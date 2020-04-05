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 Фоторепортаж, Технології
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 Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТО

На полігоні "Десна" на Чернігівщині фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 01

Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації.

Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 02

На дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл із можливістю ведення вогню керованою ракетою.

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Танк обладнано комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системою, що дозволить ефективніше застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 03

З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, проведено заміну елементів ходової частини та додано систему відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

Для покращення захисту під час бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлено систему протипожежного обладнання.

Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 04

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Випробування тривають, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186896
 
   
 Топ коментарі
 
Страна-помойка между Украиной и США называется московия, а не "россия".
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Яким чином, якщо майже у кожного є город? Ви нас із своєю росією не переплутали?
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Танкисты без намордников.....непорядок! Где доблестные полицаи?
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Согласен.....Один танк может за день , если захочет, вылечить всю Украину от вируса Шизофрении . Достаточно разрядить боекомплект по правительственному кварталу и эпидемия закончится.
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Надя Савченко тоже так хотела. А ее в тюрьму
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Є тут адекватні люди? Журналюгами розголошується на загал інформація специфічного характеру, яка має ознаки державної та військової таємниці. Із кольоровими знимками того що придумали, обличчя людей не замилені, чітко вказані координати місця випробуваннь, опис модернізацій. Де контрозвідка? Де СБУ? Війну відмінили?
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Отобрать могут
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Лапти отберут? Ну, если кто-то лапти отберет, могу двух своих русских рабов предложить. Бесплатно.
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Оо смотрю ты поставил решётки на окна,раз ещё живой
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Страдаешь?? Шо там с психиатрами в США??
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русский, а шо ты так ники меняешь? Тяжела житуха у московитских пропагандонов Випробування модернізованого танка Т-72 відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1343
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Модернізація танків це класно, але це вже вчорашній день. Проти нас росія розмістила дуже багато танків. Тому краще робити балістичні ракети.
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Украину победит холодильник.
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Яким чином, якщо майже у кожного є город? Ви нас із своєю росією не переплутали?
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Я никогда не жил в России, родился в Крыму, 30 лет уже живу в Германии
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Але ваші предки з росії. Тобто помилка зовсім несуттєва. Реалії України ви геть забули.
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Страна-помойка между Украиной и США называется московия, а не "россия".
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Угу!
Тридцать лет в Германии, а раша с головы так не выветрилась!
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Правильно . Кацап может уехать из паРаши .А паРаша из кацапа никогда
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Да уж, а вот для кого-то бизвиз накрылся медной пистоц😂😂😂
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Поддерживаю .Я за то чтобы безвиз с паРашей накрылся .Пишу об этом тут примерно раз в день
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Оно из той Германии, шо в мухосранском уезде задрищенской губернии
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Да тут вся Германия кацапская. Даже за славуукраине морду бьют 👍👍👍👍
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Погоджуюсь, танки нині неактуальні. Це минуле століття.

Де Кривавий Пастор? Він знав що треба виробляти.
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А де брали запчастини? Вони наче в Україні не виробляються. І куди поїдуть ці танки на озброєння? В лугандон?
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В Украине запчастей к танкам всех типов было на Две Мировые Войны.
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Как завезли так и вывезли все при Юще и Яныке, а начали при Кучме тихо вывозить.
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Є простий рецет підняти економіку. Продати титанову промисловість американцям. В них жахливий дефіцит. А наша влада титан продає путіну. Тому закритий шлях в НАТО.
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это когда твое тогда продашь . а к соседу в трусы не смотри, для этого есть его жена..
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Снова танки всех 3-х советских марок одновременно используют. А это не дорого для страны? Просто интересно.
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Лучше так, чем обосравшаяся армата0 Скока лапти на ней денег похоронили? Или ********, результат на лице)
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Просто решается комплектация подразделений должна идти одним типом танков
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Используют все имеющиеся возможности . Это правильно по моему .У кацапов на границе против нас тысячи танков . У нас каждый танк на вес золота
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Вообще там десятки тысяч ещё советских танков . Возле наших границ они сосредоточили тысячи и звездят шо это против НАТО .Но ежу ясно что это против нас , а с НАТО они воевать НЕ будут .Им слабо пока на НАТО рыпнуться
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На Донбассе Россия разместила более 700 танков, что создают существенную угрозу для украинских военных. Однако Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак на пресс-конференции. На сегодня, согласно военным разведданным, вдоль границы с Украиной находится около 80-90 тысяч российских военнослужащих из нескольких дивизий, бригад. На восточных границах Украины - около 1800 танков, 2400 БТР. - так що, дійсно тисячі.
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Мильены танков, мильены.
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Вот бЯда, кругом москали. А уж как в Германии москалей... ууу. Негде вышиванку носить, и про чейкрым не спросить😂😂😂
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