 У зоні відчуження ЧАЕС гасять два вогнища лісової пожежі площею близько 25 га, - ДСНС. ВIДЕО

"Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків, а саме: між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га....поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га", - йдеться в опублікованій на сайті ДСНС в неділю вдень інформації, передає Цензор.НЕТ.

Радіаційний фон у межах норми.

До гасіння першого осередку залучено 124 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 осіб та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів.

До гасіння другої залучено 14 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 осіб та 2 од. техніки.

Раніше в ДСС повідомили, що пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках був зафіксований підвищений радіаційний фон.