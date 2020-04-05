 У Сєверодонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому Варава

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це в фейсбуці повідомила секретар територіальної виборчої комісії Інна Варава.

"Доводжу до вас, що це не сесія, а якесь засідання відкликаних депутатів, і всі рішення, які будуть прийняті, будуть незаконними. Ці депутати навмисне знущаються над людьми своєю бездіяльністю. Сєверодончани одноголосно підтримали пропозицію про відкликання всіх депутатів від Опозиційного блоку за народною ініціативою. 18 депутатів - вершать долю Сєверодонецька! Їм закони не писані! 172 питання...прийняті за зачиненими дверима. Сумно!".

20 депутатів, рішення про відкликання яких набуло чинності, отримали картки для голосування і потайки розглянули 172 питання "у своїх корисливих цілях", - пише сайт "Правда". - Купка лжедепутатів вирішила вкрасти недоукрадене – все, що ще залишалося в міській казні. І відібрати землю – прихватизувати все, що не встигли за останні 4 роки свого "правління".

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