 Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Zik.

"У разі, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати жорсткіші правила, і можемо зупинити взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", - сказав Віталій Кличко.

Мер столиці також зазначив, що влада має прораховувати гірші сценарії розвитку ситуації, як це зараз відбувається в США, Італії та Іспанії і не робити тих помилок, які були зроблені іншими містами або муніципалітетами.

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Нагадаємо, він також заявив, що за протоколом Всесвітньої організації охорони здоров'я, який отримала українська влада, для померлих від коронавірусу передбачена кремація, а не поховання. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я ці слова спростували.