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 Політика України, Здоров'я
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Все про:дефіцит (40) карантин (2129) ліки (365) Мінздоров'я (1408) Бутусов Юрій (1313) фармринок (30) Степанов Максим (122) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов

Багато тисяч хворих на аутоімунні захворювання - червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермію - зіткнулися з дефіцитом життєво необхідних їм препаратів. Значну частину ліків розкупили через паніку в зв'язку з коронавірусом.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Отримую багато запитів від людей, які страждають на аутоімунні захворювання - червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермію, аутоімунні захворювання сполучних тканин із приводу припинення поставок препаратів "Плаквеніл" та "Іммард". Від своєчасних поставок цих препаратів залежить життя, без перебільшення, багатьох тисяч хворих", - розповів він.

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"Говорив з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Вже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу". Вони не надійдуть в продаж і вони поки - на складі, подана заявка в компанію Sanofi на ще більшу кількість препарату. Приватні компанії не можуть завезти такі препарати, тому що немає регулярного сполучення. Ймовірно, випуск замінників могли б налагодити наші фармацевтичні фабрики, але хотілося б зрозуміти, як реалізувати це на практиці найближчим часом. Очевидно, такі препарати слід мати можливість виробляти в своїй країні. На жаль, єдиної системи обліку хворих аутоімммунними захворюваннями в Україні немає - вірніше, вона була, але її ліквідували. Тому і планування в цій сфері зараз неможливе, як я зрозумів. І система обліку і визначення потреб зараз буде створюватися заново. Точних даних немає, але за оцінками, тільки на червоний вовчак страждає понад 8 тисяч українців, але ж є чимало інших поширених аутоімунних захворювань, через які  люди теж тривалий час приймали "Плаквеніл" та "Іммард", - деталізував журналіст .

"Сьогодні Степанов проводить консультації з експертами.  Очікується, що найближчим часом міністр зробить офіційну заяву про те, як налагоджується облік, щоб "Плаквеніл" був направлений централізовано саме тим, хто його потребує і приймає тривалий час за рецептом лікаря і відповідно до історії хвороби. Всі деталі і всю інформацію з питання повідомить сам міністр.

Перевірка даних необхідна, тому що дефіцит "Плаквенілу" та  "Іммарду" на ринку пов'язаний з панікою - люди розкупили його про всяк випадок, якщо вони захворіють коронавірусом і матимуть ускладнення, хоча у більшості хворих коронавірус не вимагає застосування "Плаквенілу", - підсумував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186873
 
 
 Топ коментарі
 
у Ермака та зЄлі все під контролем... І це - а де "перша" Лєді....
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Нет, не может.
Границы закрыты в европу (потому "бубочка" и послал медиков в Италию, чтобы те проверили, как дела на его вилле, не разнесли ли ее всю на ананасы да бананы с корнями).
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у Ермака та зЄлі все під контролем... І це - а де "перша" Лєді....
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і як морозяться гниди...- про це ж не хочеться "нації" розказати
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Нет, не может.
Границы закрыты в европу (потому "бубочка" и послал медиков в Италию, чтобы те проверили, как дела на его вилле, не разнесли ли ее всю на ананасы да бананы с корнями).
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https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/08/news/italia-svizzera-250676812/

C 8 марта в Швейцарии карантин. Въезд в страну разрешён лишь итальянцам, работающим в соседней Швейцарии, имеющим разрешение.
Фейки от дилетантов здесь неуместны!
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А подружжя Зеленських- далеко не пересічні громадяни.
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Так существует Закон. Это тебе не лугандон.
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https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/30/news/germania_autoisolamento_per_il_re_thailandese_in_baviera_con_20_concubine-252695829/

Здесь пишут, что корольТаинландии проводит большое количество времени года в Германских Альпах, где у него множественние рестораны, бары и отели. Там же с ним находятся его 4-ая жена и 20 наложниц. Жители Таинландии уже не один год возмущаются его отсутствием на Родине. На время написания статьи он находится на двухнедельной самоизоляции вместе со своими сопроводительницами в шикарном отеле, снятом им на неопределённое время.
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говорять про Швецію?? - чому "писаки" не піднімають питання
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Це ж дружина Стєпанова тепер поставками цих препаратів займається.
ЗЕ!
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А це не той препарат що супроти *корони * ? Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6951
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Так. Це імунодепресанти. Основне лікарство від задишки (її викликає занадто сильний імунітет) на час поки в люди виробиться спеціалізований імунітет.
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говорил с милиционерами, которые погибли, с людьми, которые погибли, и все задают вопрос Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5675
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Ну, добре - з "Плаквенілом" проблему вирішили... А як там наш славний "Протефлазід"? Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5953
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