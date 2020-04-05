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 Політика України
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Все про:ДБР (983) Соколов Олександр (1)

 ДБР активізує роботу з протидії службовим злочинам, вчиненим податківцями і митниками, - Соколов

Державне бюро розслідувань фіксує системні порушення у внесенні службовими особами недостовірних відомостей до інформаційних систем як ДФС, так і ДПС по всій території України. Такі протиправні дії призводять до недоотримання бюджетом коштів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань, передає "Цензор.НЕТ".

ДБР також активно виявляє факти одержання неправомірної вигоди митниками та податківцями за штучне заниження відповідних бюджетних платежів. Крім цього, досі актуальною є проблема наявності корупційної вертикалі в цих органах, коли підлеглі отримують хабарі та передають їх своїм керівникам.

"Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора активізує роботу щодо виявлення податківців та митників, які сприяють ухиленню від сплати митних платежів та мінімізації податкових зобов’язань", — зазначив керівник ДБР Олександр Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186878
 
   
 Топ коментарі
 
Перевожу. ГБР начинает "обилечивать" налоговую и таможню, не все же СБУ этим заниматься, ГБР тоже хочет кушать.
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"Пачему не делитесь с ДБР?". ГБР активизирует работу по противодействию служебным преступлениям, совершенным налоговиками и таможенниками, - Соколов - Цензор.НЕТ 9780
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6 лет одно и тоже, один треп, сколько денег на ветер.Молчали бы уже.
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Все так, як ти голосував. Танцюй, виборець Зе.
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XTА вот тема использования служебного положения А может через ПАСТЕЛ?ь???
24-летнюю Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета «Укрзализныци» с зарплатой в 160 тыс. грн, - соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях: кого и как в ведомстве Криклия назначают на «хлебные» должности? История одного из последних скандальных кадровых назначений министра инфраструктуры.Назначение на "Укрзализныце": 24-летняя девушка будет получать 160 тысяч в месяцЗнакомьтесь, это Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), ей 24 года. Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.
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вообще министры украины ПРЕДПОЧИТАЮТ партнёров 24 лет!!!!! УЖАСЬ!!!
2015 год!!!!Новым замминистром МВД стала 24-летняя девушкаНовую сотрудницу МВД зовут Анастасия Деева, и она работает в полиции по гражданско-правовому договору.Новым замминистром МВД стала 24-летняя девушка Согласно декларации Деевой за 2015 год, девушка получила 4 387 гривен доходов, из них 4 380 гривен составила стипендия и еще 7 гривен - дивиденды и проценты, также она задекларировала 24 373 долларов доходов полученных за границей.До того, как переехать в Украину, Деева жила в Стокгольме, где по ее же словам, занималась «зелеными» технологиями.В СМИ сообщили, что замминистра МВД по вопросам евроинтеграции сопровождала Арсена Авакова в ходе его недавнего визита в Токио. Тогда еще девушка была в статусе советника.
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Тбилисская газета "Квирис палитра" приводит в качестве примера, известную в Грузии певицу Софо Нижарадзе, которая, бросив музыку, сначала стала работать в МИД страны, а теперь претендует на пост министра культуры. Еще одна эстрадная дива Грузии, Нина Цкриалашвили, также оказалась в министерстве культуры страны по протекции Саакашвили.

На просьбу прокомментировать свои "близкие отношения с президентом" Цкриалашвили заявила лишь, что президент Грузии - "талантливый молодой человек". Она призналась, что любит "свою страну и президента", но не упомянула ни о какой протекции с его стороны.

С нынешним заместителем министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе Саакашвили познакомился в самолете. Также в число фавориток грузинского лидера зачислили и журналистку Алану Гаглоеву. Она работала на грузинском телевидении и вдруг оказалась в кресле руководителя пресс-службы президента.

Почетное место в списке занимает и министр по исполнению наказаний и юридической помощи Хатун Калмахелидзе.

Нынешний министр экономики Грузии Вероника Кобалия отметилась исполнением стриптиза в канадском баре. Как утверждает издание, именно там ее заметил грузинский президент. Больше
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прикольно , а сообщить об этом на всю страну это для внезапности
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На цій гілці повинні будуть відмітитися сєктанти від Саакашвілі.
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Займитесь ещё держпрацей,там все коррупционеры,порохобот-андроповец ревка наверное по сей день получает долю со своих схем крышевания неплательщков есв.
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Перевожу. ГБР начинает "обилечивать" налоговую и таможню, не все же СБУ этим заниматься, ГБР тоже хочет кушать.
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тобто?, вони були в темі, а тепер і в долі?
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Там некому фиксировать. К тому же в ДБР увольняют всех следователей,которых набрали для расследований по майдану.Остаются только дебилы и ручные.Последние тоже дебилы по знаниям.И да,в ДБР надо еще ввести проверку у психиатра.
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откровенно. когда правил яник и порох а это 9 лет, всегда возникал вопрос. когда же вы суки нажретесь. последние полгода ловлю себя на мысли что имею огромное желанием, чтоб ныниние подохли всем шоблом в один день. и пишу это , чесно. без прикола. слава Богу нет статьи за пожелания
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Ви перше візьміть на гарячому а тоді оголошуйте.А то -раз два три чотири пять я іду тебе шукать.Це не протидія а заклик притаїтись перечекати і далі спільно пиляти бюджет.
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6 лет одно и тоже, один треп, сколько денег на ветер.Молчали бы уже.
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Бджоли проти меду, тобто зелені б'ються із зеленими.
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Н да...Поки не посадять трупанчуковців,офшорних свинарчуків та не перестріляють нарікових бандюків(бо бандитами їх назвати-образити людей!),толку у нас не буде....Ага,і беню до кучі,в Америку його.
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там схемі настільки випрацювані та відшліфовані, що ДБР нічого там не знайде, бо не знає , де шукати..
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и шр, они таким образом начинают боротьбу с бандитскими формированиями?
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Доверие к власти нет, все кто у власти - жулики и взяточники.
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А что, кого-то уже отстранили на время расследования?
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ГЕО ЛЕРОС.«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.»Практически все ТВ каналы проигнорировали самый масштабный коррупционный скандал.
Ничего не произошло, просто организованная коррупция главного офиса страны.
Вчера Yanina Sokolova уволили за то, что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы, а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных канал разнарядка жесткой цензуры, чтоб никто не узнал про скандал с пленками Ермака.
Так выглядит коррупционный консенсус!
Такое было при Януковиче, тем тоже управляли из Кремля.Уважаемые журналисты, сегодня молчанием прессы цементируют режим, потом не удивляйтесь, что будет как «запоребриком».
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А цих перевірять? На предмет корупції і зловживання владою, державну зраду...
ДБР активізує роботу з протидії службовим злочинам, вчиненим податківцями і митниками, - Соколов - Цензор.НЕТ 1606
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