 Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

Про це він сказав під час пресбрифінгу в суботу у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.
"Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато", - зауважив американський президент.
Водночас, він підкреслив, що летальних випадків було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії.
"За моєю вказівкою, додаткові 1000 військовослужбовців будуть перебувати в Нью-Йорк Сіті, щоб надати допомогу там, де її найбільше потребують", - заявив президент.
Він підкреслив, що цей мегаполіс зараз є "найгарячішим" місцем з усіх гарячих точок.
Водночас глава Білого дому уточнив, що мова йде, головним чином, про військово-медичний персонал.
Президент також зазначив, що заявлену ним кількість військових може бути збільшено. Крім того, додаткові військові можуть бути спрямовані в інші осередки захворювання в країні, хоча зараз таких планів немає.
Росія вам допоможе...
От ті вміють хахлами управляти, а хахли їх за це *******.
а неделя после етой?
у людей тока один вопрос - когда етот шабаш закончится?
"когда всех вакцинируют" не сильно вдохновляет.
хотелось бы знать когда все же всех вакцинируют.
во всем всегда виноваты буржуины - сказка не новая и уже успела всем поднаочертеть.
своих соотечественников ! Психолог из него такой же ,как и президент
Наш министр здравоохраненияна букву Е. сказал -кто старше 65,тот труп, не выеживаться,одевать белые тапки и в мешке ползти в крематорий.
украинцев.
Що буде через півроку, рік?
«Враг нє в крємлє, а в бєломдомє»...
РаботАй Дмітрік, работАй...
да ему столько исков влупят......
хотя, может он и прав, этот ваш... Коперник.
"Всі нормальні люди про це не просто здогадувалися, а були впевнені.
Уроди китайські: від них і через них оце все, то ще й брехали.
А тепер "допомагають" всім, "добренькі" =порадами= і бракованими тестами та масками.
Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?"
сюда "
Уроди китайські: від них і через них оце все"
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"Уроди китайські и хY%ло: від них і через них оце все"
Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?
патамушта трампон с хY%лом дружбаны .
патамушта дружбаны трампон=хY%ло совместно уничтожают НАТО и госдеп