 Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Отримую багато запитів від людей, які страждають на аутоімунні захворювання - червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермію, аутоімунні захворювання сполучних тканин із приводу припинення поставок препаратів "Плаквеніл" та "Іммард". Від своєчасних поставок цих препаратів залежить життя, без перебільшення, багатьох тисяч хворих", - розповів він.

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"Говорив з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Вже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу". Вони не надійдуть в продаж і вони поки - на складі, подана заявка в компанію Sanofi на ще більшу кількість препарату. Приватні компанії не можуть завезти такі препарати, тому що немає регулярного сполучення. Ймовірно, випуск замінників могли б налагодити наші фармацевтичні фабрики, але хотілося б зрозуміти, як реалізувати це на практиці найближчим часом. Очевидно, такі препарати слід мати можливість виробляти в своїй країні. На жаль, єдиної системи обліку хворих аутоімммунними захворюваннями в Україні немає - вірніше, вона була, але її ліквідували. Тому і планування в цій сфері зараз неможливе, як я зрозумів. І система обліку і визначення потреб зараз буде створюватися заново. Точних даних немає, але за оцінками, тільки на червоний вовчак страждає понад 8 тисяч українців, але ж є чимало інших поширених аутоімунних захворювань, через які люди теж тривалий час приймали "Плаквеніл" та "Іммард", - деталізував журналіст .

"Сьогодні Степанов проводить консультації з експертами. Очікується, що найближчим часом міністр зробить офіційну заяву про те, як налагоджується облік, щоб "Плаквеніл" був направлений централізовано саме тим, хто його потребує і приймає тривалий час за рецептом лікаря і відповідно до історії хвороби. Всі деталі і всю інформацію з питання повідомить сам міністр.

Перевірка даних необхідна, тому що дефіцит "Плаквенілу" та "Іммарду" на ринку пов'язаний з панікою - люди розкупили його про всяк випадок, якщо вони захворіють коронавірусом і матимуть ускладнення, хоча у більшості хворих коронавірус не вимагає застосування "Плаквенілу", - підсумував Бутусов.