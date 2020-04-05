 У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме попри карантин, - мер Буряк

Про це у фейсбуці написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, рекомендується заборонити роботу транспорту, крім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра, напевно, правильна. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має можливості працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу. Тому, порадившись із юристами, я ухвалив наступне рішення: завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути! Керуючись Постановою Кабінету Міністрів від 2 квітня 2020 року №255", - написав Буряк.

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Він підкреслив, що 6 квітня великі автобуси, маршрутки, трамваї і тролейбуси працюватимуть, як і раніше. У транспорті можна перебувати тільки в масці або респіраторі.

У разі, якщо Кабмін видасть нову постанову, в Запоріжжі зберуть засідання штабу і будуть оперативно ухвалювати відповідні рішення.