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 Політика України, Здоров'я
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 У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

МОЗ встановило механізми перевірки на можливі невиявлені випадки коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Стандартом надання медичної допомоги, який був оновлений минулого тижня, ми передбачили чітко, що у всіх померлих від пневмонії має братися матеріал для дослідження. Він буде досліджений методом ПЛР. Будемо чітко дивитися, чи було пропущено випадки коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко

"Кожен випадок (коронавірусу. - Ред.)  підтверджується і офіційна статистика про кількість випадків коронавірусної хвороби на території України озвучується МОЗ", - поясни головний санітарний лікар відмінності в даних регіональних лабораторій і цифрах МОЗ.

Відзначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186859
 
 
 Топ коментарі
 
Муж приходит домой пьяный и плачет. Жена его спрашивает: -Ты где был? Он: -На кладбище! Она: -А что, кто-то умер? Он: -Ты не поверишь - там все умерли!
У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8124
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Зебилы...такие зебилы...
А может нужно делать тесты всем заболевшим пневмонией а? При жизни? Что бы врачей обезопасить...это как минимум...
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Муж приходит домой пьяный и плачет. Жена его спрашивает: -Ты где был? Он: -На кладбище! Она: -А что, кто-то умер? Он: -Ты не поверишь - там все умерли!

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есть такая профессия-кладбищенский плакальщик У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6341
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Треба брати у всіх хто помер, в Харкові наприклад, навмисно не ставлять діагноз коронавірус, ставлять будь-яке супутнє захворювання, зазвичай сердцево-судинні паталогії та тромбоз, незважаючи на наявність зробленого тесту за власні кошти та його позитивні результати.
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То не тільки в Харкові, а скрізь таке.
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Логика без потологии и старости человек от вируса не умирает. Так может надо бороться с причиной а не со следствием. Кто виноват? Патология от старости так давайте бороться старостью и вредными привычками. А не винных молодых и здоровых мордовать до психического растройства.
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ага, тут для живих не вистачає тих тестів, чи то тещ, то хто буде на трупи їх тратити???
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Ну чё все правильно. У нас же дофига тестов есть в наличии. Живых людей уже ВСЕХ протестировали, теперь давайте погибших тестировать."БРАВО" зеленой власти!
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все приложились и только покойник
так никого и не поцеловал...
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Или гуляеш хлебнувши винца,
При совеменном бацил изобилии
Трудно по жизни пройти до конца...




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А вы правда поклонник и фанат Кая Метова? Охренеть можно ,неужели такое возможно
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Зебилы...такие зебилы...
А может нужно делать тесты всем заболевшим пневмонией а? При жизни? Что бы врачей обезопасить...это как минимум...
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Живые или их родственники могут потребовать выписку из истории болезни.
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дебилы материал нужно брать не только у умерших от пневмонии а у всех, так как при COVID-19 процентов 80 умирают от своих хронических болезней! У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7771
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Справа не в тому, що вони вмирають від хронічних хвороб, а в тому КОЛИ вони вмирають.
Якщо людина вмре від хронічної хвороби хх/хх/хххх числа, але при інфікуванні на COVID-19 вона вмре на 3 або 5 років раніше, то є різниця.
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я имел в виду из за обострения своих хронических болезней при заболевании COVID-19! их проверять не надо? У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7788
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а вот здесь очень неприятный вопрос. у скольки здоровых молодых людей правильно украсть весну, чтоб на месяц продлить жизнь дедушке с 5-ью хроническими болезнями? У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8832
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А скільком молодим здоровим людям потрібна така весна яка забере в них батьків?
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я предупредил - вопрос сложный... когда я был октябрёнком (начало 70-х) меня добровольно-принудительно заставили подписаться на газету "Пионерская правда". буквально в первой же заметочке я вычитал такой факт, который не забывал с тех пор: в мире каждую минуту от голода умирает 5-6 детей. а я ведь теоретически мог бы спасти хотя бы одного, отказавшись...
о чём я? о том, что если продолжать линию оголтелого морализма, получится, что люди не имеют права на радость вообще. отака ****, малята! У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8977
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Я також підписувався на Піонерську Правду.
Спробуй думати по буржуйскі - любу ситуацію використати, щоб отримати користь. Весна, а тобі треба сидіти дома - яку користь можна від цього отримати. Щось цікаве обов"язково знайдеш. Ще й екстраполюєш на після Карантинний період. Тим більше, що це не назавжди.
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ты ушёл от трудного вопроса. а то, что ты написал.... не надо было его писать... стараюсь быть максимально корректным...
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Вибач за прямоту, але якщо ти про "украсть у молодих вєсну", то це брєд, а не питання. З моєї суб"єктивної точки зору. Але навіть на це ти одразу отримав більш ніж конкретну відповідь, наступним постом.
Якби це була не тимчасова міра, а назавжди, то самі люди похилого віку першими б відмовилися від допомоги за рахунок молодих. А тут ще місяця не пройшло, а вже така суперділєма...

