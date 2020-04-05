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 Політика України, Здоров'я
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 Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко

МОЗ вкотре закликало українців дотримуватися обмежувальних заходів.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були підготовлені методичні рекомендації, які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які зараз будуть ставитися на в'їздах-виїздах в кожній області. Ми прописали, хто саме там має бути, які саме заходи мусять проводитися, як відбувається скринінг, в тому числі і температурний, і перевірка документів.

Все це робиться для того, щоб обмежити мобільність нашого населення і зменшити поширення коронавірусної хвороби на території нашої країни. Оскільки статистика і динаміка, яку ми сьогодні зазначаємо, вона нам ще раз показує: якщо ми будемо дотримуватися жорстких карантинних заходів, то динаміка зростання хвороби буде розтягнута в часі. Це дозволить нам запобігти піку захворюваності, підготувати ще краще систему охорони здоров'я і унеможливити одночасне масове надходження в медустанови, зокрема в відділення інтенсивної терапії, важких пацієнтів. Ці заходи дозволять нам врятувати більше життів", - розповів Ляшко, закликавши всіх українців дотримуватися введених обмежувальних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оприлюднило статистику щодо COVID-19: 74,4% випадків - це особи у віці від 30 до 69 років, 55% - жінки

Зазначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.

Нагадаємо, з 6 квітня Кабмін вводить нові обмеження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186857
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, сначала продали маски в Китай, друг нелоха Радуцкий, потом привезли всех кого-то можна со всего мира. А теперь мы как нелохи сидим на карантине Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5978
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Какой смысл имеют все эти действия, если из Европы едут, каждый день, тысячи людей, из очага инфекции, в Испании и Италии, в том числе? Кроме как задолбать всех, кто жил в стране и будет здесь жить дальше?
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под прікритієм карантіна сАбаков создайот поліцейскую інфраструктуру управлєнія страной по прінціпу "раздєляй і властвуй"
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опкатка тоталітарного рєжима Зє!льоной плєсєні, узурпіровавшей власть в странє
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Украина уже с ноября прошла пик заболевания.
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Высер достойный премии имени кличко
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Рашистская гнида ,Кличко знает 5 языков,а ты один хрюсский на тройку! Кличко вписал золотыми буквами свое имя в историю мирового спорта,а ты кто такой,чего ты добился в жизни ,чмо обрыганное чебоксарское?
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Ну да, сначала продали маски в Китай, друг нелоха Радуцкий, потом привезли всех кого-то можна со всего мира. А теперь мы как нелохи сидим на карантине Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5978
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Мер Києва Віталій Кличко висловив думку , що за два тижні спалах коронавируса в місті можна подолати.(тобто - до Пасхи, до 19-го). Що ж, як кажуть: "Дай Боже нашому теляті, та вовка з'їсти"...
Але вирішити проблему лише в Києві, без ув'язки , без синхронності її вирішення у всіх регіонах України - утопія...
Тому я змушений дати не агреговане, а трішечки більш розгорнуте тлумачення підходів та спектру заходів в зв'язку з посталою перед суспільством проблемою...
-Урядовці просто не здатні змоделювати механізм поширення інфекційної хвороби... А тому - й не знають, як організувати зворотній процес. Не можуть змоделювати - а він має аналог, він подібний до "метастазування" організму людини раковою пухлиною...
-Єдиний вірний захід, який вони вчинили - карантин. Але потрібний однозначний алгоритм його проведення (визначення "больових точок", способів,засобів, ресурсів нейтралізації цих "точок", що робити, коли, в якій послідовністі кроків, їх тривалості, їх взаємозв'язком, Визначити забезпечуючі та супутні заходи, концентрацію ресурсів на "ударних " напрямках) , їх часове "ешалонування" - по осі t , а не так, як його проводять нині - за "алгоритмом хаотичного втику"...
-(Цього абазацу можна було б і не писати, але...) Бо навіть якщо зробити всі кроки вірно , але не в тій послідовності, то результати суттєво відрізнятимуться від очікуваних... - Відрізнятимуться в часі завершення , в кількісних параметрах - витратах ресурсів, обсягах запозичень, обсягах втрат населення та ВВП. В якісних параметрах - в рівні зниження економічно потенціалу держави, в рівні зростання її інтелектуального потенціалу, в рівні "остаточності" подолання проблеми , в рівні готовності держави до нових викликів, в рівні змін зобов'язань наступних поколінь (на одну особу) перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами за це "спасіння"...
- З науковим (програмно-цільовим) підходом до вирішення любої проблеми , урядовці "не дружать"... Наукою - нехтують... Тому вона і знаходиться в стані деградації... А вчені масово тікають..
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а пару слов пояснєнія? Тіпа, гріпп растьот в аріхмєтічєской, а ковід с гєомєтрічєской прогрессієй
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хотел пояснить. потом вспомнил, что Вы в курсе Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2588
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это рост или размножение вируса по времени?
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Це просто ілюстрація до різниці між архмєтічєскай і гєомєтрічєскай пґаґесіі. Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8535
Іспанська циганва вечорами збиралася в забігаловках вечеряти цілими таборами!
Нехай наведкть ще таку ілюстрацію до розповсюдження корони і японії ,ну хоча б у дойчлянді, пісятєлі-"розумники" мля!
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Какой смысл имеют все эти действия, если из Европы едут, каждый день, тысячи людей, из очага инфекции, в Испании и Италии, в том числе? Кроме как задолбать всех, кто жил в стране и будет здесь жить дальше?
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було б менше смертей в Чернівецькій області(для прикладу), якщо б не приїхала з Італії курва-активістка, яка, за тиждень, побувала на кількох мітингах і заразила купу людей
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"якщо б" це значить, що цього не було й не могло бути. "Якщо б вона не приїхала" значить лише одне - вона приїхала і лазила там де їй не треба було лазити. Така вона є і так вона зробила.
Але ж це не значить, що обмеження не потрібні.
Вони повинні бути більш суворими - хто приїздить з зони ризику примусово повинен бути ізольований на певний час.
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Зельцман вирішив знищити всіх вірусом, бо закінченням епохи бідності не вийшло.
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под прікритієм карантіна сАбаков создайот поліцейскую інфраструктуру управлєнія страной по прінціпу "раздєляй і властвуй"
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такой расклад с протоукрами не прокатит
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Та не...мусора очередной раз поправят свое тяжелое материальное положение.
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Ця єпідемія,по при всю загрозу й небезпеку,матиме суттєвий позитивний ефект-громадянам відкриються очі на нинішній стан речей у державі та владі! А владі,нині,до одного місця громадяни,їх безпека,здоров'я,життя-допоки чисельність "стада" дозволятиме вдосталь"стригти шерсть" та "доїти бабло"! Тож влада переймається не збільшенням обсягів тестування й виявлення носіїв вірусу,не забезпеченням громадян та медиків засобами захисту,не допомогою працівникам зупинених підприємств,а ,суто,популістським маразмом та їмітацією діяльності аби поставати у вигідному,як їм видається ,світлі! Звідси придуркуваті заборони "парків та лісо-парків" що веде лише до неможливості підвищувати опірну здатність організму та ,по суті,приречення літніх людей до повільного вмирання у чотирьох стінах,та "документи" як яскрава ознака беззаконня та "поліційного" порядку! І цей вірус "совка","Аваковщини" та популізму нищить нас куди "ефективніше" коронавірусу! Думай-те!
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хер там...
при Сталине сильно очі пооткрывались?

