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 Кількість хворих коронавірусом у Кіровоградській області зросла до 37 випадків, - ОДА

У Кіровоградській області збільшилася кількість хворих коронавірусом - зареєстровано 37 випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"Фахівці лабцентру отримали чергові результати ПЛР-тестування конктактних осіб щодо раніше виявлених випадків. Наразі маємо 37 захворювань на COVID-19 в області.
Випадки виявлені: 2 - у Кропивницькому, серед яких 29 - мешканці міста, а 3 - мешканці регіону, які на момент інфікування перебували в обласному центрі і зараз продовжують тут лікування; 2 - Кропивницький район; 3 - Долинський район.
 20 хворих перебувають на госпіталізації, із них 3 у важкому стані за соматичними симптомами. 17 осіб мають легкий перебіг захворювання на коронавірус і лікуються вдома з зобов'язанням дотримуватись умов самоізоляції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 нових випадків Covid-19 виявлено в Запорізькій області, всього їх уже 40, - обласний лабораторний центр

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186876
 
 
 Топ коментарі
 
А в Харкові з 1,5 млн. мешканців короновірус взагали зник, ну не можуть його виявити ні в кого, як не намагаються.
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У него были такие грязные руки, что даже коронавирус брезговал на них селиться...
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Желаю тебе таким обыкновенным орви заболеть, долбо*б
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Чому я впевнений, що нам брешуть у найкращих традиціях часів Чорнобиля? Подивіться на статистику будь-якої країни світу по Сovid-19. Якщо вже є більше 1000 інфікованих, то приріст не може складати всього 153 нових випадки за добу. Навіть брехливий Китай так не робив. (с)
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Эстония +78 за вчера. не на много по числу от нас отстают. Тоже врут? Норвегия +180. почти 6к.
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Посмотри тестирование на ковид на 100 тыс. чел. по миру - у нас 3-е место с конца !!!
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А в Харкові з 1,5 млн. мешканців короновірус взагали зник, ну не можуть його виявити ні в кого, як не намагаються.
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Всіх мешканців "протестували", вже у котів та собак навіть кров беруть немає коронавірусу і все.
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Вчера смотрел БелСАТ,бацька Лукаш давал копоти идиотам от Коронвируса... Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 2249
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Желаю тебе таким обыкновенным орви заболеть, долбо*б
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Желаю тебе вдвойне,что ты хмырь пожелал мне Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 9650
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У него были такие грязные руки, что даже коронавирус брезговал на них селиться...
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Поражает людей со слабым иммунитетом,средний возраст подохших в Италии 79 лет...
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Ну вот и выдал правду- 17 человек зараженных вирусом не умрут. Всеумрут отменяется.
И то чиновник сам рисует статистику, чтобы потом рассказывать как доблестно воевал и медальку ждать.
Странно что пока ни одного полицейского не заразили, и тройной оклад не смогут требовать, как медики.
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Дезинтирийная палочка есть каждого человека но редко кто болеет. Так и кроновирус считают. Заболел не заболел но обнаружили.
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