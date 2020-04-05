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 Політика України
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Все про:депутат (1158) Сєверодонецьк (73)

 У Сєверодонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому Варава

3 квітня відбулася чергова незаконна сесія Сєверодонецької міської ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це в фейсбуці повідомила секретар територіальної виборчої комісії Інна Варава.

"Доводжу до вас, що це не сесія, а якесь засідання відкликаних депутатів, і всі рішення, які будуть прийняті, будуть незаконними. Ці депутати навмисне знущаються над людьми своєю бездіяльністю. Сєверодончани одноголосно підтримали пропозицію про відкликання всіх депутатів від Опозиційного блоку за народною ініціативою. 18 депутатів - вершать долю Сєверодонецька! Їм закони не писані! 172 питання...прийняті за зачиненими дверима. Сумно!".

20 депутатів, рішення про відкликання яких набуло чинності, отримали картки для голосування і потайки розглянули 172 питання "у своїх корисливих цілях", - пише сайт "Правда". - Купка лжедепутатів вирішила вкрасти недоукрадене – все, що ще залишалося в міській казні. І відібрати землю – прихватизувати все, що не встигли за останні 4 роки свого "правління".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186872
 
 
 Топ коментарі
 
Откуда? Мы уже скоро год, как Государство в смартфоне..... В Северодонецкой мэрии снова провели нелегитимную сессию горсовета, - секретарь теризбиркома Варава - Цензор.НЕТ 7240
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А когда выбирали ПоПоблоковцев, где мозги были?
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Ніхто не забув з'їзди сепарів у Северодонецьку?
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а я не знал, что Северодонецк в Южном полушарии....
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Преклоняюсь перед Вашей наблюдательностью. Я не обратил внимания.
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Это фото не с места события, а называется "заставка". Иного фото Варавы в редакции не нашлось, вот и поставили то, что было. А вообще на суть новости надо смотреть, что сепарье вытворяет, а не на листья.
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не в южнам палушаріі а в ніжнєм полупопії...
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а кроме Фейсбука, есть государственные, судебные органы???
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Откуда? Мы уже скоро год, как Государство в смартфоне.....
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я прочитал "Мы уже скоро год, как в Государевом смартфоне"
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Разницы никакой. Главное - смартфон заменил государство.
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Вы так доиграетесь, с этим карантином, что поломаете все налаженные потоки.
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А когда выбирали ПоПоблоковцев, где мозги были?
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Там, де і у 73 відсотків, які обрали зевладу.
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А куда смотрит аваков, почему их сразу не закидали в автозаки, как это делает их кумир бес путлер.
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А куда смотрит аваков, почему их сразу не закидали в автозаки, как это делает их кумир бес путлер.
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Міжнародник, господар, санітар, постачальник, медик, вірусолог, хто завгодно тільки не міністр МВС Аваков відправляє допомогу в Італію.
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Почему до сих пор целы и невредимы эти полуграждане , ведь неприкосновенность на них не распространяется ...
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странно. скольких ботов интересует жизнь в северодонецке...
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Ніхто не забув з'їзди сепарів у Северодонецьку?
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Не все так плохо в Северодонецке на сегодняшний день : депутатов ОПЗЖ "отправили в отставку по народной инициативе",Источник: https://censor.net.ua/n3186872 . Посмотрим , какая реакция будет дальше...
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Одним дебілів відправили, а слухають таких самих із СН.
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а дальше спецназ надо ..всех мордой в пол..и за нарушение карантина..больше 10 собираться..по 17 тыс штрафа впаять!!!
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гетьман ненастоящий, шапито не лицензированное, советы нелигитимные, прям не страна, а бермудский треугольник
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Есть существенная разница - они не пропадают.
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Жоппаблоковцы,перекрашенные из бывших рыгов ложили болт на местное население. Интересно,кода местное население как составная часть "ватников" в Украине начнет что-то подозревать? Или критическое мышление им недоступно с рождения?
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а как посмотрит зеля если им впарить сначала по 34 тыс грн штрафа и открыть статью, умышленное распространение вируса. СЛАБО?????????? можно только простых прохожих продавцов и покупателей ....уярить?????????????
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Хорошая идея , пусть сначала заплатят , а уж после этого расстрелять...
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перед расстрелом, повесить. и все это делать там где когдато стоял ленин, в центре
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Наверное так лучше всего будет , креативно и показательно...
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А кто такой зеля? Подельник ермака?
Посмотрит, как ему скажет пахан ермак, это авторитет, сам путинхЪ его одобрил.
