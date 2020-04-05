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 Суспільство
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 Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон

Співробітники Державної прикордонної служби за минулу добу, 4 квітня, виявили трьох українців, які порушили режим самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції".

Також читайте: За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ

Укотре  звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя оточуючих людей, насамперед ваших рідних та близьких.

Вкотре наголошуємо, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186880
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, нефиг ехать за границу, пусть здесь заражают!!!!! Самим коронавирус нужен!!!
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Зачем заварачивать? Я б ещё подсрачник выписал на дорожку
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Це все результат вашої перемоги. Тепер їжте і не обляпайтеся.
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Ти обрала зевладу, а тепер робиш вигляд, що тобі не подобаються наслідки. Це не звичайна брехня, а порушення твоєї психіки.
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та не чипай ЦЕ, бо піде соплі пускати у відділ скарг
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Так заколебал. Под каждым моим постом скиглить! Больной - 100%.
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Чим тобі не подобається тепер твій вибір? Сама обрала, тепер їж це.
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це як раз результат 30 літньої ігнорації законів, на якій виросло 2 покоління. саме вони і пруться на кордон, саме вони і обрали собі подібних, і саме вони при владі.
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Не зовсім так, бо історія ігнору законів значно довше. Також вибір був результату відсутності мозку 73 та застосування до них технології Сватів.
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Правильно, нефиг ехать за границу, пусть здесь заражают!!!!! Самим коронавирус нужен!!!
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Конечно, правильно! Они что, опять обратно в Украину пхаться не будут? Будут, ещё и как! Будут ещё и ТРЕБОВАТЬ, чтобы за ними выслали президентский самолет! Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон - Цензор.НЕТ 6153 И уж тогда наверняка заразу привезут, если до сих пор не заразились. Да и там их тупо "не ждут". Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон - Цензор.НЕТ 2953
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Паспорт забирайте і відпускайте, нехай 🖐️
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Зачем заварачивать? Я б ещё подсрачник выписал на дорожку
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Кстати, ребята уже узники совести. Прорывайтесь ребята в Белорусов! Это один из оставшихся островков свободы в Мире!
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харчей еще бы им на дорогу отсыпали и ступайте с миром в куда хотите,
тока шо б отсюда....
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В принципе это правильно. Приказ господина АВаков - все должны ходить в намордниках, а эти сбежать хотели.... Нехорошо.
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Но есть и плюсы,послушным на ошейник медаль повесят.
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Поки не дали. Обіцяють, що виплатять. При цьому в маркетах ціни значно збільшилися, тому ця тисяча на один зелін зуб.
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На чому ще наживуться,як не на їжі.Кому війна та карантин,а кому самий навар.
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И жёлтые штаны! Но не всем а некоторым особо прытким.
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Согласен. Обыкновенный фашизм... Господи! Никогда не думал что доживу до такого!
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Новый мировой порядок.Нужно привыкать,как раньше уже не будет.
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Це те, що обрали 73 відсотка. Тепер їм нема чого жаліти.
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Не надо тут разводить демагогию. Эта пандемия шизофрении охватила весь Мир и Петя, будь он привласти, делал бы тоже самое.
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Не весь світ це робить. Всі роблять по різному в кожен відповідає за свої дії. В даному випадку відповідає зевлада, тому не треба переводити стрілки.
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Як би то тільки тут таке було,то по всьому світу пішла жара.
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Ну я в загальному маю на увазі,а не тільки наше квартальне шоу
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Так я і кажу, що у Світі багато прикладів, які говорять про кращу організацію карантину. У нас саме квартальне шоу з усіма ознаками зебілізму.
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Знаєте,я вже на наших не звертаю уваги,бо це і не смішно,і не розумно,і ні як.Просто нудне шоу квартального віслючка з Бєніним пальцем в одному місті.
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Це правильно лише з одного боку, бо після цієї кризи 73 відсотка знову побіжить обирати чергового віслюка, а потім як одна італійка, яка агітувала за нього, буде невдоволена його діями.
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Боюсь більше виборів,до яких ми звикли,вже не буде.
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Саме так і планували СН, але їм це не втримати. Вибори будуть, але після кризи та крові.
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Подивимось ще скільки нас залишиться після того всього
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Врачи в намордниках ходят,однако заражаются на раз два.
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Где-то ехидно захихикал Михо Карлсон.
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вот шо значит неистребимое стремление к свободе, даже внешние границы не способны его остановить
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Видать им не понравилась страна, где закончилась эпоха зубожиння, назад к проклятым капиталистам прорывались.
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Томасом окурить благо было,помыть и на лесоповал🤣
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Кстати, да. У нас есть Томос и совершенно не ясно почему у нас мегакоронавирус! К нам он вообще не должен приставать. Я себезаказал копию Томоса в масштабе один к десяти и регулярно целую его и даю детям поцеловать! И творятся чудеса! Все соседи уже умерли очевидно что от коронАвируса а мы все живи и здоровы.
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Это да, но кто это сделает? Вокруг валяются труппы и умирающие.......Пандемия СТРАХА!
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То есть по стране они шлялись беспрепятственно куда угодно.. А вот только на границе тормознули.. Вопрос: а зачем? Ну пускай бы себе валили в эту венгрию...
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Ишь чего! Так все убегут а кто будет намордники носить? Аваков на пару с Зеленский?
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Тех, шо рвались через пункты пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" в кацапию, хай едут, не мешайте им, оштрафуйте и вывезите и хай идут к своим братишкам, назад не вмускайте как миниму до завершения карантина.
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Выявили - и где они сейчас? Я почему то больше, чем уверен, что не под стражей в одельных карцерах.
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Если в отдельных карцерах,то можно и без намордников...
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Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро".
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползут трое коварных нарушителей Государственной границы - подлые беглецы от режима карантина. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно толкает сапогом в бок Индуса и даёт чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.
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Ломбарды начнут принимать крутое барахло по низким ценам.Во времена настанут.А если профукают посевную,то будет весело осенью....
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Не верные действия, пусть оплатят стоимость своей эвакуации в Украину (сумму всех затрат на рейс / количества пассажиров) + штраф за нарушение обсервации и могут ***..ть на все четыре стороны!
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да и в связи с пандемией всем странам нужно временно приостановить безвизовые соглашения!
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То, что называется "Доброе утро граница!"
У 13 китайцев, за сутки, вернувшихся из Владивостока обнаружен коронавирус.
Не успели китайцы избавиться от COVID-19 как их соотечественники её масово тащут из россиюшки.
Представляете какая у них реальная там ситуация не пускайте с паРаши хла еще год.?
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