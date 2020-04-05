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 У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19

У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це члени сімей людей, які захворіли раніше", - зазначили у пресслужбі міської ради.

Станом на 5 квітня в Херсоні п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всіх хворих госпіталізовано, вони не потребують реанімаційних заходів із використанням апарату ШВЛ.

Дивіться також: Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла. ВIДЕО

Загалом у Херсонській області захворювання на коронавірус підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), один із випадків - летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186899
 
 
 Топ коментарі
 
У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 9460 типа пенсы это жадные и трусливые животные, да?

А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...
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Вчера. "Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте." Полиция штрафует людей.

Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов во власти и их решений.
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Провальная политика продажного руководства страны приведет к еще большим жертвам.слава украине
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Знаю чудовий рецепт, як примусити пенсіонерів не виходити з оселі. Надіти на кожного браслета. Пообіцяти халяву 500 грн, якщо місяць не виходить з дому. 90% пенсіонерів і не рипнуться вийти.
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типа пенсы это жадные и трусливые животные, да?

А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...
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Они и так уже почти не выходят из дому.
Теперь тихо умирают в своих квартирах от того, что мало двигаются и не бывают на свежем воздухе, и от стрессов, когда их зомбируют по зомбоящику страшилками и адом короновируса.
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Так я сам пенсіонер. І знаю, що цінять люди мого, та старшого віку. Халява - понад усе.
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сколько вы еще будете писать кто соплями заразился???Идиоты не подыгрывайте тупым политикам...Коронавирус -это лохотрон 21 века....А ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАБОТУ НАРУШЕНЫ
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Власть сказала, что у нас пандемия, значит пандемия.
Сказали ходить в масках, значит ходят в масках.
Сказали сидеть дома, значит сидят все дома.
Скажут вешаться, значит пойдут вешаться...
Доверчивыми баранами и рабами легко управлять.
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Ну так езжай в Италию в красную зону и оставайся там. Если повезет может и выживешь.
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А почему не в Беларусь? Или швецией не пугает никто? Слушайте доктора Коморовского 50%
Кто встретрся с вирусом или не заметит иили переболеет очень легко. Для здоровых вирус не опасен а с потологиями любой вирус опасен.
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Що сказати, через місяць будемо рахувати ципочок.
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Вчера. "Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте." Полиция штрафует людей.

Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов во власти и их решений.
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У Чернівцях двоє дітей із підозрою на коронавірус у реанімації
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Мер черновцов гланый распростронитель вируса.На крючке вот и старается Почему кернес все здоровы? Потому что тут политикой возле этого вируса за версту тхне
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Провальная политика продажного руководства страны приведет к еще большим жертвам.слава украине
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Коронавірус найбільш заразний перші 7 діб після інфікування. Людина ще нічого не відчуває, а вже заразила всіх оточуючих. Я з самого початку казав, що найбільш небезпечні діти. Саме вони найбільш соціально активні, та контактні. І вірусу не бояться. Що можуть когось інфікувати, їм по барабану. Те саме стосується й молоді. Ця публіка вважає, що нічим не ризикує. А старі - ризикують. Тому й найбільш обережні. І відповідальні. До того ж, старики - найбільш пасивна частина населення. В поширенні епідемії вони відіграють мізерну роль. Тому старих треба ізолювати в останню чергу, а не в першу, як в нас зробили. А що старі псують статистику смертності? Так. Псують. І на цьому закінчується вся їх вина.
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