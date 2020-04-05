EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  10504  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Київ (7596) Кличко (1062) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі. При цьому найбільше хворих зараз в Печерському районі столиці.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава міста оприлюднив карту захворювання в столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту. ВIДЕО

Лабораторно підтверджені випадки додались в наступних районах:
Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 41. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 36 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 35, у Шевченківському - 33, Голосіївському - 24, Оболонському - 20, Подільському - 17.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 15, Дніпровському - 13 і Святошинському - 11.

Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі 01
Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі 02
Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186868
 
 
 Топ коментарі
 
это статистика распространения нормальных поликлиник, в которых богатые и знаменитые могут сделать себе тесты
 показати весь коментар
 
Ну ващето еще на Печерске живут люди, которые могут позволить себе чаще ездить за границу.

Ты об этом не думал?
 показати весь коментар
 
Печерск это центр, там живут более обеспеченные люди, которые могут себе позволить пройти тест, хотя население печерска намного меньше того же дарницкого района. Такая статистика ниочем.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это статистика распространения нормальных поликлиник, в которых богатые и знаменитые могут сделать себе тесты
 показати весь коментар
 
 
КМДА опубликовало , это все-равно что Парубий произнес коронавирус...
 показати весь коментар
 
 
в первый день работы Зеленского :

" Было весело. Спасибо Презеденту Украины...", - сказал Парубий.

"Это только начало", - отреагировал на слова спикера Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3127754
 показати весь коментар
 
 
помню. смотрел. жизнь становится всё веселее и веселее...
 показати весь коментар
 
 
И сколько стоило бюджету Киева эта карта . Пользуясь паникой , каждый чиновник грабит народные деньги. не боясь быть пойманным .
 показати весь коментар
 
 
Печерск это центр, там живут более обеспеченные люди, которые могут себе позволить пройти тест, хотя население печерска намного меньше того же дарницкого района. Такая статистика ниочем.
 показати весь коментар
 
 
Ну ващето еще на Печерске живут люди, которые могут позволить себе чаще ездить за границу.

Ты об этом не думал?
 показати весь коментар
 
 
а как это противоречит тому, что на Печерске живут обеспеченные люди, которые могут позволить себе пройти тест?
 показати весь коментар
 
 
В том, что ключевое слово тут не "тест", а "заграница".
 показати весь коментар
 
Хочу,щоб Зеленський став ще б мером Києва!!
 показати весь коментар
 
 
Если Портнов мэр Киева - это круто.На крайняк мертвечук.
 показати весь коментар
 
Бедные мои Позняки.... Всё сижу дома, то вчера из Сильпо пару ходок сделал.
 показати весь коментар
 
В твоей пропагандистской соевой картинке ничего не сказано о том, что наши врачи будут в Италии перенимать опыт и учиться бороться с короновирусом. Чмоки. Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 262
 показати весь коментар
 
Виталя, зачем отопление выключил? Еще нет средней температуры +10
 показати весь коментар
 
это официальная версия к сожалению.
тестов катастрофически мало, как видим.
 показати весь коментар
 
позно усрались, господа. 200 тыщ приехавих, потениальные носители но зеля их послал домой, аражать свои семьи. умножим на 4, почти миллион. и эти люди поли в магазины на работу, чтото брали своими руками . да, у них симптомов нет но..................... китаец, **** просидел с ковид 49 дней и думал что слегка простудился. как с математикой? а у нас 1 аппарат на 10 тыщ населения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору