 У зоні відчуження ЧАЕС гасять два вогнища лісової пожежі площею близько 25 га, - ДСНС. ВIДЕО

"Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків, а саме: між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га....поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га", - йдеться в опублікованій на сайті ДСНС в неділю вдень інформації, передає Цензор.НЕТ.
Радіаційний фон у межах норми.
До гасіння першого осередку залучено 124 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 осіб та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів.
До гасіння другої залучено 14 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 осіб та 2 од. техніки.
Раніше в ДСС повідомили, що пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках був зафіксований підвищений радіаційний фон.
так каждый год такая х...я
лес...метал...стой материалы....
но ни Рюкзак ни Баклан ничего не видят...
видно хозяин ЗОНЫ сладко мажет всем
Підстава - опір при затриманні.
пару розстріляних і ніхто вже не буде палити.
и не тухнет лес никак,
всех спасут и всем помогут
братья зорян и шкиряк