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 Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

Глава Білого дому Дональд Трамп попередив американську громадськість про наступний "складний тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус у країні.

Про це він сказав під час пресбрифінгу в суботу у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато", - зауважив американський президент.

Водночас, він підкреслив, що летальних випадків було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запропонував американцям шити маски з підручних матеріалів: фабричні потрібні медикам

"За моєю вказівкою, додаткові 1000 військовослужбовців будуть перебувати в Нью-Йорк Сіті, щоб надати допомогу там, де її найбільше потребують", - заявив президент.

Він підкреслив, що цей мегаполіс зараз є "найгарячішим" місцем з усіх гарячих точок.

Водночас глава Білого дому уточнив, що мова йде, головним чином, про військово-медичний персонал.

Президент також зазначив, що заявлену ним кількість військових може бути збільшено. Крім того, додаткові військові можуть бути спрямовані в інші осередки захворювання в країні, хоча зараз таких планів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186867
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один дегенерат, друг Хуйла, вылез. Такое впечатление, что он этим хвастает.
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Тобі тільки в нашому пенсійному фонді працювати.
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Еще один дегенерат, друг *****, вылез. Такое впечатление, что он этим хвастает.
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Рейтинг Буша младшего был самый высокий после вторжения в Ирак и 11 сентября. Когда американцам страшно они начинают усиленно любить власть.
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у нас же всё наоборот, только власть никогда не любили
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А у хахлов навпаки. Хахли ******* чужу власть. Кацапську.
От ті вміють хахлами управляти, а хахли їх за це *******.
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У соеых каждый второй планеты -ахент крямля и дгуг хыйла.
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кто-кто,а Донни всегда умел успокоить народ американский..
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рыжий рыжий конопатый убил дедушку лопатой
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Тобі тільки в нашому пенсійному фонді працювати.
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ПУТИН ПРИСЛАЛ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ И ТЕПЕРЬ ВИРУС ПОБЕЖДЕН, ТАК ЧТО ЕСТЬ ПОВОД СНЯТЬ САНКЦИИ
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знаем, по цифрам видно...
а неделя после етой?
у людей тока один вопрос - когда етот шабаш закончится?
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После того,как они всех "вакцинируют".Поинтересуйтесь планами Билла Гейтса.
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тока на вакцину и надежда иначе ето сидение по норам не имеет смысла.
"когда всех вакцинируют" не сильно вдохновляет.
хотелось бы знать когда все же всех вакцинируют.
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кацапские сказки про мировую закулису не интересуют...
во всем всегда виноваты буржуины - сказка не новая и уже успела всем поднаочертеть.
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Тебе орден Безумного Конспиролога и шапочка из фольги в подарок.
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Поражает "оптимизм " американского президента ,которым он заряжает
своих соотечественников ! Психолог из него такой же ,как и президент
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Трамп на фоне украинского минздрава вообще одуванчик.

Наш министр здравоохраненияна букву Е. сказал -кто старше 65,тот труп, не выеживаться,одевать белые тапки и в мешке ползти в крематорий.
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Вот и вылетел из правительства под бурные аплодисменты всех адекватных
украинцев.
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проблема пиндосов - люди с излишним весом .они в основном помирают
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Это что,размышления член-корреспондента академии наук кацапляндии?🙂
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Слово "potential", в широкому розумінні, відсуває перспективу вакцини на півроку-рік. А в реальності набагато більше. Бо якщо вона буле ефективною, її ще треба зробити в кількості десятків, сотень мільйонів доз. Варто нагадати, що пандемія триває всього 3 місяці. Вжито заходів надзвичайного, планетарного масштабу. А при цьому півтора мільйона хворих. Від чверті до половини яких потрапляють в реанімацію. Половина з тих, що потрапили - не виживають. Смертей - неймовірна кількість.
Що буде через півроку, рік?
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Те ж саме, що й з вакциною від ВІЛ/СНІД, яку, вотвотвотвот сдєлают...22 -й рік.
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Потрібно дать , атомний залп , з атомних атомоходів , по короновірусу !😈
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Ага, ага.
«Враг нє в крємлє, а в бєломдомє»...
РаботАй Дмітрік, работАй...
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сперва озверительно обосрался, а потом как всегда - запрыгнул на белого песца, ой, коня и выставил себя героем.
да ему столько исков влупят......
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прям какаято полоса президентов-идиотов.
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Если по всему миру дела с вирусом пойдут очень плохо , ТО ТОГДА ВЕЗДЕ ВО ДВОРАХ НАДО БУДЕТ ЖЕЧЬ КОСТРЫ И БЫТЬ ОКОЛО НИХ. Святой Огонь костров восполнит огонь в наших глазах(5-й вид огня).Надо будет попробовать.Мы задавим этот вирус!
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В пригороде. Баку(Баха) есть Святое место(охраняется) ЯнЭрДаг(Горящего Мужа Гора),где с глубины 11км(так утверждают) издревле выходит очень красный Огонь, сильно жгущий на расстоянии.Сейчас закрыли на карантин,но надо будет открыть и по всем странам разнести его.(Есть мой клип в Ю.) Ян Эр=Янах=ЯнАга(Гори Господин,Св.Николай********-Горящий Древний)-Один из Св.огней.Они помогут нам всем!
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Из цикла "творчество душевнобольных"

