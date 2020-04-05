 За добу в Україні COVID-19 виявили у 12 дітей, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"В Україні за минулу добу підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби, з них - 12 дітей. З 156 осіб в установи охорони здоров'я були госпіталізовані 55 осіб. Жоден з них не перебуває у важкому стані. До апаратів штучної вентиляції легень не підключений за минулу добу жоден з нових госпіталізованих", - сказав Ляшко.
Він додав, що в цілому на апараті штучного дихання перебуває 18 осіб, а в цілому госпіталізовано 624 людини, з них - 30 дітей.
В лабораторном исследовании приняли участие 36 пациентов. 20 пациентов - это экспериментальная группа, где добровольцам ежедневно вводили 600 мг Плаквенила. Зато остальные 16 пациентов - контрольная группа, которую лечили согласно протоколу.
Согласно исследованию, на третий день 50% участников, которых лечили только Плаквенилом, получили отрицательный результат на коронавирус. Зато на шестой день отрицательный результат получили уже 70%.
6 из 20 пациентов лечили с помощью Плаквенила в сочетании с антибиотиком азитромицином. Интересно, что они выздоровели еще быстрее. Уже на третий день отрицательный результат на коронавирус получили 83% участников, а на шестой день выздоровели все 100%.
Между тем пациенты из контрольной группы болели дольше. На третий день заболевания выздоровели только 6,3% участников, а на шестой - 12,5%. Интересно, что участники контрольной группы были значительно моложе тех участников, которые согласились на экспериментальное лечение. Средний возраст контрольной группы составлял 37 лет, а в экспериментальной - 51 год.
со временем рухнул- но перед этим убил десятки миллионов и целые народы...
и Южная Корея что то долго загибается...
Украина тоже де-факто (при Ермаке) колония паРаши.
Осталось закрепить юридически причоединив к ОРДЛО...
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