Я не з цілью образити, я усвідомлюю що в нас можуть бути дуже різні цінності. І в багатьох моментах може не існувати однозначної відповіді яка влаштує обидві сторони. Ще раз перепрошую за прямоту. Це лише моя суб"єктивна думка.
Ну, а для статистики - вся країна сидить на Карантині з 14/03/2020. Кожного дня всі виходять на балкони аплодуть медикам. Поліція приїздить під госпіталі щоб виразити свою повагу. На заправках водям вантажівок - безкоштовна їжа та напої бо вони виконують важливу річ - доставляють продукти та медикаменти.
Хто не витримує чи не хоче витримувати - порушує.
Але я ще не чув щоб хтось звинувачував людей похилого віку, що вони в молодих крадуть весну...

У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3616
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очень много слов. и почти ничего по сути. проблема есть, но если ты не хочешь её видеть, не смею портить суперприятное времяпровождение фактически под домашним арестом. гулять сколько разрешают?
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Я впевнений, що ти як homo sapiens у 2020 році якось впораєшся з проблемою фактічєскі домашнєго арєста та вийдеш переможцем у цій такій скрутній для тебе ситуації. Навіть якщо ти сам цього ще не зрозумів.
На все добре!
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снова ни о чём и при этом с интонациями старшего. лет-то те сколько?
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Подлый вопрос. И здоровые ,молодые люди и дедушка с 5 хроническими
болезнями имеют право на жизнь. А общество должно жёстко требовать от властей
обеспечить им возможность качественного ,эффективного , БЕСПЛАТНОГО лечения.
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Вопрос не подлый, вопрос честный. Но оччень неприятный. А вот ответ Ваш ни о чём. Хочется написать нечто невежливое, но не буду - поберегу злобу для квакваковских орлов (планирую им очень сильно попортить нервы).
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а почему не брать у всех больных но живых - такой анализ - может так кого то спасете .....
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Вывод такой
Не фиг шастать где попало
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Не мешало бы проверять и умерших от диабета, инфаркта, инсульта, гриппа, если вирус поражает больше при этих заболеваниях, будет вернее статистика.
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Не мешало бы проверять и умерших от диабета, инфаркта, инсульта, гриппа,

Все списывают на корону- чтоб скрыть свои промахи и воровство в экономике.И у нас и в других странах.
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Страшна статистика , всі загиблі носили маску !!!😨

А что в Швеции- там наверно все умерли, так как карантин не вводили? Или в Белоруссии?
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А до смерти от пневмонии, когда человек пришел в больницу, и ему диагностировали пневмонию или ОРЗ, тест ПЦР делать не пробовали?
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У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР

В Украине ликвидировали туберкулезные диспасеры, а теперь берут пробы...
Это гораздо опаснее, и заразнее чем грипп. И никто ни гу-гу.
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Ви боїтесь що у вас "Коронавірус"?! Не бійтесь-коли помрете вас обов'язково перевірять!
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Допоможіть мені тут знайти 95 квартал ЗєлєнськогоУ всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 944
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Боюсь , что эти деньги на 75% уходят в чей-то карман.

Барыга со спокойной совестью продавал каткра по цене авианосцев.
А Ермак не может ответить ничего внятного. Главный ничего не видит и не слышит.Я вам ничего не должен.
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Ах ты ж тварь рашистская ,брехливая лахтинская,будешь страдать сильно ,еще и детям с внуками долгов повесишь,подонок ...
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Да сомневаюсь я в этом,анализ умерших требует подтверждения в лаборатории где для подтверждения или опровержения заболевания не хватает ни времени ни реактивов для живых.
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был обновлен на прошлой неделе
а усіх померлих до того хтось перевіряв, хтось ураховував? чи воно кудись поділося само по собі ?
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Украина закупила тесты, чтобы определять вирус посмертно? В Харькове с температурой и кашлем тесты никому не делают, врачи говорят "НЕ ПРИЧИН ДЛЯ ТЕСТА"
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Єто партия тестов из гуманитарной помощи Китая которая там для живых оказались не эфективной.
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В Украине сделано 5000 тестов ,а в конченой России 700 000
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Да ладно ,свистишь чебурашка ,художественным лахтинским заливистым свистом....
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Чого ви паритесь, ці тести беруться у померших тільки з одною метою, щоб накрутити кількість померших від вірусу, це гра в статистику, я не буду тут розписувати як це робиться, хто має голову нехай сам порахує. Сірою масою легко маніпулювати, цікаво спостерігати, як вас розводять
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