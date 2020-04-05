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 Окупанти заявляють про 25 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

В окупованому Криму станом на ранок 5 квітня зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це на засіданні оперативного штабу з питання запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Криму повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, зараз в окупованому Криму зареєстровані 20 випадків коронавірусної інфекції, 16 з них привезені, чотири випадки - місцеві, з двох сімейних вогнищ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом

За даними окупантів, за станом на ранок 5 квітня в Севастополі зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186877
 
   
 Топ коментарі
 
Да хоть камни с неба-- хорошего туристического отдыха Оккупанты заявляют о 25 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе - Цензор.НЕТ 880
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Да хоть камни с неба-- хорошего туристического отдыха
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Ихние 25 случаев нужно умножить на 20 как минимум.
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Постраждає пенсоватний електорат )(уйла.в першу чергу. Це добре.Якраз ті хто зазивав ***** в Крим.
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Оце дуже цікаво "...четыре случая - местные, из двух семейных очагов."
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что кушать будете если турист. сезон не состоится , х* ло своим регионам бабла не дает.
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Там разберутся с 650 накопленными миллиардами. Надо Украине как то пару лярдов выклянчить, чтобы чутка процент, по предыдущему долгу отдать.
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...овощами получишь, козломордое, т.е. - хрен тебе по всей морде
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нужно писать путен тебе на все лицо.
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Значит нолик можно приписывать смело. Ватная арифметика-она такая.
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не нолик а два как минимум. крым это же заваленая камнем с двух сторон крысиная нора.
Подозреваю что в июне- июде к ним еще и холерный вибрион с бледной спирохетой в гости прийдет. Воды то нима. и не будет.
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Люстрация путина будет зрелищем не для слабонервных.
Сам Саддам позавидует.
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к стати скрепный бузотер( это его картина маслом) нихрена не руский. он башкир.
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Можем выразить озабоченносить и пожелать крепкого здоровья и хорошего настроения.
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и по паре снайперов на Каланчаке и Геническе поставить, чтобы ни одна крыса в Украину не попала.
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це вже камні з неба чи ще ні? бажаю проукраїнцям уберегтися.
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"Оккупанты заявляют о 25 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе" - эти 25 случаев к украинским плюсуют, к РФ, или Крым сам по себе?
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