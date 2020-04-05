 Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації.

На дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл із можливістю ведення вогню керованою ракетою.

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Танк обладнано комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системою, що дозволить ефективніше застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, проведено заміну елементів ходової частини та додано систему відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

Для покращення захисту під час бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлено систему протипожежного обладнання.

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Випробування тривають, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразка.