 За два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в економічному огляді тижні від НБУ.
Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.
"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись. - Ред.) в подальшому практично не змінювалося", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій. - Ред.) За винятком роздрібної торгівлі та фінансів.
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
этого гуталинаэтих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем
не уверен...
Його чекає вілла на 566 квадратних метрів на узбережжі Середземного моря в Італії.
Маєток має 26 кімнат на першому, другому та підвальному поверхах. Будівля розташована на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина.
Его ждет небедная старость.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
что войны небыло?
что котлов под Дебальцево и Иловайском небыло? что обстрелов спальных районов Мариуполя небыло? и многого другого небыло?
зато пол года до выборов.. и появляеться вооенное положение.... вот в чем был вопрос!!!
когда 4,5 года у нас лишь "антитерарестичая аперация" и какоето ООС , то о чем можно говорить
и это при патриоте ну или "патриоте" ... а не при какомто зеленом...
как и лошарик.
Зеленых попугаев - на нары!
Це ж працівники кафе не працюють, працівники пром. магазинів не працюють, працівники транспорту не працюють, на підприємствах менше людей працює, тому що нема міського транспорту.
Дістало вже це все!
І підприємства не зупиняють, і на роботу добирайся - як хочеш.
спрощена реєстрація на біржі дозволяє без 7 денного періоду отримати статус безробітного. відповідно їм вручають направлення на ваккантні місця, заосять в базу!
але ж ніхто офіційно на роботу не влаштувався, а відповідно даних біржі вони працевлаштовані!