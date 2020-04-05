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 У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА

У реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей, у яких підозрюють коронавірус. Їхній стан - середньої тяжкості.

Про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:00 5 квітня в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Їхній стан - середньої тяжкості, обоє перебувають на кисневій дотації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 88. Найбільше випадків виявили в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

Трьом пацієнтам із коронавірусом і двом із підозрою на нього надають допомогу в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Двоє хворих, у яких діагностовано коронавірус, перебувають на апараті штучної вентиляції легенів, інші - на кисневій дотації.

У реанімації центральної районної лікарні в м. Глибока троє пацієнтів. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, в іншого - підозра. Ще один потрапив до медичного закладу сьогодні вночі у важкому стані, його відразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Троє пацієнтів на кисневій дотації і з підозрою на коронавірус перебувають у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У всіх хворих - пневмонія.

У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їхній стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного - підозра.

Як повідомлялося, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області зафіксували 220 випадків захворювання на коронавірус.

У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186897
 
 
 Топ коментарі
 
А вот ни фига. Через три месяца будешь сам ходить в двух намордниках и с термометром в .....ради получения пайка из литра олии и двух кило гречки.
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До війни та епідемії оце нам тільки голоду не вистачає ще...
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Что бы держать в страхе и покоре население, власть постоянно дозированно будет выдавать на гора подобные новости.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
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Что бы держать в страхе и покоре население, власть постоянно дозированно будет выдавать на гора подобные новости.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
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А вот ни фига. Через три месяца будешь сам ходить в двух намордниках и с термометром в .....ради получения пайка из литра олии и двух кило гречки.
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Однозначно! Власть - это не деньги или ресурсы как таковые, это возможность решать кто умрет от голода а кто нет. За буханку хлеба человек, после месяца голодовки, способен на многое.....
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У нас людей без маски в магазинах чи в транспорті вже не зустрінеш.
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Да, да... Горы труппов на улицах и в квартирах... Некому копать и закапывать.... Все это у меня перед глазами..... или у вас? шИЗОФРЕНИЯ она такая, человек видит и слышит то , чего другие не видят.
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Тримаю для адептів " корона це звичайний грип", скачок смертності в Італії в порівнянні з минулими роками - Официальные данные об умерших в Италии - Аналитика и мысли - ЖЖ
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Для идиотов - коронавирусы и грипп не имеют между собой ничего общего. Ну а превышение смертности есть конечно. Было бы удивительно если бы после такой истерии старики не стали бы умирать от СТРАХА. Годовая смертность будет один в один с прошлогодней. Пари?
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А что скажешь на это?
В январе этого года умерло в Украине - 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
А сейчас, почти за месяц короновируса, сколько умерло? 32
То есть, от обычного гриппа умерло 621 человека, от короновируса - 32.
Короновирус не дотягивает даже до пандемии.
У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА - Цензор.НЕТ 1845
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А если учесть, что практически все из этих 32ух вписаны в жертвы ковида задним числом, то картина смертности выглядит вообще как клоунада.....
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нужно время, что бы доверчивые и наивные поняли, что короновирус это разводка... или когда им официально заявят, что короновирус это фейк. Сами думать они не приучены.
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К сожалению это не так. Пандемия СТРАХА или Шизофрении, как кому угодно, не прекратится сама собой потому что люди прозреют. Это невозможно по ряду причин.
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Действительно, зачем тушить пожар в квартире, когда загорелся только край шторы?

Вы сравниваете смертность от гриппа плюс пневмония и всю ее приписіваете только гриппу. Это неправильно.

"За минулий тиждень (23-29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% - діти. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 2 із 19 зразків матеріалів визначено віруси грипу: обидва - типу А(Н1)pdm09. За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону - 70); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909932-v-ukraini-za-tizden-ponad-150-tisac-hvorih-na-grvi.html

