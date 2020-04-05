 У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Стандартом надання медичної допомоги, який був оновлений минулого тижня, ми передбачили чітко, що у всіх померлих від пневмонії має братися матеріал для дослідження. Він буде досліджений методом ПЛР. Будемо чітко дивитися, чи було пропущено випадки коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.
"Кожен випадок (коронавірусу. - Ред.) підтверджується і офіційна статистика про кількість випадків коронавірусної хвороби на території України озвучується МОЗ", - поясни головний санітарний лікар відмінності в даних регіональних лабораторій і цифрах МОЗ.
Відзначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.
так никого и не поцеловал...
При совеменном бацил изобилии
Трудно по жизни пройти до конца...
А может нужно делать тесты всем заболевшим пневмонией а? При жизни? Что бы врачей обезопасить...это как минимум...
Якщо людина вмре від хронічної хвороби хх/хх/хххх числа, але при інфікуванні на COVID-19 вона вмре на 3 або 5 років раніше, то є різниця.
о чём я? о том, что если продолжать линию оголтелого морализма, получится, что люди не имеют права на радость вообще. отака ****, малята!
Спробуй думати по буржуйскі - любу ситуацію використати, щоб отримати користь. Весна, а тобі треба сидіти дома - яку користь можна від цього отримати. Щось цікаве обов"язково знайдеш. Ще й екстраполюєш на після Карантинний період. Тим більше, що це не назавжди.
Якби це була не тимчасова міра, а назавжди, то самі люди похилого віку першими б відмовилися від допомоги за рахунок молодих. А тут ще місяця не пройшло, а вже така суперділєма...
Я не з цілью образити, я усвідомлюю що в нас можуть бути дуже різні цінності. І в багатьох моментах може не існувати однозначної відповіді яка влаштує обидві сторони. Ще раз перепрошую за прямоту. Це лише моя суб"єктивна думка.
Ну, а для статистики - вся країна сидить на Карантині з 14/03/2020. Кожного дня всі виходять на балкони аплодуть медикам. Поліція приїздить під госпіталі щоб виразити свою повагу. На заправках водям вантажівок - безкоштовна їжа та напої бо вони виконують важливу річ - доставляють продукти та медикаменти.
Хто не витримує чи не хоче витримувати - порушує.
Але я ще не чув щоб хтось звинувачував людей похилого віку, що вони в молодих крадуть весну...
На все добре!
болезнями имеют право на жизнь. А общество должно жёстко требовать от властей
обеспечить им возможность качественного ,эффективного , БЕСПЛАТНОГО лечения.
Не фиг шастать где попало
Все списывают на корону- чтоб скрыть свои промахи и воровство в экономике.И у нас и в других странах.
А что в Швеции- там наверно все умерли, так как карантин не вводили? Или в Белоруссии?
В Украине ликвидировали туберкулезные диспасеры, а теперь берут пробы...
Это гораздо опаснее, и заразнее чем грипп. И никто ни гу-гу.
Барыга со спокойной совестью продавал каткра по цене авианосцев.
А Ермак не может ответить ничего внятного. Главный ничего не видит и не слышит.Я вам ничего не должен.
а усіх померлих до того хтось перевіряв, хтось ураховував? чи воно кудись поділося само по собі ?