Следующая неделя будет очень сложной: смертей будет много, - Трамп о коронавирусе - Цензор.НЕТ 8572

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Как всё складно получается и всё как было в сюжет кремлёвского Фюрера,взрывы многоэтажек потом популярность и .....
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может он и прав. "лучше горькая правда, чем сладкая ложь".
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но мои глаза говорят что скорее солнце вращается вокруг земли.
хотя, может он и прав, этот ваш... Коперник.
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"если на клетке слона увидишь надпись "муха" - не верь глазам своим" (С)
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Ну і дурне воно. Замість того щоб заспокоїти людей як це робить бацька Лука розганяє страхи та паніку. Чому в такі важкі часи у владі засіли ідіоти та аферисти ?
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Кожен день в світі помирають сотні тисяч людей з різних причин. Мені здається що це якась світова змова. Бо не такий страшний чорт як його малюють. В 1918-20 роках від "іспанки" померло більше 100 міліонів людей але кінця людства не стало. І це було після страшної першої світової війни. А тепер в даний час світові лідери показують безпорадність та панікерство або як Ху№ло пофігізм.
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Дегенерат, не надо было две недели назат в Твитере писать, что короновирус херня и является простой простудой, дэбил - учится наверное у другана *****, скоро сделают госканал ТВ США откудава он сможет ванговать хоть по десять раз в день
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(02.04.2020 01:19; репост) Vedana :
"Всі нормальні люди про це не просто здогадувалися, а були впевнені.
Уроди китайські: від них і через них оце все, то ще й брехали.
А тепер "допомагають" всім, "добренькі" =порадами= і бракованими тестами та масками.
Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?"

сюда "Уроди китайські: від них і через них оце все"
необходимо внести поправку

"Уроди китайські и хY%ло: від них і через них оце все"

Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?
патамушта трампон с хY%лом дружбаны .
патамушта дружбаны трампон=хY%ло совместно уничтожают НАТО и госдеп

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Замість того щоб мобілізуватись,створювати штаби в які мають увійти професійні медики та силовики,налагодити виробництво масово захисних засобів та одягу,організувати дезактиваційні профілактичні роботи використовуючи всю наявну для цього техніку(звичайний миючий порошок є сильним дезінфектором) людей загнали під домашній арешт без продуктів та грошей при цьом піднявши ціни. Ломбарди як в 1932-33 роках відкрили. То кому служить оця влада "слуг (тільки якого) народу ?
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кому служить оця влада "слуг хитрозачатого народу" ?
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В часи СРСР в кожній військовій частині були "нейтралки"-автоцистерни для дезактивації які були якраз для таких випадків як зараз. В комлект ЗІП ів входив пральний дуже висококонцетрований порошок(коли в кінці 80-х був дефіцти в магазинах то я дружині приніс декілька пачок то на два роки однієї пачки ставало при пранні в раз на тиждень). Де це все ? Якщо не має то можна застосовувати звичайні молоковози та цистерни для води. Заразу треба змивати а людям в будинках треба почегово два-три рази на день мити підїзди,ліфти,площадки. Пральний порошок знищує віруси.
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Ну и какой смысл в подобных заявлениях? )
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За сутки в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило пять тысяч и составило 5389 человек ...45 из них умерли.
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Болезнь распространилась в 79 регионах.
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Дони как шведы понял неотвратимость заразы и решил всех просто предупредить. Возможно это правильный подход.
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