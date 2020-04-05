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 Політика України, Здоров'я
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Все про:лікарня (324) карантин (2129) Мінздоров'я (1408) Ляшко Віктор (187) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 Групи фахівців виїхали в регіони для перегляду переліку лікарень для пацієнтів із коронавірусом, - МОЗ

Перелік з 240 медустанов, які МОЗ вибрало для розміщення пацієнтів з коронавірусом, буде переглянутий.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора у нас на штабі були розглянуті питання готовності закладів охорони здоров'я до COVID-19, особливо закладів першої хвилі, яких ми затвердили поки 240. На штабі були сформовані 4 групи, в які входять представники МОЗ, Національної служби здоров'я, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій. І з сьогоднішнього дня ці групи поїхали у області, щоб переглянути правильність визначення установ, які надаватимуть медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також надати практичні рекомендації з облаштування установ, а також правильності запуску санітарного сортування", - розповів Ляшко.

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Він зазначив, що відвідав Броварську центральну районну лікарню, де введене санітарне сортування. Він назвав це позитивним прикладом і попросив всіх керівників закладів охорони здоров'я взяти його на озброєння.

"Тиждень тому ми розгорнули наметові містечка біля інфекційних лікарень, але в цьому випадку в Броварах це розгорнуто при вході на територію лікарні. Всі з підозрою на COVID-19 відходять в один бік, а всі інші, щоб потрапити в певні відділення лікарні, проходять температурний скринінг, дезінфекційну обробку і надалі рухаються за певними коридорами, щоб не перетиналися потоки хворих з температурою, хворих з травмами, а також лікарі, які йдуть в окремому напрямку.

Це створює певні незручності на першому етапі, коли налагоджується робота, але це вимушені заходи, які дозволять запобігти поширенню коронавірусної хвороби і запобігти занесенню її в установи охорони здоров'я, де ще не перебувають хворі з підозрою на вірус", - розповів Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186885
 
 
 Топ коментарі
 
Походу после поездки в Монастырище Ляшко понял, шо в медицине у нас полная жопа, возможно он не верил и сомневался Группы специалистов выехали в регионы для пересмотра перечня больниц для пациентов с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2337
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Терміново в Харків. харківським лікарям немає довіри, вони не дають реальних показників.
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Походу после поездки в Монастырище Ляшко понял, шо в медицине у нас полная жопа, возможно он не верил и сомневался
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надо не пересматривать перечни..а усилить финансирование всех больниц и медиков всех больниц - а вдруг именно они будут держать удар (если будет кому и чем!!!)
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Группа спецовАлистов контролирует масочный режим на улицах.Группы специалистов выехали в регионы для пересмотра перечня больниц для пациентов с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9263
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"Неделю назад мы развернули палаточные городки возле инфекционных больниц

Средневековье, ****.
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6 лет переможно реформируем, дореформировались до палаточных городков. Действительно, страна козлов и баранов.
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Зачем пересматривать и терять драгоценное время? Создаете видимость работы интенсивной? Займитесь вплотную теми клиниками, которые уже отобраны и начали готовиться.
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Як вчасно! А що робили два місяці до того?
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ребята здорово поправят ситуацию на местах, не без выгоды для своих карманцов
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В Україні невиправдано високий відсоток заражень коронавірусом серед лікарів. Не беруся підрахувати усі випадки, і навряд чи це можливо, але лише сьогодні маємо інфікування двох медиків у Волинській області. Повідомляється, що під час роботи вони були у захисних костюмах. Яким чином тоді відбулося зараження? Якого року випуску та класу ті костюми?
У будь-якому випадку те, що лише на тій же Волині з 17 заражених 12 - це лікарі, виглядає як якась дикість. Лікарі заразилися також на Львівщині, Черкащині, Франківщині. Щоб було, якби вони завчасно мали б ******* захисні костюми і були відповідним чином проінструктовані? Точно вони не були б подібними до камікадзе. Та і іншим їхнім колегам не довелося б записувати відео із зверненням, а фактично - із криком про допомогу до Зеленського.
Все це у тому числі історія і про захисні костюми, які купив Порошенко, а держава, як з'ясувалося, допомогла з їхньою доставкою в Україну. Чудово, поки що 10 тисяч, вже тут, на місці, буде ще більше.
Але ж чому та сама держава, яка мала місяці зо два запасу часу, не подбала про це? Чому зараз в авральному режимі приватні структури повинні буквально видирати ці захисні засоби у жорсткій конкурентній боротьбі з тими ж росіянами? Всім цим треба було займатись замість піару у нових санжарах, замість пустих обіцянок в роликах і тд.
Те, що фонд Порошенка зміг привести захисні костюми (зупинюсь зараз лише на цьому) показує, що це можна було зробити, і у держави точно для цього були всі можливості. Бо лікарі зараз потребують захисту у першу чергу.
Відповідно, у тому, що медики до сих пір не оснащенні, і, піддаються великому ризику, винна влада, і ніхто інший. Та влада, яка затіяла кадрову чехарду у Кабміні під час пандемії замість мобілізації всіх сил. Ну і тд, список безглуздя, управлінської неадекватності - довжелезний.
Євген Булавка, блог, https://site.ua/yevhen.bulavka/27109-poroshenko-vs-zelenskiy-ta-zahisni-kostyumi/
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А чому кацапія не вивезла своїх?Що вони ще тут роблять в Україні?Вони же підпадають під карній кодекс за намірене розповсюдження зарази проводя служби.
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Стукнутого нужно отдельно, у него коронавирус головного мозга! Хотя, о чём это я? В шейкере получается хороший взбитый коктейль. Тоже и у Вусика в голове должно быть, или же у него мозги деревянные, противоударные. Тогда с предателем всё понятно.
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специалисты по созданию штабов выехали для создания новых штабов
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Палаточные городки, да вы издеваетесь!? А обогревать как и чем, не лето еще, и не Италия? Дома при хорошем отоплении и без сквозняков в лихорадку 38 С руку из под теплого одеяла не высунешь трясти будет, не говоря уж о том, что нужно ходить в туалет (кстати, а где он будет находиться?). Не вирус убъёт пациентов, а отсутствие элементарных бытовых условий!
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Ужасно то что для подтверждения заболевания тестов требуется лаборатория.Иными словами тесты фуфло,хорошо что тест показавший заболевание не подтверждается а ведь если тесты ошибаются в одну то и в другую сторону ведь тест что человек здоров не отсылают на подтверждение.
А не лучше плюнуть на тесты и создавать лаборатории для стопроцентного определения состояния человека тем более что по всей стране,в каждом раенном центре уже существуют баклаборатории и остается закупить реактивы и за несколько дней обучить работников баклабораторий ими пользоваться.
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