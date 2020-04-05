 Окупанти заявляють про 25 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

Про це на засіданні оперативного штабу з питання запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Криму повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За його словами, зараз в окупованому Криму зареєстровані 20 випадків коронавірусної інфекції, 16 з них привезені, чотири випадки - місцеві, з двох сімейних вогнищ.
За даними окупантів, за станом на ранок 5 квітня в Севастополі зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом.
Подозреваю что в июне- июде к ним еще и холерный вибрион с бледной спирохетой в гости прийдет. Воды то нима. и не будет.
Сам Саддам позавидует.