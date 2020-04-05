 У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА

Про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 14:00 5 квітня в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Їхній стан - середньої тяжкості, обоє перебувають на кисневій дотації", - йдеться в повідомленні.
Трьом пацієнтам із коронавірусом і двом із підозрою на нього надають допомогу в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Двоє хворих, у яких діагностовано коронавірус, перебувають на апараті штучної вентиляції легенів, інші - на кисневій дотації.
У реанімації центральної районної лікарні в м. Глибока троє пацієнтів. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, в іншого - підозра. Ще один потрапив до медичного закладу сьогодні вночі у важкому стані, його відразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Троє пацієнтів на кисневій дотації і з підозрою на коронавірус перебувають у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У всіх хворих - пневмонія.
У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їхній стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного - підозра.
Як повідомлялося, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області зафіксували 220 випадків захворювання на коронавірус.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
В январе этого года умерло в Украине - 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
А сейчас, почти за месяц короновируса, сколько умерло? 32
То есть, от обычного гриппа умерло 621 человека, от короновируса - 32.
Короновирус не дотягивает даже до пандемии.
Вы сравниваете смертность от гриппа плюс пневмония и всю ее приписіваете только гриппу. Это неправильно.
"За минулий тиждень (23-29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% - діти. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 2 із 19 зразків матеріалів визначено віруси грипу: обидва - типу А(Н1)pdm09. За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону - 70); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909932-v-ukraini-za-tizden-ponad-150-tisac-hvorih-na-grvi.html
То есть с октября 2019 по начало апреля 2020 от гриппа в Украине умерло от гриппа 70 человек. А за март и пару дней апреля - коронавирус убил 32. Причем, первую половину марта было 3 заболевших.
У меня же официальные данные государственного органа статистики - Укрстат.
На сайте Украстата http://www.ukrstat.gov.ua/ , в разделе -
Статистична інформація
Демографічна та соціальна статистика /Населення та міграція
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року
Видим, что в январе этого года умерло 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
2. смерть от пневмонии, вызванной гриппом
2. а вы отделяете смерть от пневмонии от смерти в результате короновируса?
Досліджено 69 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ та в 13 випадках визначено РНК вірусів грипу, у 7 випадках - грипу типу В та у 6 випадках - грипу типу А.
тому дуже дивно що в нас цей вірус такий поширений (від слова - поширений на всі категоріі і прошарки... і до речі... не з самих злиденних чи хворих почав свою ходу!!! треба зауважити)
ще одне непояснене диво є в Італіі, там є два села, у яких нема жодного хворого нацю пошесть, хоча вони не так далеко від очагів інфекції - Павія в Ломбардії, та Монтальдо-Торинезе в Пьємонті (ці данні на 01.04.20...може і там вже... цапануло? але і те що протрималися так довго і на фоні і смертей в інших провінціях...то таки диво???)
(видно таки не можна її забувати - щоби вона не нагадувала про біди знову)
Всем адекватам - берегите себя и своих родных от этой вирусной дряни.
https://youtu.be/vXFSW3Apt9U
https://www.0642.ua/news/2718318/dejv-prajs-kak-snizit-opasnost-zarazenia-covid-19-na-99