То есть с октября 2019 по начало апреля 2020 от гриппа в Украине умерло от гриппа 70 человек. А за март и пару дней апреля - коронавирус убил 32. Причем, первую половину марта было 3 заболевших.
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у вас фейк.
У меня же официальные данные государственного органа статистики - Укрстат.
На сайте Украстата http://www.ukrstat.gov.ua/ , в разделе -
Статистична інформація
Демографічна та соціальна статистика /Населення та міграція
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року
Видим, что в январе этого года умерло 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА - Цензор.НЕТ 7889
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Это в голове у Вас фейк. Вы что, совсем не можете различить понятия суммарная смертность смерть от гриппа плюс от пневмонии и смертность от гриппа.
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1. классификация кода J10-J18 смерть от гриппа и пневмонии, согласно международной классификации, которая используется для статистики в Украине.
2. смерть от пневмонии, вызванной гриппом
2. а вы отделяете смерть от пневмонии от смерти в результате короновируса?
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Сейчас в Украине всех умерших от пневмонии тестируют с помощью ПЦР на коронавирус.
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а раньше не тестировали на обычный грипп?
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Не фейк, не путай смерти которые вызвал грипп и осложнения, которые вызвали орви.
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а в Китае дети не болели. Мутация или другой штамм?
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Вирус же мутировал , их ходит уже не один.
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Вообще не оно . Реанимация - это место намоленное, там всегда лежали люди и труппы , думаете вот она всю жизнь пустовала а тут клиентов подвезли/? Просто сейчас Пандемия Страха, и всех в реанимациях и моргах плюсуют к жертвам ковидки без разбора.
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Болели. Умирали крайне редко, но болели. К тому же хватит всерьез относиться к украинской статистике. Она абсолютно необъективна. Делать из нее выводы - это неблагодарное дело.
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болели но мало. была заметка, что вирус (почти) не мутирует.
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У всех то мутирует. то не мутирует. Не верю ни тем, ни другим.
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Дитяча інфекційка повна ще з січня місяця.
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А раніше говорили, що хворіють лише літні люди. Забороняйте тепер виходити на вулицю дітям.
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так! у Китаї навіть самі дивувались, що вірус малечу не бере (майже зовсім! там тільки до десятка були під підозрою, і одне маля померло, але в нього був такий букет захворювань, що імунитет не справився б там навіть з протягом)
тому дуже дивно що в нас цей вірус такий поширений (від слова - поширений на всі категоріі і прошарки... і до речі... не з самих злиденних чи хворих почав свою ходу!!! треба зауважити)
ще одне непояснене диво є в Італіі, там є два села, у яких нема жодного хворого нацю пошесть, хоча вони не так далеко від очагів інфекції - Павія в Ломбардії, та Монтальдо-Торинезе в Пьємонті (ці данні на 01.04.20...може і там вже... цапануло? але і те що протрималися так довго і на фоні і смертей в інших провінціях...то таки диво???)
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Это и делается для того, чтобы я своему ребенку, который не понимает толком, что творится в стране, могла сказать: посмотри - детки умирают, потому что дома не сидели. Но я такого не скажу.
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До війни та епідемії оце нам тільки голоду не вистачає ще...
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таке відчуття що Історія повторюється...
(видно таки не можна її забувати - щоби вона не нагадувала про біди знову)
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Вірусу байдуже якого ви віку. Китайці та італійці нас обдурювали з самого початку. Довіри їм більше немає.
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А где этот ушлепок сумчатый « aquarius580" , доказывающий остальным дибилами , что дети не болеют и боятся должны только старики , а те что заболели или умерли - все с патологиями ? Хочу спросить этого долбня « К родителям не хочешь подойти и спросить с какими патологиями их дети ?»
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это вообще то министр здравоохранения говорил, что умрут только старики.
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С обыкновенными разными патологиями. Но вообще это редкость. Чаще это жертвы обезумевших от любви к внукам бабушек. Как пример - бабушка лечила внучка от "простуды" кортикостероидами и врачи пропустили менингит и пацан отдал Богу душу ......
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Поражают номинанты премии Дарвина квакающие про то, что "корона - обычный ОРВИ, это власть ногнетает, мрут только со страха, мрут только старики, это заговор массонов!!!1111" "Ногнетает", да - в Италии и Испании это особенно видно. Идите решетку полижите, как в Иране, да получите уже свою премию. Дарвин заждался.
Всем адекватам - берегите себя и своих родных от этой вирусной дряни.
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Приклади холод до лоба. Ніхто ніколи не просив щось лизати.
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Для информации можно послушать этот разговор.
https://youtu.be/vXFSW3Apt9U
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Или эта информация.
https://www.0642.ua/news/2718318/dejv-prajs-kak-snizit-opasnost-zarazenia-covid-19-na-99
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ЖЕСТЬ! Швидкого одужання діткам, Хай їх Бог береже!
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