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 За добу в Україні COVID-19 виявили у 12 дітей, - МОЗ

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 12 дітей. В цілому госпіталізовано 624 людини, з них - 30 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"В Україні за минулу добу підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби, з них - 12 дітей. З 156 осіб в установи охорони здоров'я були госпіталізовані 55 осіб. Жоден з них не перебуває у важкому стані. До апаратів штучної вентиляції легень не підключений за минулу добу жоден з нових госпіталізованих", - сказав Ляшко.

Він додав, що в цілому на апараті штучного дихання перебуває 18 осіб, а в цілому госпіталізовано 624 людини, з них - 30 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186861
 
 
 Топ коментарі
 
Власть не знает как запугать народ поэтому взялась за детей.
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Вот до чего карантин доводит, не дают детям свободно перемещаться и играть на детских площадках ! Изверги, астанавитесь!!!!
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а их цель другая - поддерживать истерию...
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владимир зеленко в фейсбуке вопросы и ответы, 700 человек вылечил, по его схеме лечат https://www.facebook.com/covid19win/posts/108472234140161?__cft__[0]=AZVPfLETSwNfthHCH8pAfoBc8eDY0KNUJIZPFd9m7CusWM--W7JbXgOKfA1likzvtibU2cncTi27hT3bSGUAUbHMciTNKl8_Z0oeWlm8_JMzGyTkUFCPUMKeOH3qkHiMttfy_zMluHBXvoTHTWsooj2TSlkY-j3umL5BdjsASmSYqijF513N0ETVgeNBS7ZevMw&__tn__=-UK-R
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9 марта в журнале Clinical Infectious Diseases появилось исследование, в котором говорилось о том, что препарат Плаквенил имеет хороший потенциал для борьбы с коронавирусом.
В лабораторном исследовании приняли участие 36 пациентов. 20 пациентов - это экспериментальная группа, где добровольцам ежедневно вводили 600 мг Плаквенила. Зато остальные 16 пациентов - контрольная группа, которую лечили согласно протоколу.
Согласно исследованию, на третий день 50% участников, которых лечили только Плаквенилом, получили отрицательный результат на коронавирус. Зато на шестой день отрицательный результат получили уже 70%.
6 из 20 пациентов лечили с помощью Плаквенила в сочетании с антибиотиком азитромицином. Интересно, что они выздоровели еще быстрее. Уже на третий день отрицательный результат на коронавирус получили 83% участников, а на шестой день выздоровели все 100%.
Между тем пациенты из контрольной группы болели дольше. На третий день заболевания выздоровели только 6,3% участников, а на шестой - 12,5%. Интересно, что участники контрольной группы были значительно моложе тех участников, которые согласились на экспериментальное лечение. Средний возраст контрольной группы составлял 37 лет, а в экспериментальной - 51 год.
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Вот до чего карантин доводит, не дают детям свободно перемещаться и играть на детских площадках ! Изверги, астанавитесь!!!!
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детей заражают их родители, которые вынуждены ходить в магазины, на работу
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А потом дети могли заразить других детей на детских площадках, а те в свою очередь своих родителей, и пошло поехало.
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Власть не знает как запугать народ поэтому взялась за детей.
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А ведь не поможет. Всё равно зелёный режим рухнет.
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про диктатуру пролетариата тоже так говорили...
со временем рухнул- но перед этим убил десятки миллионов и целые народы...

и Южная Корея что то долго загибается...
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Вы имели ввиду Северную Корею, очевидно. Но, это не самостоятельное государство. После краха СССР, прекратились поставки продовольствия, и там умерли от голода (в прессе мелькала такая цифра) два миллиона человек. Сейчас КНДР де-факто колония Китая.
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а местным от этого не легче...
Украина тоже де-факто (при Ермаке) колония паРаши.
Осталось закрепить юридически причоединив к ОРДЛО...
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Большевистский режим продержался дольше потому что понимал что без конструктивистского элемента (ГОЭЛРО, семилетка для всех, "индустриализация" и т.д.) не обойтись. А зелёный режим - это пустое место. У них нет никакой программы; да и сами они меняются раз в несколько месяцев.
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Нахрена мне пустая цифра?
Пишите ГДЕ и КАК заразились!
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а их цель другая - поддерживать истерию...
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