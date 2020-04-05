 Окупанти заявляють про 25 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

Про це на засіданні оперативного штабу з питання запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Криму повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, зараз в окупованому Криму зареєстровані 20 випадків коронавірусної інфекції, 16 з них привезені, чотири випадки - місцеві, з двох сімейних вогнищ.

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За даними окупантів, за станом на ранок 5 квітня в Севастополі зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом.