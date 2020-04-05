 "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків"

"Сюжет, гідний гангстерського фільму, розігрався сьогодні в Чернівцях. Медикам швидкої допомоги довелося везти до лікарні чоловіка з вогнепальним пораненням, крім того, в кареті були присутні і його "братки". Вони не тільки морально підтримували товариша, але і приставили дуло пістолета до медиків. Мовляв, не врятуєте, будуть проблеми", - пише видання "Західний аргумент", передає Цензор.НЕТ.
Медиків швидкої допомоги невідомі викликали на вулицю Воробкевича до 33-річного важко пораненого чоловіка. І тут лікарів чекала неприємна несподіванка: озброєний молодик погрожував лікарям поквитатися. Для переконливості сів разом із ними в карету швидкої допомоги і всю дорогу тримав їх під прицілом.
Швидку супроводжував також автомобіль, у якому перебували друзі пораненого. У таких умовах перелякані медики надавали допомогу потерпілому. Артеріальний тиск у чоловіка впав майже до нуля, тому шансів врятувати його практично не було, але в лікарню його таки довезли живим.
Озброєні друзі вибігли з автомобіля і разом із медиками кинулися в операційну. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося - він помер у лікарні.
Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.
Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв підтвердив нам цей інцидент. Втім від подробиць утримався: "Він помер вже в лікарні. Ми його живого довезли. Під час того, як медики надавали потерпілому допомогу в медустанові, була присутня поліція. Ми поки не зверталися в поліцію, бо мені не доповідали про всі подробиці інциденту. Згодом вже спільно з поліцією вирішимо, чи будуть медики писати заяву".
У поліції підтвердили, що стрілянина, унаслідок якої помер чернівчанин, дійсно була. Однак інформацію про погрози медичним працівникам вони ні підтвердили, ні спростували, пояснивши все таємницею слідства.
Нагадаємо, 4 квітня чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях. Пізніше стало відомо, що в Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС.
зеленский это ответ народа бандитскому государству
идиоты)))
практически убитый по рангу выше генерала милиции был,
с такими мусора вежливы и учтивы
оружия калибром до 22 мм, без ограничений, только так
ОПГ МВД перестанет обворовывать граждан
Про лжеца Геращенко
или рядовой полицейский ими управляет ?
государство Украина прогнило насквозь,
даже бандиты потеряли совесть
Украине и таёжный союз не светит.
При этом уголовное преступление совершено в отношении должностных лиц во время исполнения ими их профессиональных обязанностей с подозрением в том, что такая угроза прямо повлияла на исход оказания медиками помощи раненому. То есть тут еще и косвенное соучастие в убийстве пришить можно запросто.
А писать или не писать заявление - это при частных разборках потерпевшие вправе принимать такое решение. А должностные лица такого права не имеют, да и не нужно их заявление - УД возбуждается автоматом по фактам и признакам УП в отношении должностных лиц. Фактов и признаков там достаточно. Другой вопрос в том, что братки и местная власть повязаны круговой порукой, как это часто практикуется, тогда да - дело замнут типа "а ниче жи небыло".
Это как это мы с полицией решим - писать заявление?
И как полиция? Задержала вооружённых бандитов?
Или обосались? Это тебе не мужику за мелочь хулиганку припаять! Тут и пулю получить можно!
Вывод из новостей аваковских косяков - если тебе не понравилась кассирша - пристрелили её. Больше шансов что тебя вообще искать никто не будет.
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Братва не стреляйте друг друга
аваковці: - альо.. шо таке?
свідок: - тут б'ються
аваковці: - сильно б'ються?
свідок: - та ні, ногами
аваковці: - ну як поб'ються, тоді приїдемо