоим легчало
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Ще рєпа й щі добре допомагають від нестерпного каціоналістичного болю.
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имперская боль у их.. - дегенераты бо....
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Не заводься. Тобі ще йому гуманітарну допомогу надсилати.
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я? на кацапию? помощь? - нет сразу и навсегда.
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Москалику, що ж ти соромишся свого стяга і заходиш на заборонений у вас Цензор під ВПН???
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5 канал блокируют, а плюсы и униан нет, хм наверно сговор Пороха с путлером
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Потерявшие стыд и совесть крысаки, продолжают по велению вошдя сохранять обидчивость,

а отсутствие собственных мыслей, пока не мешает им быть единомышленниками.
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Власти Китая сообщают об опасной тенденции, связанной с гражданами, которые возвращаются домой с территории РФ. Известно, что в Китае были зафиксированы несколько десятков новых случаев заражения коронавирусом среди граждан, именно вернувшихся из РФ. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения КНР. Все эти случаи заражения коронавирусом в Китае были выявлены у вернувшихся в провинцию Хэйлунцзян из Владивостока (РФ). Ранее стало известно, что реальная обстановка с распространением на Дальнем Востоке эпидемия коронавируса властями РФ намеренно скрывается.
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путин сказал всем в Рай , значит в Рай !
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Хто б сумлівався що бандерівський Цензор буде на першому місці.
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А мне вообще похер, что там в Крыму делается.Зачем эта беспонтовая инфа?
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Было бы похер, ты бы даже не открыл эту статью.
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все що потрібно знати про 112 канал для кого і на кого він працює
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крьісм знову погорів з туристами "щоразу - що треба" (с))))
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