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Все про:криміналітет (207) стрілянина (1142) вбивство (2099) погрози (296) Чернівці (182)

 "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків"

Озброєний молодий чоловік погрожував лікарям звести рахунки. Для переконливості сів разом із ними до карети швидкої і всю дорогу тримав їх під прицілом.

"Сюжет, гідний гангстерського фільму, розігрався сьогодні в Чернівцях. Медикам швидкої допомоги довелося везти до лікарні чоловіка з вогнепальним пораненням, крім того, в кареті були присутні і його "братки". Вони не тільки морально підтримували товариша, але і приставили дуло пістолета до медиків. Мовляв, не врятуєте, будуть проблеми", - пише видання "Західний аргумент", передає Цензор.НЕТ.

Медиків швидкої допомоги невідомі викликали на вулицю Воробкевича до 33-річного важко пораненого чоловіка. І тут лікарів чекала неприємна несподіванка: озброєний молодик погрожував лікарям поквитатися. Для переконливості сів разом із ними в карету швидкої допомоги і всю дорогу тримав їх під прицілом.

Дивіться також: У Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС. Ексклюзивне ВІДЕО

Не врятуєте, будуть проблеми, - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних братків 01

Швидку супроводжував також автомобіль, у якому перебували друзі пораненого. У таких умовах перелякані медики надавали допомогу потерпілому. Артеріальний тиск у чоловіка впав майже до нуля, тому шансів врятувати його практично не було, але в лікарню його таки довезли живим.

Озброєні друзі вибігли з автомобіля і разом із медиками кинулися в операційну. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося - він помер у лікарні.

Не врятуєте, будуть проблеми, - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних братків 02

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв підтвердив нам цей інцидент. Втім від подробиць утримався: "Він помер вже в лікарні. Ми його живого довезли. Під час того, як медики надавали потерпілому допомогу в медустанові, була присутня поліція. Ми поки не зверталися в поліцію, бо мені не доповідали про всі подробиці інциденту. Згодом вже спільно з поліцією вирішимо, чи будуть медики писати заяву".

Дивіться також: Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

У поліції підтвердили, що стрілянина, унаслідок якої помер чернівчанин, дійсно була. Однак інформацію про погрози медичним працівникам вони ні підтвердили, ні спростували, пояснивши все таємницею слідства.

Нагадаємо, 4 квітня чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях. Пізніше стало відомо, що в Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186889
 
