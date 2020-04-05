 Пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках було зафіксовано підвищений радіаційний фон

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.
За його словами, ситуація з ліквідацією загоряння складна. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон.
"Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає понад 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева...
Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - інформує Фірсов.
Пресслужба ДСНС повідомляє, що станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих вогнищ. Радіаційний фон в межах норми.
О 8:40 літак АН-32 (32) ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі. 0 9:53 до Зони відчуження вилетів ще один літак АН-32 (31)..
У ДСНС нагадують, що 4 квітня о 13:22 до них надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
Усього до гасіння пожежі було залучено понад 90 пожежників і 21 одиниця техніки, у тому числі 2 літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8.
У суботу на 20:00 верхової пожежі вже не спостерігалося.
Рятувальники додали, що в суботу на окремих ділянках горіння був зафіксований підвищений радіаційний фон, що ускладнювало гасіння.
0,50 - вот норматив
Схоже на диверсію. Як каже дописувач 5копійок - завжди шукайте слід лаптєй.
2,3 милиренгена это в 20 раз выше нормы и это все взлетело в воздух и летит на Киев и дальше по ветру, а так у этого "министра" все в порядке мерс в гараже стоит и бабла полные карманы. а завтра люди с раком будут подать.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10945694-pid-sporozhnilim-maydanom-pochalasya-pozhezha-z-pid-zemli-valit-gustiy-dim-video.html
Подняли авиацию и потушили. Сейчас по ходу взлетают только, чтобы зафиксировать фон и гордо отрапортовать.
" 2,3 при норме 0,14" - это в каких ЕДИНИЦАХ?
Старая добрая норма - 15 МИКРОрентген, т.е. если у него шкала деление 10 микрорентген, то показатель померяный - 230 микрорентген.
Повышено, но не смертельно...