У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це члени сімей людей, які захворіли раніше", - зазначили у пресслужбі міської ради.
Станом на 5 квітня в Херсоні п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всіх хворих госпіталізовано, вони не потребують реанімаційних заходів із використанням апарату ШВЛ.
Загалом у Херсонській області захворювання на коронавірус підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), один із випадків - летальний.
А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...
Теперь тихо умирают в своих квартирах от того, что мало двигаются и не бывают на свежем воздухе, и от стрессов, когда их зомбируют по зомбоящику страшилками и адом короновируса.
Сказали ходить в масках, значит ходят в масках.
Сказали сидеть дома, значит сидят все дома.
Скажут вешаться, значит пойдут вешаться...
Доверчивыми баранами и рабами легко управлять.
Кто встретрся с вирусом или не заметит иили переболеет очень легко. Для здоровых вирус не опасен а с потологиями любой вирус опасен.
Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов во власти и их решений.