 Уперше від початку пандемії COVID-19 в Італії зменшилася кількість хворих у реанімації

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє агентство ANSA.

"Вперше відбулося падіння кількості пацієнтів у реанімаційних відділеннях з початку надзвичайної ситуації у зв'язку з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наразі 3 994 пацієнти з коронавірусом в Італії перебувають у реанімаційних відділеннях, це на 74 менше, ніж учора.

"Ми вперше зафіксували дуже важливий факт. Кількість пацієнтів у реанімаційних відділах зменшилася на 74 особи, це важлива новина, оскільки вона дозволяє нашим лікарням видихнути. Це сталося вперше від моменту початку роботи у надзвичайних умовах", - заявив керівник Служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі.

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Як повідомлялося, в усьому світі вже нараховується 62 444 смертей від коронавірусу. Італія, США та Іспанія найбільше постраждали за кількістю летальних випадків. В Італії налічується 119 827 підтверджених випадків коронавірусу та 14 681 людина померла.