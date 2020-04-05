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 На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу. 4 пацієнти перебувають у відділенні інтенсивної терапії, - ОДА

У Львівській області зафіксували першу смерть від коронавірусу, повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

"Учора на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько в неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Це – 69-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Зазначимо, що у пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі".

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За даними Львівської ОДА, станом на неділю в області зафіксували 16 випадків захворювання коронавірусом.

"За результатами тестів, які отримали сьогодні, у ще однієї людини в області - позитивний результат. Пацієнт - це жінка, 1979 року народження. Стан пацієнтки - важкий. Вона - в реанімаційному відділенні Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 5 квітня, на Львівщині з підозрою на коронавірус зафіксовано  139 осіб. У 16 пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Чотири людини - на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 3 пацієнтів одужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186870
 
 
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