EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  2870  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Запорізька область (462) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 9 нових випадків Covid-19 виявлено в Запорізькій області, всього їх уже 40, - обласний лабораторний центр

У Запорізькій області зареєстровано 40 випадків захворювання коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у дев'яти осіб, в тому числі і у дитини.

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 05.04.2020 в області зареєстровано 40 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (9 – за останню добу) - м. Запоріжжя – 12, м. Бердянськ – 1, м. Мелітополь – 17, Мелітопольський р-н –8, Запорізькій р-н - 2", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мелітопольської міської ради, за минулу добу (4 квітня) в місті Мелітополі підтверджені 3 нових випадки коронавірусної інфекції, з них 1 у дитини 12 років. Всі хворі контактували з раніше виявленим хворими COVID-19. Двоє пацієнтів перебувають вдома під наглядом свого сімейного лікаря і отримують необхідне лікування амбулаторно. Один пацієнт отримує медичну допомогу в інфекційному стаціонарі. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як легкої та середньої тяжкості.

Більшість захворілих або нещодавно прибули із-за кордону – 12 осіб (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус – 20 осіб. Джерело інфекції щодо 8 хворих не встановлено.

Всього на 05.04.2020 зареєстровано 125 підозрілих випадків (в т.ч. 10 – за останню добу), у 40 підтвердився COVID-19, 82– негативні, 3– тривають лабораторні дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов

Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 6 хворих (м.Запоріжжя - 4, м.Мелітополь - 1, Мелітопольський р-н - 1).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186875
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
доктор Tiffany Osborn работает в госпитале, домой не заходит, спит на бекярде в вагончике, что бы не подвергать семью риску заражения
 показати весь коментар
 
Зате ж турьістьі шлялись по закордонам.
 показати весь коментар
 
 
а хасидам надо было в Умань, кровь из носу...
 показати весь коментар
 
Эх, принять бы решение и закрыть границы на месяц раньше. В феврале, например.

Выглядели бы глупо, но очень сильно помогло бы.
Но, наверно, это невозможно с нашим буйным и всегда недовольным народом. Майдан бы устроили.
 показати весь коментар
 
Якщо це правда і в Китаї все пішло від одного нульового пациента, то перекриття кордонів не допоможе. Все одно їх колись треба буде відкрити. Тобто хворіти будуть. Раніше чи піздніше.
Проблема в тому, що медицина може витримати певну кількість хворих одночасно. І для того, щоб кількість хворих була меньше критичної потрібні обмежувальні заходи. Все одно вони будуть потрібні.
 показати весь коментар
 
И тут статистика- 16 зараженных не собираются умирать. Всеумрут отменяется.Странно что пока ни одного полицейского не заразили, и тройной оклад не смогут требовать, как медики.
 показати весь коментар
 
 
Доктор Каморовский сказал 90% которых посетил вирус переживут его очень легко. Посмотрим через 10 дней кто прав. А кого наказать надо за непрофисионализм.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору