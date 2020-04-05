 Прикордонники завернули трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за кордон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.
На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції".
Укотре звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя оточуючих людей, насамперед ваших рідних та близьких.
Вкотре наголошуємо, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.
тока шо б отсюда....
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползут трое коварных нарушителей Государственной границы - подлые беглецы от режима карантина. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно толкает сапогом в бок Индуса и даёт чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.
У 13 китайцев, за сутки, вернувшихся из Владивостока обнаружен коронавирус.
Не успели китайцы избавиться от COVID-19 как их соотечественники её масово тащут из россиюшки.
Представляете какая у них реальная там ситуация не пускайте с паРаши хла еще год.?