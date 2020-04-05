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Все про:пожежа (2059) радіація (65) ЧАЕС (139) ДСНС (2353) Фірсов (86)

 Пожежа в зоні ЧАЕС поширилася на територію понад 100 гектарів, на окремих ділянках було зафіксовано підвищений радіаційний фон

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції і на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва горить ліс. Пожежа поширилася вже на територію понад 100 гектарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, ситуація з ліквідацією загоряння складна. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон.

"Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає понад 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева...

Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - інформує Фірсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні горить 20 га лісу, до гасіння залучено авіацію, - ДСНС. ФОТО

Пресслужба ДСНС повідомляє, що станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих вогнищ. Радіаційний фон в межах норми.

О 8:40 літак АН-32 (32) ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі. 0 9:53 до Зони відчуження вилетів ще один літак АН-32 (31)..

У ДСНС нагадують, що 4 квітня о 13:22 до них надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. 

Усього до гасіння пожежі було залучено понад 90 пожежників і 21 одиниця техніки, у тому числі 2 літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8.

У суботу на 20:00 верхової пожежі вже не спостерігалося.

Рятувальники додали, що в суботу на окремих ділянках горіння був зафіксований підвищений радіаційний фон, що ускладнювало гасіння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186858
 
 
 Топ коментарі
 
Это зебобы на шашлычки поехали туда, шоб их не нашли и получилась такая вот беда? Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон - Цензор.НЕТ 2858
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раскрой глаза, зебаран! вдоль леса тысячи припаркованных авто, минимум 73% из них - такие же как и ты - зебараны
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Він заклопотаний як би самому не загриміти за ґрати. Під панфари.
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Зеленский сам себя не посадит. Но посадят его. И надолго.
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Не думаю що Україні хтось дозволить посадити громадянина РФ, Ізраїлю, та ще й Італії.
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Уверен, что наследующих выборах будет использоваться лозунги в стиле: "Посажу зеленского", "зеленского на нары", "зеленых барыг к ответу" и т.д. Без этого идти в президенты будет совершенно бессмысленно. Ну а там уже как выйдет. Будет сложно, спору нет. Но с другой стороны, что сейчас просто? Простого уже ничего нет и не будет.
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Причем 73 из 100 зелебобиков будут кричать:"Долой зелёных!".
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Кагада у тибя в галаве вырастит мозг!
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Это зебобы на шашлычки поехали туда, шоб их не нашли и получилась такая вот беда? Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон - Цензор.НЕТ 2858
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Похоже твоя крыша поехала на шашлычки вместе с зебобами
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раскрой глаза, зебаран! вдоль леса тысячи припаркованных авто, минимум 73% из них - такие же как и ты - зебараны
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Зеленое стадо ворует везде и у всех...пожарных оно тоже обокрало...
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0,12-0,15 есетественный фон
0,50 - вот норматив
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Это уже завышенный норматив. Насколько я помню, цифры меняли после взрыва ЧАЭС.
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Странно, вроде и не жара, а пожар имеет несколько очагов, может товарищи помогают?
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Зекоманда старается, отвлекает ******** от происходящего
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Ще цього нам не вистачало для повного щастя!

Схоже на диверсію. Як каже дописувач 5копійок - завжди шукайте слід лаптєй.
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Може Зеленський так народ відволікає?
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Від нього можна очікувати все що завгодно.
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Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.

2,3 милиренгена это в 20 раз выше нормы и это все взлетело в воздух и летит на Киев и дальше по ветру, а так у этого "министра" все в порядке мерс в гараже стоит и бабла полные карманы. а завтра люди с раком будут подать.
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Ага, раскажы нам всю правду, спицыалист по переводу микрорентгенов в миллирентгены!
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как Лукашенко говорил - "Дышите гарью,это вас спасет от короны"
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В России вспыхнул "адский" пожар на стройке больницы для зараженных коронавирусом: видео https://youtu.be/Gh5LSz2xYZc
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Під спорожнілим Майданом почалася пожежа, з-під землі валить густий дим (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10945694-pid-sporozhnilim-maydanom-pochalasya-pozhezha-z-pid-zemli-valit-gustiy-dim-video.html
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А у якому напрямку там вітер?? Добре що б на північно-східний...
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Тому що там не було муніцепальної варти ! І ніхто не приглядав , і не викликав органи !😈
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А вот так справлялись с такой напастью еще год назад. https://censor.net.ua/news/3120150/pojar_v_chernobylskoyi_zone_likvidirovan_gschs
Подняли авиацию и потушили. Сейчас по ходу взлетают только, чтобы зафиксировать фон и гордо отрапортовать.
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Не плохая мысль пришла, а почему бы Петрухе не организовать кладбище в зоне. Прибыльное дело, за продаж проголосовал, теперь может купить себе участок, не далеко от Киева, благодать.
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А почему бы тебе не произнести: Свинарчуки, офшор, Липецк ведь же остались те, кто в это всё ещё верит?
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Каждый год одно и тоже, палят траву местные далпаепы, пенсы маразматы, и не менеее дебильные ихние внуки. На вопрос , ...зачем вы это делаете...? Отвечают нечленораздельным мычанием...
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Только за город выехал, полыхает прямо под домами, дымяра до небес, пожарка работает. На следующий день опять тоже самое, только на другой стороне от дороги. Пока не начать отлдавливать этих дятлов и шрафовать, ничего не поменяется.
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Хрня всё это, дети мои, и бред смобачий!
" 2,3 при норме 0,14" - это в каких ЕДИНИЦАХ?
Старая добрая норма - 15 МИКРОрентген, т.е. если у него шкала деление 10 микрорентген, то показатель померяный - 230 микрорентген.
Повышено, но не смертельно...
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Иванковсий р-он, все село в дыму , 0,11 микрозивертов, норм
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