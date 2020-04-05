 У ЗСУ зареєстровано 3 випадки коронавірусу, 114 осіб перебувають на ізоляції, - Командування Медичних сил

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ

"На 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 114 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 28 осіб.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом",- йдеться в повідомленні.

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