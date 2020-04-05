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Все про:пожежа (2059) зона відчуження (94) ДСНС (2353)

 У зоні відчуження ЧАЕС гасять два вогнища лісової пожежі площею близько 25 га, - ДСНС. ВIДЕО

Станом на 13:30 неділі триває ліквідація лісової пожежі в зоні відчуження безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС.

"Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків, а саме: між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га....поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га", - йдеться в опублікованій на сайті ДСНС в неділю вдень інформації, передає Цензор.НЕТ.

Радіаційний фон у межах норми.

До гасіння першого осередку залучено 124 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 осіб та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів.

До гасіння другої залучено 14 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 осіб та 2 од. техніки.

Раніше в ДСС повідомили, що пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках був зафіксований підвищений радіаційний фон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186883
 
 
 Топ коментарі
 
Зранку в Києві не було чим дихати. Зараз дим розвіявся.
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вырезали лес и подпалили остаток...
так каждый год такая х...я
лес...метал...стой материалы....

но ни Рюкзак ни Баклан ничего не видят...
видно хозяин ЗОНЫ сладко мажет всем
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треба розстрілювати тих -хто зараз палить стерню.
Підстава - опір при затриманні.
пару розстріляних і ніхто вже не буде палити.
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Зранку в Києві не було чим дихати. Зараз дим розвіявся.
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Цікаво, а у Вишгороді я щось не помітив. В принципі, через нас воно мало якось на Київ йти. Може це в Києві від чогось іншого?
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вырезали лес и подпалили остаток...
так каждый год такая х...я
лес...метал...стой материалы....

но ни Рюкзак ни Баклан ничего не видят...
видно хозяин ЗОНЫ сладко мажет всем
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треба розстрілювати тих -хто зараз палить стерню.
Підстава - опір при затриманні.
пару розстріляних і ніхто вже не буде палити.
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Щойно дивився проліт МКС. Димову хмару видно з відстані 400км.
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в Києві та області впору оголошувати вже не карантин. а щось серйозніше...мити вулиці, як в 1986 році.
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если хлопцы занемогут,
и не тухнет лес никак,
всех спасут и всем помогут
братья зорян и шкиряк
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И сколько сотен рентген вместе с дымом и пеплом улетело в атмосферу (и где-то же осядет по ветру) при горении древесины впитавшей в себя за столько лет радионуклиды? Благо, что совпало с пандемией )нет худа без добра), маски могут уменьшить проникновение радиоактивного дыма и пепла в легкие!
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хотя кто знает, может, радиоактивный дым будет убивать вирусы в верхних и нижних дыхательных путях киевлян, чем уменьшит статистику заражения (этот вопрос никто и не изучал)!
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Вітер там ніби північно-західний. Якраз частина на Київ а далі на Полтаву.
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В таком случае остается надеяться на "мудрость" матушки-природы, что радиоактивность дыма и пепла недостаточна, чтоб нанести ощутимый вред высокоразвитому многоклеточному организму, но достаточна, чтобы, если не убить, то хотя бы препятствовать распространение вируса или его способности инфицировать (внедряться в живые клетки)!
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