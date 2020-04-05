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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2829) Луганщина (1961) прикордонники (718) Правоохоронні органи (970) ДБР (983)

 ДБР розслідує ДТП з участю прикордонника, в якій загинули двоє чоловіків, а ще двох госпіталізували з численними травмами. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Луганській області і унаслідок якої загинули дві людини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

ДБР розслідує ДТП з участю прикордонника, в якій загинули двоє чоловіків, а ще двох госпіталізували з численними травмами 01

За попередньою інформацією, близько першої години 5 квітня 2020 року на одній із вулиць смт. Марківка Луганської обл автомобіль марки Toyota Land Cruiser, у якому перебував інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач та деревом. Унаслідок ДТП двоє чоловіків, що перебували в салоні автомобіля, загинули на місці події. Ще двох чоловіків, один із яких військовослужбовець, доставлено до місцевої лікарні з численними травами.

ДБР розслідує ДТП з участю прикордонника, в якій загинули двоє чоловіків, а ще двох госпіталізували з численними травмами 02

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ДБР розслідує ДТП з участю прикордонника, в якій загинули двоє чоловіків, а ще двох госпіталізували з численними травмами 03

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДБР розслідує ДТП з участю прикордонника, в якій загинули двоє чоловіків, а ще двох госпіталізували з численними травмами 04

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадження здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.

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У разі доведення провини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186895
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно с какой скоростью ехал что бы такой столб снести?
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Интересно с какой скоростью ехал что бы такой столб снести?
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бетонные столбы легко ломаются. по фото видно, что дерево крепче.
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Судя по состоянию этого рамного сарая, столб не так чтоб очень легко сломался.
Я бы даже сказал что тяжело.
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не выдумай, обвес так сделан, чтобы погасить удар. посмотри на фото как эти столбы вдоль улицы стоят - "абсолютно перпендикулярно". их вручную положить можно, без джипа.
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Какой обвес к монахам?!
Тачку скрутило так, вроде она с тепловозом столкнулась!
Конечно свою роль сыграл переворот.
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вот это и был удар об дерево, который его развернул. а столб он на себе провез - не повезло. на эти столбы усилий больших не надо, они сами по себе опасны.
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А что там расследовать? Доказать, что виновата опора єлектроперадчи или где? ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами - Цензор.НЕТ 4039
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Столб выехал на полосу встречного движения)
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Ну в случае с самолетом, можно было бы допустить что стая птиц попала в турбину, самолет упал и врезался в столб...
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провірте машину...сволоти там більше аніж людей...
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Ни себе *** тачка у инспектора, прям как у сержанта ВСУ)... Сразу видно - заслужил. Сослуживец-прапорщик служил 17 лет, пока на однокомнатку в Запорожье не накопил, а тут Крузак. Да, не на то учился прапорщик
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