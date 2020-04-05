 У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА

Про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:00 5 квітня в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Їхній стан - середньої тяжкості, обоє перебувають на кисневій дотації", - йдеться в повідомленні.

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Трьом пацієнтам із коронавірусом і двом із підозрою на нього надають допомогу в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Двоє хворих, у яких діагностовано коронавірус, перебувають на апараті штучної вентиляції легенів, інші - на кисневій дотації.

У реанімації центральної районної лікарні в м. Глибока троє пацієнтів. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, в іншого - підозра. Ще один потрапив до медичного закладу сьогодні вночі у важкому стані, його відразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Троє пацієнтів на кисневій дотації і з підозрою на коронавірус перебувають у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У всіх хворих - пневмонія.

У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їхній стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного - підозра.

Як повідомлялося, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області зафіксували 220 випадків захворювання на коронавірус.