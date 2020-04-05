 9 нових випадків Covid-19 виявлено в Запорізькій області, всього їх уже 40, - обласний лабораторний центр

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 05.04.2020 в області зареєстровано 40 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (9 – за останню добу) - м. Запоріжжя – 12, м. Бердянськ – 1, м. Мелітополь – 17, Мелітопольський р-н –8, Запорізькій р-н - 2", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Мелітопольської міської ради, за минулу добу (4 квітня) в місті Мелітополі підтверджені 3 нових випадки коронавірусної інфекції, з них 1 у дитини 12 років. Всі хворі контактували з раніше виявленим хворими COVID-19. Двоє пацієнтів перебувають вдома під наглядом свого сімейного лікаря і отримують необхідне лікування амбулаторно. Один пацієнт отримує медичну допомогу в інфекційному стаціонарі. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як легкої та середньої тяжкості.
Більшість захворілих або нещодавно прибули із-за кордону – 12 осіб (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус – 20 осіб. Джерело інфекції щодо 8 хворих не встановлено.
Всього на 05.04.2020 зареєстровано 125 підозрілих випадків (в т.ч. 10 – за останню добу), у 40 підтвердився COVID-19, 82– негативні, 3– тривають лабораторні дослідження.
Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 6 хворих (м.Запоріжжя - 4, м.Мелітополь - 1, Мелітопольський р-н - 1).
Выглядели бы глупо, но очень сильно помогло бы.
Но, наверно, это невозможно с нашим буйным и всегда недовольным народом. Майдан бы устроили.
Проблема в тому, що медицина може витримати певну кількість хворих одночасно. І для того, щоб кількість хворих була меньше критичної потрібні обмежувальні заходи. Все одно вони будуть потрібні.