 Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 88. Найбільше випадків виявили в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
З 88 випадків:
30 - в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів;
19 - у Києво-Святошинському р-ні, м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с. Крюківщина, с. Свято-Петрівське;
7 - у м. Бориспіль;
5 - у м. Буча;
4 - в м. Вишгород;
4 - в м. Біла Церква;
3 - в м. Бровари;
3 - в м. Ірпінь;
2 - у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 - в Миронівському р-ні (с. Маслівка);
1 - у м. Фастів;
1 - у м. Ворзель;
1 - у м. Гостомель;
1 - у с. Коцюбинське;
1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 - у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 - у Броварському р-ні, с. Зазим’є;
1 - у Ставищенському р-ні, смт Ставище;
1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище.
З них на стаціонарному лікуванні - 32 особи, на амбулаторномом лікуванні (самоізоляції) - 56.
Одужали 4. Дівчина (21 рік) із м. Бровари, чоловік (51 рік) із м. Біла Церква, жінка (34 роки) із с. Дмитрівка Києво-Святошинського р-ну, жінка (60 років) із м. Обухів.
Померли 5 (зокрема жінка 56 років із м. Фастів).
За віком захворілих:
0-10 років – 5,68%;
11-20 років – 2,27%;
21-30 років – 7,95%;
31-40 років – 24,3%;
41-50 років – 30,6 %;
51-60 років – 21,5%;
61-70 років – 4,54%;
понад 70 років – 5,68 %.
Підозри на зараження мають 367 людей. Найбільше в Києво-Святошинському (80) і в Обухівському (60) районах.
Встановлено медичне спостереження за 1 066 контактними особами.
Зазначимо, що в Міністерстві охорони здоров'я вранці повідомляли про 82 хворих на коронавірус у Київській області.
"Хочу чтобы люди знали: ещё одна история болезни Covid-19 со счастливым окончанием или как Covid-19 стал реальностью моей семьи. Без стеснения расскажу, мы с мужем получили положительный результат на коронавирус и это может случиться с каждым. Изначально, у мужа все выглядело, как простуда", - написала она.
Так, на первый день у мужа была температура 37,5 и насморк. На второй и третий дни насморк пропал, но вместе с обонянием.
"4й-5й дни - 38,3 (легко сбивается, кашля нет, никаких симптомов только температура и ломит тело, очень ломит). Анализ крови идеальный, терапевт при осмотре говорит ничего не предвещает беды, так протекают ОРВИ до 7-и дней температуры", - подчеркнула она.
После этого пара отправилась домой на лечение. Но паника вернулась на 8-й день, когда температура не спадала, а друг срочно настаивал на госпитализации. Пара отправилась в Николаевскую инфекционную больницу, но там им сообщили, что результат придется ждать 3-6 дней. Быстрее только в Александровской больнице Киева.
"На вопрос могу ли я забрать мужа, мне ответили да, имеете право. Подъехав под бокс в больницу с полным баком топлива, но не взяв даже зубную щётку, мне отдали мужа со словами: "Сделали рентген у него полисегментарная двухсторонняя пневмония. От бокса Николаевской инфекционной до приемного покоя Александровской мы ехали без единой остановки…", - утверждает Замазеева.
Там же, по ее словам, у них с мужем диагностировали коронавирус, хотя у самой женщины не было ни одного симптома.
"Мы попросили экстренно сообщить в город, администрация города быстро и оперативно взяли анализы у детей и родного брата, который самоизолировался с детьми и ждал нашего результата, у них ПЦР отрицательные. Это не хайп, вирус есть, оставайтесь дома, берегите себя, своих близких и людей рядом", - призывает Анна Замазеева.
https://hvylya.net/news/204057-gerashchenko-opublikoval-vazhneyshie-sovety-po-borbe-s-covid-19-doktora-deyva-praysa
https://www.youtube.com/watch?v=1EULdeFg9tU
А на Харьковщине - 1 заражённый.
Верите в это?
Это как если бы паталогоанатом написал "жертва скончалась от пулевого ранения в голову, но у неё также были плоскостопие, астма, ревматизм."
Сообщается, что три дня назад митрополиту стало плохо. Позже у него диагностировали COVID-19.
Следует заметить, что несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), олигарх и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и первый заместитель глава Офиса президента Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.
Издание отмечает, что ранее митрополит Павел критиковал украинскую власть за рекомендации ограничить религиозные обряды во время карантина.
Настоятель Лавры призывал верующих часто посещать церкви, поскольку причиной вспышки коронавируса, по его мнению, «есть человеческий грех».
На официальном сайте Лавры, как сообщает ресурс, появилась информация, что священнослужители Киево-Печерской Лавры протестированы на коронавирус.
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Ц -Цинизм...
5% живущих в собственных домах с лужайкой со счетом в банке и модной страничкой в ФБ или Инсте... требуют от 95%, живущих в съемных комнатушках от зряплаты до зряплаты, сидеть дома!
Почему? Нет, они не за 95% черни переживают, а за то ,что чернь заразит их домработницу, уборщицу, сантехника или частного учителя, которые заразят их в их частных домах.
Интересно, а по трое ночью в ломбард ходить можно?
Тем временем бритиша:
Несмотря на объявленный премьером Борисом Джонсоном карантин, британцы продолжают загорать в парках и устраивать пикники.
4 апреля, в Великобритании выдался самый теплый день за последние полгода и британцы решили не сидеть дома на карантине, а устроить пикник, позагорать или прокатиться на велосипеде.
При этом нередко отдыхающие все же соблюдали дистанцию с другими людьми, опасаясь подхватить коронавирусную инфекцию.
При этом Шведы отказались от жестких ограничений и решили справиться с Covid-19 по-своему.
По состоянию на начало апреля тут нет карантинных мероприятий на государственном уровне, общественный транспорт работает в обычном режиме, работодателям только рекомендовали переводить сотрудников на работу из дома, детские сады и школы не закрывали. Решение об ограничениях в детских учреждениях принимает руководство заведений.
в раде бациллоноситей искать не пробовали?
трогают они там сами себя, и не тока за нос - не блюдут.