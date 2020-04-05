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 Київські новини, Суспільство
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Все про:повітря (43) забруднення (89) Київ (7596) ДСНС (2353)

 Загазованість повітря у Києві викликана антициклоном із високим атмосферним тиском: ситуація збережеться найближчими днями, - ДСНС

Забруднення повітря в Києві пов'язане з антициклоном, високим тиском, слабким вітром і підвищенням температури в приземному шарі, яке триватиме найближчі кілька днів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Ця ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів", - йдеться в повідомленні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, станом на 3 квітня в повітрі Києва спостерігалося перевищення зважених речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту.

"Харакер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря", - зазначається в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186863
 
 
 Топ коментарі
 
Кто пишет эти новости? Да,антициклон и слабый ветер,но расскажите что дымит,если транспорт почти стоит.Это ТЭЦ выдает такой выхлоп или горящая чернобыльская зона?
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Горят леса в Чернобыльской зоне.
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Умереть можно от чего угодно, но главное, шоб не от коронавируса Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном с высоким атмосферным давлением: ситуация сохранится в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2665
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Это очень пользительный антициклон. А гулять в лесу нельзя для вашего же здоровья. Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном с высоким атмосферным давлением: ситуация сохранится в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4504
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Интересно замеры будут воздуха на радиацию? Или на короновирус спишут потом, как и все остальное?
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Зеленский, остановись, хватит загрязнять воздух и ограничивать наши права пустяковыми карантинами! Мы хотим гулять и на шашлыки!
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Почему шашлыки табу? В своем доме и своем дворе хоть свинью целиков жарь. Я так и делаю чуть ли не каждый день
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каждый день свинью целиком - это перебор.

свиней где столько брать ?
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Пряник тебе Петя и Марына запаковали в коробку. Получил уже?
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Хрещатик горить, Чорнобиль горить, вірус косить... веселуха блін
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Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.
2,3 милиренгена это в 20 раз выше нормы и это все взлетело в воздух и летит на Киев и дальше по ветру, а так у этого "министра" все в порядке мерс в гараже стоит и бабла полные карманы. а завтра люди с раком будут подать.
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Умереть можно от чего угодно, но главное, шоб не от коронавируса
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Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном...
Загазованность визвана антіціклоном. Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном с высоким атмосферным давлением: ситуация сохранится в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8028
Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном с высоким атмосферным давлением: ситуация сохранится в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3349
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Кто пишет эти новости? Да,антициклон и слабый ветер,но расскажите что дымит,если транспорт почти стоит.Это ТЭЦ выдает такой выхлоп или горящая чернобыльская зона?
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В Італії, Іспанії, Германії, навіть в Китаї повітря стало набагато чистішим. А в Києві антициклон...
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Увімкнув дозиметр. Поки що всьо ОК. На рівні природного фону.
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Випалюють ліси для земельного "ринку". Може якийсь іноземець чи колоніяльний діяч на розчищеному місці отримає латіфундію. Дехто з аборигенів заробить онкологію - але то дрібниці.
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Продукцию из загрязненной территории - для украинцев , остальную - на экспорт , ведь туда грязную продукцию не продашь...
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Интересно что в странах ЕС из введением карантина стал поразительно чище А у нас увеличилась загазованость,Украина как антимир у нас почему-то все на оборот и во всем не только в загазованости.
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Это Украина, детка!
В других странах при эпидемии с карантином атмосфера становится чище!
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Вчера ночью в Киеве был сильный запах дыма . Такая ситуация была сегодня до 11 часов - возможно изменилось направление ветра. Запах похож на запах дыма от лесного пожара. Живу в самой северной части Киева в оболонском районе
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На західній околиці Києва з ранку був в повітрі запах горілого торфу чи лісу.
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Вся область в дыму. Последние 2 недели по всей области ****** фермеры палят стерню и прочий мусор на полях при том массово. Едешь и по бокам целые столбы дыма как на пожарищах. Иногда даже дорог толком не видно. А ночью воняет больше потому что ветер меньше. И все это дело оседает на землю. Одни дебилы чуть заправку не спалили. Антициклон *****.)) Вот там пусть контролируют этих пироманов, а не за пенсами в масках гоняться.
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дснс - відстій і лише кормушка для керівного складу. Ганба(((
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За последние два дня.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:8;c:29.7,51.2;t:adv-points;d:2020-04-03..2020-04-05;l:street,firms_viirs,firms_nrt_viirs
При этом основное направление ветров с первого 04запад- северо= запад т.е. на Киев.
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/legacy/ https://www.gismeteo.ru/diary/4944/
Через пару дней полегчает - ветер должен повернуть.
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Машин в Киеве в разы стало меньше, а загазованность увеличилась.
И да, с пожарами в Чернобыльской зоне это никак не связано.
Как же вас еще заставить сидеть дома?!
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Чому вони брешуть? Лайно підпалює а менти не працюють і не ловлять їх бо їм не цікаво.
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