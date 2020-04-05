 Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників у районі населеного пункту Кам’янка.
Також збройні формування Російської Федерації використовували міномет 120 калібру під час обстрілу наших позицій неподалік Гнутового.
На Луганському напрямку, противник випустив 2 міни 82 калібру по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Хутр Вільний.
Підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь на провокації противника з наявних вогневих засобів.
За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
Варто також зазначити, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили у відомстві.
Во втором туре - 13,5.
Был энтузиазм, вера, желание отомстить, ненависть к Порошенко.
Чудо обещало мир.
Прошёл год.
На фронте гибнет больше, чем год назад, прямая угроза признания террористов, Россия - почти уже «посредник».
Привет националистам и военным, проголосовавшим за чудо.
Чудо обещало борьбу с коррупцией.
Второй подряд руководитель его офиса запутан в громком коррупционном скандале.
Привет журналистам-разоблачителям.
Чудо обещало «..посадить Свинарчуков».
В оборонке - крупные коррупционные скандалы.
Привет метателям хрюшек и героям «работы в белую».
Может быть, год это мало?
Может быть, чуду не хватило времени?
Ок. Давайте посмотрим, что чудо сделало с инструментами, которые вы ему вручили для того, чтобы сделать чудо.
Монобольшинства - нет. Чудо вынуждено дрожащим голосом просить депутатов собственной фракции проголосовать за предотвращение катастрофы и обращаться к ним через телевизор.
Второе подряд правительство за десять месяцев, которое никто не успевает запомнить в лицо, а оно не успевает запомнить дорогу к собственным кабинетам.
Губернаторы областей, назначенные чудом, отодвинуты в сторону, страну «курируют» олигархи, которых чудо обещало укоротить.
Мэры городов заявляют коллективный протест против действий центральной власти.
Тройной кризис (политический, эпидемиологический, экономический), у чуда дрожит нижняя челюсть и пересыхает горло во время публичных выступлений.
Чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще вызывает сомнения в его способности выполнять свои должностные обязанности.
Веры нет, энтузиазм сменился страхом за будущее, ненависть к Порошенко оказалась ненавистью к реальности, голосование за чудо - попыткой убежать от неё.
Но речь не о чуде.
С чудом все ясно - куколка, которую слепили олигархи и подсунули вам в качестве мессии.
Речь о вас, великие голосовавшие за чудо.
Как оно, не жмёт?..)
Вы отдаёте себе отчёт, что в своей праведной борьбе, в своём желании изменить Систему, вы оказались ********** вульгарными, обыкновенными?..
Не обижайтесь.
Это не оскорбление, а констатация.
Как иначе можно назвать людей, которые будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов - это лучший способ победить олигархов?..
Вы отдаёте себе отчёт, что во всем, что случится по причине развала госуправления: от «лишних» смертей на фронте до «лишних» смертей в больницах, виноваты вы все - персонально, каждый голосовавший за чудо, каждый голосовавший «...не за чудо, а против Порошенко»?..
За так любимый вами курс доллара?..
За внешнеполитическое поражение, которое стоит на пороге?..
За российских агентов на высших государственных должностях?..
Этот маленький, симпатичный урок, которые вы сейчас вынесете лично - на своих лёгких и кошельках в самое ближайшее время - дан вам для того, чтобы вы поняли - чудо может быть надеждой, но не может быть инструментом.
Инструментом может быть только последовательный и системный труд на изменение системы, которая вам не нравится.
И первый предмет этого труда - ваши собственные мозги, которым вы отказали в общении, в надежде на чудо.
- Род сей лукав, он хочет чуда, а чудо не даётся ему.
Проблема в том, что вы - слишком лукавые.
Простыми словами - ******* самих себя.
Ибо думали, что самые хитрые, и, выбрав комика, перехитрите реальность.
Сейчас реальность вам немножко покажет - кто кого перехитрил и кто тут настоящие комики.
Уж не обессудьте.)