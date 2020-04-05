 ДБР розслідує ДТП з участю прикордонника, в якій загинули двоє чоловіків, а ще двох госпіталізували з численними травмами. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, близько першої години 5 квітня 2020 року на одній із вулиць смт. Марківка Луганської обл автомобіль марки Toyota Land Cruiser, у якому перебував інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач та деревом. Унаслідок ДТП двоє чоловіків, що перебували в салоні автомобіля, загинули на місці події. Ще двох чоловіків, один із яких військовослужбовець, доставлено до місцевої лікарні з численними травами.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадження здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.

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У разі доведення провини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.