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а дальше спецназ надо ..всех мордой в пол..и за нарушение карантина..больше 10 собираться..по 17 тыс штрафа впаять!!!
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Сесія правомочна "Відбулася 79-та сесія Сєвєродонецької міської ради (відео)"
https://sed-rada.gov.ua/video/vidbulasya-79-ta-sesiya-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi-video
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Рейдерская атака «команды Шахова» провалилась
30 марта закончилась фиаско рейдерская атака, целью которой был захват власти в Северодонецке - суд запретил государственному регистратору совершать регистрационные действия на основе решений, якобы принятых на т.н. сессии 15 марта. Таким было определение Луганского окружного административного суда, который удовлетворил ходатайство Вячеслава Ткачука об обеспечении иска. Суд, также, взыскал судебные издержки с Сергея Зарецкого.Эта рейдерская атака может войти в историю по масштабу, ведь целью захваты был один из областных центров, город с бюджетом в 1,3 млрд.грн. И если бы организаторы не допустили 15 марта в «Green town» блогера Вячеслава Шевчука, то захват вполне бы удался. А так городская власть узнала о своем «смещении» своевременно, и предприняла меры. В том числе те, которые организаторы рейдерской атаки не ожидали.В чем состоял замысел рейдерской атаки? 15 марта в помещении «Green town» собрались 8 депутатов Северодонецкого городского совета, (Татьяна Щербанюк, Юрий Фурман, Юлия Проскурова, Владимир Шевченко, Ольга Лишик, Елена Нижельская, Максим Попов и Виталий Балковский), и еще 5 лиц, которые считают себя депутатами, хотя на сайте Центризбиркома их фамилий нет. Все они - депутаты не первый день. И хорошо знают, что по закону сессия правомочна и может проводится, если присутствуют больше половины депутатов от общего состава. Для северодонецкого горсовета это не менее 19 депутатов. Вот только закон - это для слабаков, а не для рейдеров. И они его игнорируют.Они также хорошо знают, что решение городского совета принимаются большинством голосов от общего состава. То есть для принятия решения нужно, чтобы за него проголосовали не менее 19 депутатов. Но это по закону, а они крутые вумен и мэн, и законом руководствоваться не обязаны. Тем более, что их консультирует некий харьковский «эксперт», который утверждает, что в случае отзыва депутатов кворум и результаты голосования нужно считать от «наличного» состава. И ничего, что ни в одном законе такого нет, ведь рейдерство как раз и основано на выдаваемое за закон беззаконие и произвол.И собравшиеся 13 лиц дружно голосуют за три решения: восстановление Казакова, прекращение полномочий секретаря горсовета Ткачука и избрание секретарем Зарецкого. Понятно, что по закону ни одно решение принято не было, для этого нужно 19, а не 13 голосов.Скажете, что этим решениям - грош цена? Ну, это как и куда их подать. Прежде всего, участники рейдерской атаки не публикуют результаты поименного голосования. А 16 марта Сергей Зарецкий обращается к предпринимателю, который имеет право изготавливать, и предъявляет ему как принятое решение городского совета, подписанное им же, в котором ему же дается поручение изготовить дубликат печати Северодонецкого городского совета. Откуда предпринимателю знать, сколько за это решение депутатов проголосовало и сколько должно было проголосовать? Что в действительности это решение сфальсифицировано - непринятое решение подается как принятое?В этот же день Сергей Зарецкий обращается к государственному регистратору ЦНАП Лисичанского городского совета с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице - Северодонецком городском совете. В соответствие с которыми Вячеслав Ткачук больше не руководитель городского совета, а руководитель он, Сергей Зарецкий. И если бы предприниматель изготовил Зарецкому дубликат печати, он бы смог заверить ею решение (как принятое, хотя оно и не было принято) о его назначении секретарем, то у госрегистратора не было бы оснований не регистрировать изменения. Тем более, что регистратора «побуждал» к регистрационным действиям еще один соучастник рейдерского захвата - городской голова Лисичанска Сергей Шилин.А дальше обычный для рейдерских захватов финал: с группой «журналистов» спортивной внешности (вроде Фатеева) новый «руководитель» приходит в городской совет и путем издания нескольких приказов (об увольнении и приеме на работу) устанавливает контроль над органом местного самоуправления и немалыми средствами, которые имеются у него на счетах.Так бы и случилось, если бы информация о «сессии» не стала публичной.А так. Рано утром 16 марта и.о. городского головы Вячеслав Ткачук направил письмо начальнику управления юстиции о фальсификации решений сессии, с просьбой довести это письмо до регистраторов. Что руководить управления сделала. Кроме того, в СМИ и в социальных сетях была распространена информация о фальсификации решений городского. В результате Сергею Зарецкому отказали в изготовлении дубликата печати горсовета, а регистратор не принял некомплектные документы, принесенные им же.Увы, у рейдеров была еще одна фора, основанная на игнорировании требований закона, они не опубликовали решения, которые предоставляли другим, как принятые. При подобных рейдерских атаках эффективным инструментом защиты является судебное решение о запрете регистрационных действий. Но заявление Вячеслава Ткачука о запрете таких действий, поданное 17 марта, было отклонено. Поскольку горсовет не мог предоставить в суд решение, в отношении которого просил ввести меры обеспечения иска. А рассматривать видеозапись т.н. сессии как доказательство судья не стала.Еще 16 марта были поданы заявления в полицию о совершении 15 марта группой депутатов Северодонецкого городского совета уголовного правонарушения, связанного с фальсификацией решений городского совета. Но это не реша
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