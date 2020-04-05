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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:безробіття (52) карантин (2129) НБУ (672)

 За два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ

Протягом другого тижня карантину в Україні кількість нових вакансій продовжувала знижуватися. При цьому в порівнянні з першим тижнем темпи сповільнилися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в економічному огляді тижні від НБУ.

Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.

"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись. - Ред.) в подальшому практично не змінювалося", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій. - Ред.) За винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186884
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все...еще пару недель карантина и безработица в Украине исчезнет полностью...как исчезла проблема с янтарем...с вырубкой леса...коррупцией и контробандой...
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
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Не понимаю для кого эти вакансии вообще печатают.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
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Да у нас этого гуталина этих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 5899
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Ну все...еще пару недель карантина и безработица в Украине исчезнет полностью...как исчезла проблема с янтарем...с вырубкой леса...коррупцией и контробандой...
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
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Значит и уменьшилась безработица? Браво валоде зеленских За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 7788
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и контробандой.. я плакаль.. За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 9223 але вчитися ніколои не пізно.. нє благадарі За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 654
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Вакансії в медицині мали б показати плюс
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Да у нас этого гуталина этих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 5899
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Италия устала опихиваться - кацапы бензовозы с енаралами шлют и нам туда нада?
не уверен...
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Там личная инициатива Авакова.. Разве не заметно как чувак подлизывает итальянцам. а почему? а потому!!!!!!!!!! что!!!!!!!!!

Його чекає вілла на 566 квадратних метрів на узбережжі Середземного моря в Італії.
Маєток має 26 кімнат на першому, другому та підвальному поверхах. Будівля розташована на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина.

Его ждет небедная старость.
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Там и бубочки будка есть. Или её ты не заметил?
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мo я шо пропустил, но сначала тушится пожар в собственной хате - потом с ведром к соседям.
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Як ви думаєте у них розуму вистачить не чинити перепони посівній кампанії? А там і голод на горизонті.
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Не понимаю для кого эти вакансии вообще печатают.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
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Фінансова криза вже починає грюкати у двері. Слава лідеру слуг одного народу!
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Эй,а где все те уроды,которые были против военного положения при Порошенко?Что блд молчим?Вас сейчас лишили работы,источников дохода,отдыха,образования,засадили в клетку.И тишина. Через неделю все жрательные запасы закончатся,и сил мычать у вас не останется.Главное,не Порошенко
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Им нравится, посмотрим как понравится через месяц. Вряд ли они проникнутся истеричными заявлениями в прессе, что помощь уже идет, тонны продуктов питания нуждающимся.
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в том что главное чтоб не порошенко - виноват только порошенко....докерувався.....ну и на зеленского уже и коронавирус с пандемией спихнуть пытается)
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Воєнний стан - це квазі-дефолт. Для Порошенка інтереси спекулянтів-кредиторів були завжди важливіші за інтереси держави.
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где было военнопе положение в 2014? в 2015? в 2016 в 2017? в 2018?

что войны небыло?

что котлов под Дебальцево и Иловайском небыло? что обстрелов спальных районов Мариуполя небыло? и многого другого небыло?

зато пол года до выборов.. и появляеться вооенное положение.... вот в чем был вопрос!!!

когда 4,5 года у нас лишь "антитерарестичая аперация" и какоето ООС , то о чем можно говоритьЗа два тижні кількість вакансій на ринку праці зменшилася на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 5008

и это при патриоте ну или "патриоте" ... а не при какомто зеленом...
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Ну так квартальные черти стараются. Сначала они уничтожили международную поддержку Украины, потом они ограбили бюджет на 50млрд, затем они довели страну до дефолта, теперь вот полностью добили малый и средний бизнес буквально за две недели.
Зеленых попугаев - на нары!
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с расширением зоны коронавируса ряды вакансий неотвратимо редеют
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Якщо в Україні карантин продовжиться більше місяця, то в нас померлих від голоду буде більше ніж померлих від коронавірусу.

Це ж працівники кафе не працюють, працівники пром. магазинів не працюють, працівники транспорту не працюють, на підприємствах менше людей працює, тому що нема міського транспорту.
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в кого це у вас? в німців? а німці яким боком до нашого голоду/
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любе людське горе для когось велика радість...
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Казав Володька,всі підете дорогу будувати.
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Чому для одних підприємств є карантин, а для інших (не виконуючих роль життєзабезпечення) його немає?!
Дістало вже це все!
І підприємства не зупиняють, і на роботу добирайся - як хочеш.
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все дуже просто!
спрощена реєстрація на біржі дозволяє без 7 денного періоду отримати статус безробітного. відповідно їм вручають направлення на ваккантні місця, заосять в базу!
але ж ніхто офіційно на роботу не влаштувався, а відповідно даних біржі вони працевлаштовані!
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