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 Політика України
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Все про:Буряк Володимир (5) Запоріжжя (579) карантин (2129) транспорт (473) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме попри карантин, - мер Буряк

Згідно з постановою Кабміну, з понеділка, 6 квітня, в Україні посилюється карантинний режим, зокрема мають припинитися автобусні перевезення. У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме.

Про це у фейсбуці написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, рекомендується заборонити роботу транспорту, крім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра, напевно, правильна. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має можливості працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу. Тому, порадившись із юристами, я ухвалив наступне рішення: завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути! Керуючись Постановою Кабінету Міністрів від 2 квітня 2020 року №255", - написав Буряк.

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Він підкреслив, що 6 квітня великі автобуси, маршрутки, трамваї і тролейбуси працюватимуть, як і раніше. У транспорті можна перебувати тільки в масці або респіраторі.

У разі, якщо Кабмін видасть нову постанову, в Запоріжжі зберуть засідання штабу і будуть оперативно ухвалювати відповідні рішення.

У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме попри карантин, - мер Буряк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186898
 
   
 Топ коментарі
 
Мэр Запорожья, Буряк - "В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин"

Кожен допомогає людям як може..........
В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 452
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Хоч у Запоріжжі нормальна влада!
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носи маску!.. соблюдай дистанцию!
В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 782
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Мова не про це, а про те, що на транспорті не можуть їхати ті люди, чиї професії зараз необхідні. Хто через відсутність пропуска, а хто - через те, що пенси позаймали всі місця в тролейбусі.
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Ну это вопрос к Собакову. Пусть проверяют законность получения пропусков. Штраф 17000 грн. Пару облав и будет поспокойнее. И я не видел особо людей, которые ждут долго транспорт сейчас.
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К МВД исполнение дремучих постановлений местной власти не имеет никакого отношения. Полицейские обязаны выполнять только то, что предписывают им законы государства.
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А согласно какого закона спецпропуска педаликом введены? Про статьи Конституции о праве каждого гражданина на свободу передвижения слышал?
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У нас вообще введена Чрезвычайная ситуация. Ее действие вводится постановлением Кабмина. Оно есть. И соответственно ограничивается передвижение и всем, кто обеспечивает жизнедеятельность выдаются пропуска.
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Ну якщо вже дивитися закони, то обмеження конституційних прав можливе в режимі воєнного або надзвичайного стану, а не ситуації... Хай ідуть по закону - надзвичайний стан в Раді і тоді ці всі обмеження будуть законними. А то виходить ввели обмеження, передбачені надзвичайним станом, а сам стан не ввели! І потім знайдуться люди, які оспарюватимуть всі ці штрафи в суді (і матимуть шанс виграти!)
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ЧП предполагает намного более строгие меры. И все возможности есть. Кодекс Гражданской обороны почитай. Там дается такое право Кабмину со всеми полномочиями и ограничениями. Все согласно закона.
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Кодекс не может противоречить Конституции - это и есть верховенство права. Кроме того, согласно этого кодекса, " чрезвычайная ситуация - обстановка на отдельной территории или предприятии на ней или водном объекте", а "зона чрезвычайной ситуации - отдельная территория, акватория, где произошла чрезвычайная ситуация", а не вся страна.
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подтверждаю. Моя соседка-пенсионерка (72 года) через весь город ехала за макаронами, которые там на 10 копеек дешевле,чем в магазине возле дома.
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тебе не понять когда растягиваешь последние гривны и остаются уже только копейки, - половинка хлеба и вода из крана.
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это не её случай. За 2 дня до этого я ей отдала банку помидор (3л), банку огурчиков (3 л), 3 кг картошки, лук, и крупы: гречку, ячку, перловку, кукурузную крупу. Просто подарила. Но она любительница путешествовать. Чтоб дома не сидеть, дома ей скучно.
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всегда найдется тот, кто хочет, поступить не так как все - но потом отвечать почему то - не хочет - странно это
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не думаю что ему позволят это сделать, ибо это уже не карантин
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Вчера вот такой пенсионер орала не своим голосом, что почему в банк только по двое заходят и давайте быстрее. Когда ей пояснили, что все написано черным по украински на дверях, о правилах прохода. Она все равно продолжала кипеишевать. На что я уже не выдержал и сказал, что мол быстрее не будет и не нужно тут ажиотаж создавать от нечего делать.
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Це не тому, що пенсіонер. Молодих дебілів теж вистачає.
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Судя по раде, количество молодых д...в у нас в стране зашкаливает.
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целоваться там, ласты чухать при встрече совсем не обязательно,
но и маразм с паникой не нужно включать...
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Возможно он и прав. Я не вижу какого-то ажиотажа на остановках.. Людей практически никого нет. Может потому что не центр города, а может потому что люди понятливые.
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деньги не пахнут - это просто идиотизм - как и шо организовать все знают - так шо только деньги - печально
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Молодец! В принципе еще остались люди которым вирус шизофрении не забурился в мозг. Но таких меньшинство! Обезумевшее зомби-стадо в намордниках скоро будет жечь на кострах не желающих умирать от СТРАХА.
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Добавлю - все что происходит в Украине и подобных странах, напоминает не более чем становление режима Пол Пота в Камбодже в 75-том. p/s А говорят про цивилизацию, Луну, Марс, Межзвездное пространство....
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Люди мають право жити та передвигатися.Під домашний арест посадить весь КМ.Щоб заразу по державі не разносили.
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"Тому, порадившись із юристами"

Всё, что нужно знать о Законах и Постановах и об их "писателях"!!!
Пы.Сы. В Днепре ещё такая интерпретация появилась: "Передвигаться в автомобиле можно также двоим взрослым + дети до 14 лет".
Ну в таком случае. "2) з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи"
Заприметив полицаев, просто нужно остановиться, всей дружной толпой!
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В державі йде війна.І що роблять зрадники при владі?Замість того,що все для фронту-все для перемоги,зрадники людей закривають в домах.Україну стараються знищити з середини.По законам военного часу,таких треба ставити до стінки без суда і слідства.
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В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк

Браво,Ренат Леонидович! Почти украинский Бацька!
Один лишь бацька разум не терял
И самогонки выпив, всех послал!
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с нормальным подходом и коллапса такого как в киеве небылобы. но нужно чтоб менты работали а не как в одессе. почти ни за хрен мужика заломали и чуть не удушили. хотя их можно понять всю жизнь нихрена не делали а тут их заставили работать. моральный удар
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У кого есть деньги или не хочет тырить деньги , тот решает вопросы по ситуации . Нет опасности, граждане должны жить нормально.
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Слава Запоржцам! Остальные шахраи проворававшиеся вот и боятся шмыгаля свиньи корыта.
Это тест кто не ворует.
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