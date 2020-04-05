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 Уперше від початку пандемії COVID-19 в Італії зменшилася кількість хворих у реанімації

В Італії вперше від початку кризи, викликаної пандемією коронавірусу COVID-19, зафіксовано зменшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє агентство ANSA.

"Вперше відбулося падіння кількості пацієнтів у реанімаційних відділеннях з початку надзвичайної ситуації у зв'язку з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наразі 3 994 пацієнти з коронавірусом в Італії перебувають у реанімаційних відділеннях, це на 74 менше, ніж учора.

"Ми вперше зафіксували дуже важливий факт. Кількість пацієнтів у реанімаційних відділах зменшилася на 74 особи, це важлива новина, оскільки вона дозволяє нашим лікарням видихнути. Це сталося вперше від моменту початку роботи у надзвичайних умовах", - заявив керівник Служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі.

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Як повідомлялося, в усьому світі вже нараховується 62 444 смертей від коронавірусу. Італія, США та Іспанія найбільше постраждали за кількістю летальних випадків. В Італії налічується 119 827 підтверджених випадків коронавірусу та 14 681 людина померла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186865
 
   
 Топ коментарі
 
Ну зеленский же отрпавил 20 наших медиков. Вот они и тащат Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии уменьшилось количество больных в реанимации - Цензор.НЕТ 6679
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Сьогодні вилізе в телевізор і прогундосить що це завдяки йому.
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Ну понятное дело. Просо закончились люди
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Ну зеленский же отрпавил 20 наших медиков. Вот они и тащат
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Не пчернз звичку, а через безнадію. Тестів то мало. Чим цю статистику вести? Гаданням? Велика кількість інфікованих медиків викликана двома факторами, з яких невідомо котрий важливіший. Перший фактор - неможливість через відсутність тестів визнвюачити носіїв вірусу, а отже, застосувати підвищені заходи безпеки. І другий - відсутність засобів безпеки - захисних КО тюмів, окулярів, респіраторів.
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Двадцять українських мед ків відправив, решту - послав, як і всю українську медицину.
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Сьогодні вилізе в телевізор і прогундосить що це завдяки йому.
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щас руцкие спецы устранят этот пробел. именно для этого их и послали.
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Ну понятное дело. Просо закончились люди
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теперь можна отметить Карнавалом .бомболере-бомболейро .русня спасла Италию .
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Мордва лікарів не посилала, тільки вірусологів.
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Есть еще один фактор, который возможно дал так разгуляться вирусу в той же Франции к примеру. Там почему-то врачи при любой, даже легкой форме гриппа выписывают антибиотики. Хотя давно известно, что это убивает иммунную систему.
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бред. врачи во всех цивилизованных странах работают по рекомендациям ВОЗ, а ВОЗ уже много лет борется с антибиотикорезистентностью. Если бы при ОРВИ выписывали антибиотики - во Франции давно страна трупами была выстелена, еще до всяких коронавирусов.
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Сын, невестка, внуки и сваха - живут во Франции. Так что не надо мне рассказывать что там и как.
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А у меня дочка с семьёй в Париже, и ничего такого в их медицине нет.
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Очевидно отличаются отменным здоровьем и не обращаются к врачам.......
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Тебе было написано о другом - грипп без осложнений не лечится а/б.
Существуют пациенты, которые парацетамол считают антибиотиком. А другие дилетанты фарингит называют гриппом. В результате - ОБС.
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Чому такий великий відсоток смертності? Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии уменьшилось количество больных в реанимации - Цензор.НЕТ 5902
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Пов'язано з дуже похилим віком, і хронічними хворобами.
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занадто багато старих пердунів від хорошо життя продовжували жити. тепер вірус їх підчистив.
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тим більше, італійці відразу змикитили щиросердість українок у якості сиділок доглядачок за старенькими...
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і заробітчанам більш нічого буде робити.
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В Италии просто все, кому на том свете прогулы ставят, уже начинают заканчиваться.

Так будет побеждена пандемия. 🌡️☠️🌡️☠️🌡️
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