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 Київські новини
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 Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту. ВIДЕО

Якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 погіршиться, в Києві можуть заборонити рух навіть приватних машин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Zik.

"У разі, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати  жорсткіші правила, і можемо зупинити взагалі пересування вулицями нашого міста  приватним транспортом", - сказав Віталій Кличко.

Мер столиці також зазначив, що влада має прораховувати гірші сценарії розвитку ситуації, як це зараз відбувається в США, Італії та Іспанії і не робити тих помилок, які були зроблені іншими містами або муніципалітетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

Нагадаємо, він також заявив, що за протоколом Всесвітньої організації охорони здоров'я, який отримала українська влада, для померлих від коронавірусу передбачена кремація, а не поховання. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я ці слова спростували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186866
 
 
 Топ коментарі
 
Доброго Вам ранку !
Будьте здорові !

Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 562

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Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 3317 А на велосипеде можна? А то как главзебил будет до работы добираться?
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Якщо зловлять, то кажи що їдеш в ломбард. І всьо!
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Якщо Зекоманда не угробить Україну за цей рік,то карантин допоможе.
Але як би їм це боком не вилізло. В Ростові їх навряд чи чекають,західні кордони закриті- куди тікати будете панове???
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ви про себе нудіть,про те,як 28 років будували "модернову" країну
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Ето уже полный идиотизм. Людям что пешком передвигаться или в автобусы набиваться? Как частники могут кого то заразить или заразиться?
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Вред от профилактических мероприятий не должен превышать вред проблемы по отношению которой эти профилактические мероприятия проводятся.
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Самокат и велосипед достояние Украины.
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Кличко ты дебил ***? Ой , зачем это спрашивать ))
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закрывайте уже Kyiv к куям собачьим Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту - Цензор.НЕТ 2012
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а на сколько эта мера эффективная, кто и как делал расчеты и выкладки (результаты на стол, пожалуйста)!?
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а знаете, что самое лучшее средство от головной боли - это топор!? однако, что-то нет желающих использовать его добровольно!
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а вообще нанимали ли экспертов инфекционистов, делали ли математический-статистическую модель (по каждой мере ограничений), прогоняли ли моделирование на компьютере, если да, то какие результаты? Если нет (что очень вероятно, учитывая былые многочисленные сотрясения мозга мэра Киева), то "с какого перепугу" всё это!?
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Педалик, а ты геморой лечишь? Может к тебе на прием записаться?
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