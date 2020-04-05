 ДБР активізує роботу з протидії службовим злочинам, вчиненим податківцями і митниками, - Соколов

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань, передає "Цензор.НЕТ".
ДБР також активно виявляє факти одержання неправомірної вигоди митниками та податківцями за штучне заниження відповідних бюджетних платежів. Крім цього, досі актуальною є проблема наявності корупційної вертикалі в цих органах, коли підлеглі отримують хабарі та передають їх своїм керівникам.
"Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора активізує роботу щодо виявлення податківців та митників, які сприяють ухиленню від сплати митних платежів та мінімізації податкових зобов’язань", — зазначив керівник ДБР Олександр Соколов.
24-летнюю Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета «Укрзализныци» с зарплатой в 160 тыс. грн, - соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях: кого и как в ведомстве Криклия назначают на «хлебные» должности? История одного из последних скандальных кадровых назначений министра инфраструктуры.Назначение на "Укрзализныце": 24-летняя девушка будет получать 160 тысяч в месяцЗнакомьтесь, это Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), ей 24 года. Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.
2015 год!!!!Новым замминистром МВД стала 24-летняя девушкаНовую сотрудницу МВД зовут Анастасия Деева, и она работает в полиции по гражданско-правовому договору.Новым замминистром МВД стала 24-летняя девушка Согласно декларации Деевой за 2015 год, девушка получила 4 387 гривен доходов, из них 4 380 гривен составила стипендия и еще 7 гривен - дивиденды и проценты, также она задекларировала 24 373 долларов доходов полученных за границей.До того, как переехать в Украину, Деева жила в Стокгольме, где по ее же словам, занималась «зелеными» технологиями.В СМИ сообщили, что замминистра МВД по вопросам евроинтеграции сопровождала Арсена Авакова в ходе его недавнего визита в Токио. Тогда еще девушка была в статусе советника.
На просьбу прокомментировать свои "близкие отношения с президентом" Цкриалашвили заявила лишь, что президент Грузии - "талантливый молодой человек". Она призналась, что любит "свою страну и президента", но не упомянула ни о какой протекции с его стороны.
С нынешним заместителем министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе Саакашвили познакомился в самолете. Также в число фавориток грузинского лидера зачислили и журналистку Алану Гаглоеву. Она работала на грузинском телевидении и вдруг оказалась в кресле руководителя пресс-службы президента.
Почетное место в списке занимает и министр по исполнению наказаний и юридической помощи Хатун Калмахелидзе.
Нынешний министр экономики Грузии Вероника Кобалия отметилась исполнением стриптиза в канадском баре. Как утверждает издание, именно там ее заметил грузинский президент. Больше
Ничего не произошло, просто организованная коррупция главного офиса страны.
Вчера Yanina Sokolova уволили за то, что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы, а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных канал разнарядка жесткой цензуры, чтоб никто не узнал про скандал с пленками Ермака.
Так выглядит коррупционный консенсус!
Такое было при Януковиче, тем тоже управляли из Кремля.Уважаемые журналисты, сегодня молчанием прессы цементируют режим, потом не удивляйтесь, что будет как «запоребриком».