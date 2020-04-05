 Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції".

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Укотре звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя оточуючих людей, насамперед ваших рідних та близьких.

Вкотре наголошуємо, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.