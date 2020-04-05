 Загазованість повітря у Києві викликана антициклоном із високим атмосферним тиском: ситуація збережеться найближчими днями, - ДСНС

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7 год. 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Ця ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів", - йдеться в повідомленні.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, станом на 3 квітня в повітрі Києва спостерігалося перевищення зважених речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту.
"Харакер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря", - зазначається в повідомленні.
свиней где столько брать ?
2,3 милиренгена это в 20 раз выше нормы и это все взлетело в воздух и летит на Киев и дальше по ветру, а так у этого "министра" все в порядке мерс в гараже стоит и бабла полные карманы. а завтра люди с раком будут подать.
https://24tv.ua/ru/pozhar_v_chernobylskoj_zone_spasateli_privlekli_aviaciju_n1310762
Загазованность визвана антіціклоном.
В других странах при эпидемии с карантином атмосфера становится чище!
Триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов'язкового) відселення (станом на 10:00 5 квітня)
У ЦЕНТРІ КИЄВА СПАЛАХНУЛА СИЛЬНА ПІДЗЕМНА ПОЖЕЖА - ЗАЙНЯЛИСЯ ЕЛЕКТРОКАБЕЛІ
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:8;c:29.7,51.2;t:adv-points;d:2020-04-03..2020-04-05;l:street,firms_viirs,firms_nrt_viirs
При этом основное направление ветров с первого 04запад- северо= запад т.е. на Киев.
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/legacy/ https://www.gismeteo.ru/diary/4944/
Через пару дней полегчает - ветер должен повернуть.
И да, с пожарами в Чернобыльской зоне это никак не связано.
Как же вас еще заставить сидеть дома?!