 
 Топ коментарі
 
зато в Одессе мужика хазяина кофейни скрутили на раз два... а тут ачько жим-жим, ведь можна и маслину получить "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков" - Цензор.НЕТ 8994
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В полицию мы пока не обращались. Сама полиция возбуждаться тоже не стала.
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скажите, это разве при Зеленском они оружие первый раз увидели ?
зеленский это ответ народа бандитскому государству
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Тепер Зе за все відповідає. Ви спеціально обрали Зе, щоб потім так говорити?
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Це тобі не протокол скласти на лоха без маски. Тут можна і без утримання залишитися.
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Срастание криминала с властью как называется?
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А вообще товарищи, без закона о свободном ношении оружия нибудет тут ничего хорошего.
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А кто тебе мешает его иметь? Легально. Ты хоть пытался узнать? У нас все, кто хочет, тот владеет, никаких преград, абсолютно, раз в 3 года подслюнявил немного и вопрос решен. Сходи к разрешителю, он тебе прямым текстом скажет
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ах ха ха. крутыми бандитами себя представили, из 90-ых)))
идиоты)))
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они и есть крутые бандиты, им мусора честь отдают,
практически убитый по рангу выше генерала милиции был,
с такими мусора вежливы и учтивы
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а ты с какой стороны а знающий ? с той или с другой? тоже по этому терпиле скорбеть будешь?
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«Мы же с первого класса вместе! Бригада!» "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков" - Цензор.НЕТ 7967
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граждане Украины должны иметь право на свободное владение, изготовление и применение
оружия калибром до 22 мм, без ограничений, только так
ОПГ МВД перестанет обворовывать граждан
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Чикаго, блин, прямо фильм снимать можно. С оружием зашли в медучреждение, а менты ничичирк. *******, всё идет по плану, все на своих местах: уголовники рулят, менты создают видимость заботы о гражданах за деньги этих граждан
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Как многие взбудоражились, ну, шлепнули и хорошо, а вы шо хотели, что бы Аваков его охранял? ну а, порохоботикам совет, меньше пи.................... те, при ПОРОХЕ сколько убийств было и где наказуемые? Зе и ПОП в одной лодке, все продолжается по накатанной.
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ты про Щербицкого забыл вспомнить, а можно еще и Скоропадского приплести.
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По сути отвлекли врачей от их работы. А могли бы и сконцентрироваться на помощи раненому, а не думать как избавится от мудаков с пистолетами в карете "скорой помощи".
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трубадур Геращенко бравирует как наказали мужика бросившего в кассира горсть монет. Что он скажет по этому поводу?
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По этому поводу Антонина язык в жэ уже. "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 2396
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Надо было медикам сказать - Вийди звидси, розбiйник!!!! И позвонить куда следует шоб разобрались с этим чортом😁
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В 90-х не только угрожали, а и бабло давали. Дожили при Зеленском.
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реальность-реальностью, но сама такая постановка "дожили при Зеленском"... он еще год не отработал, какие 90е?
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У него большой талант и реальные достижения. И фартовый он, как мало кто.
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Почему врачи на онестрел приехали без палюции?
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Братки его привезли на станцию скорой помощи
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Ну, и где Геращенко, который рапортовал только что, о том, как мужика в Полтаве оштрафовал, за то, что тот кинул мелочь в кассиршу?
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Нашли про какого Уле Бана спросить...
Про лжеца Геращенко
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Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 7868 Страна идиотов и бандюков. Бандюки устроили перестрелку угрожали стволами медикам и за ето их даже не арестовали. Зато за евробляхерами или за теми кто заявление на преступника написал мусора и спецслужбы берутся как за террористов
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так полиция у бандитов на службе
или рядовой полицейский ими управляет ?
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угрожать врачам это по сути не прилично,
государство Украина прогнило насквозь,
даже бандиты потеряли совесть
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А женя, женечка всё равно подох, запишите, что от коронавируса.
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Так и сделают. Им проще записать что сдох от коронавируса чем возбуждать уголовное дело за огнестрел.
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Поліція не вбачає кримінального правопорушення у діях "братків"....
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Зато вон как гейройски в Адесе заломали мужичка за кофе.
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та да , главное шоб карантин соблюдали.. "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 1559
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Это точно два любовника или ****** , одно не выжило
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Швыряльщик мелочью из Полтавы пойман и наказан за пару часов,интересно сколько времени понадобится авакяновцам для поимки вооруженных черновицких гангстеров.
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И вот это всё хочет в ЕС и НАТО?
Украине и таёжный союз не светит.
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В тайожном бандюку бы медальку вручили .Посмертно .И переулок глухой в родном городишке его именем бы назвали .....
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Так я не зрозумів. В лікарні були присутні і мєнти і бандоси? Ще питання, а хто кого боявся в той момент? "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 1150
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Друзья не должны бояться друг-друга...
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за шо хоть вальнули ? , ходят слухи шо зашёл в магазин без маски...
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Это следующий шаг в развитии хаоса в стране и Мире. Полиция просто не будет вмешиваться в разборки банд. Нас ждут перестрелки на улицах, грабеж, насилии и тд..... Многие умрут так и не дождавшись встречи с вирусом.
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Сидит шобла на диване... По любому поводу воет зраду. И объясняли на пальцах- "до основанья а затем" ничем хорошим не закончится- никогда не заканчивалось. Не- мусоров всех геть, всех по новой... Получили новых, что не так? Никогда полиция не появлялась с воздуха, не обходилась копейками и не служила тем, кто её обсырает. Так кто должен вам подать её на блюдечке- Порошенко? Аваков? Зеленский? Инопланетяне, черт лысый?
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Вот как раз новых и не получили. Благодаря авакову их люстрация-аттестация была чистой формальностью. И до сих пор менты как были, так ими и остаются. Полицейскими они не стали и при министре авакове не станут.
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Интересный подход главврача: медики не решили, будут ли обращаться в полицию. А ничего, что тут и обращения не надо? Полиция сама должна открыть дело?
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Так вот куда подевались молодчики билецкого которым каломойский перестал деньги платить)
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Главное, что никто ни в кого мелочью не швырнул.
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Что значит "Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление"?? Есть факт уголовно наказуемого деяния - угроза жизни с применением огнестрельного оружия; незаконное владение, ношение и применение (угроза - это тоже применение) огнестрельного нарезного оружия. Там тем браткам по санкциям соответствующих статей срока мало не покажется.
При этом уголовное преступление совершено в отношении должностных лиц во время исполнения ими их профессиональных обязанностей с подозрением в том, что такая угроза прямо повлияла на исход оказания медиками помощи раненому. То есть тут еще и косвенное соучастие в убийстве пришить можно запросто.
А писать или не писать заявление - это при частных разборках потерпевшие вправе принимать такое решение. А должностные лица такого права не имеют, да и не нужно их заявление - УД возбуждается автоматом по фактам и признакам УП в отношении должностных лиц. Фактов и признаков там достаточно. Другой вопрос в том, что братки и местная власть повязаны круговой порукой, как это часто практикуется, тогда да - дело замнут типа "а ниче жи небыло".
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Что за бред.
Это как это мы с полицией решим - писать заявление?
И как полиция? Задержала вооружённых бандитов?
Или обосались? Это тебе не мужику за мелочь хулиганку припаять! Тут и пулю получить можно!
Вывод из новостей аваковских косяков - если тебе не понравилась кассирша - пристрелили её. Больше шансов что тебя вообще искать никто не будет.
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старе.. але актуально і досі

аваковці: - альо.. шо таке?
свідок: - тут б'ються
аваковці: - сильно б'ються?
свідок: - та ні, ногами
аваковці: - ну як поб'ються, тоді приїдемо
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Орли рюкзакова можуть в кулачок насрати. Який міністр, такі і мінти...
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Этот чинуша дебил???? Они думают, будут ли медики писать заявление в полицию???? А угорза оружием это что?????
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как были мусорами так мусорами и остались, ка владельца кафе крутить в Одессе, так пилять герои, а как реальных бандитов крутить так мусора обоссаные! тфю тварье мусарское!
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Братва намекнёт - быстро заявы позабирают если что.
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