Режим опирается на тупое быдло. А у тупого быдла логика - если я буду помогать режиму, то меня может быть не тронут.

Режиму остаётся вовремя выявлять и уничтожать мыслящих...
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При Сталине еще оставались остатки людей,получивших образование в классических гимназиях и университетах,и єто вам не поколение Пепси.
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Карантин не призначений впливати на динаміку росту чи пік захворювання.Він призначається для того щоб або унеможливити проникнення інфекції в охороняєму зону,або для того щоб не випустити інфікованих з карантинної зони,все.А це пандемія.
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Пандемія це епідемія яка зачіпляє багато країн. Вона (пандемія) вже є.
Карантин це - КАРАНТИН - певна зона блокується і туди не можна ні зайти ні вийти.

Деякі обмеження як зараз ввели багато країн це не Карантин. Це обмеження.
Вертикальна лінія - кількість хворих.
Горизонтальна лінія - час.
Пунктирна лінія - це максимальне навантаження (кількість хворих) яке може витримати санітарна система - кількість лікарів, медикаментів, апаратив, тощо.
Якщо обмежень не вводити то будет висока крива - на всіх медичної допомоги не вистачить. Буде більше загиблих.
Тому вводять заходи, щоб розтягнути епідемію в часі.

Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4025
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Якщо тобі треба надати приклад, то приклад чого одразу пиши?
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Як працює ваша версія про те,як деякі обмеження впливають на ваші лінії.
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Арбідол 2 тижня тому коштував 260 грн, сьогодні 1050 грн !!! В цій країні влада взагалі то є?!
Бариги ніяк не нажерутся...
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Так зелені ж прогнали бариг. Ера благополуччя настала.
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откуда инфа? Всегда Йуля ломбардами владела
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Якщо вас зловлять в лісі, кажіть що ви йдете в ломбард.
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Перманентний зеЛйоний панос галаВнова "моска"! Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2127
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КАКОЕ В УКРАИНЕ ЗАБОТЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЛОМБАРДЫ ОТКРЫЛИ, МОГИЛЫ НАКОПАЛИ, НУ ВСЁ ДЛЯ НАРОДА
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Так майдан горит уже(под землёй подожгли кабели)это что-бы Земайдан пресечь?
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Украина - заботливое государство.
И ломбарды открыло,
и могилы накопало.
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Правильно работы нет-несите в ломбард добро по дешёвке,что-бы ********* разумному веселей жилось...
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Что ЗЕбилы боитесь твари сдохнуть и не воспользоваться накраденным?Пенсионеров боитесь-бога побойтесь жидовня проклятая.Пасху они запретили-пирует жидовское племя,глумясь над святыней Христа...
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не понимаю зачем придумывать велосипед?! просто возьмите те меры которые действуют в Германии. Общественный транспорт там ходит. Парки посещать можно, но нельзя находиться более 2-х(не считая детей) и стоять на месте. Т.е. гулять можно и нужно на свежем воздухе. Бестолковые чертовы самодуры загоняют людей в четыре стены, вместо того что б предложить сбалансированный грамотный подход к мерам карантина
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Звідки у Зе 40%?
Армію кинув, Пенсіонерів кинув, Вчителів кинув, Лікарів кинув, Підприємців кинув...
Хто ще лишився?
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Запрет хождения в лес обусловлен опасением формирования
партизанских отрядов
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Украинцы внесены в книгу рекордов Гиннеса как единственный народ, способный терпеть вечно.
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- Чому в Україні більшість продуктів першої необхідності стали в 5 разів дорожчими ніж у Польщі?..
- У нас шо якийсь інший вірус ?
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Таким чином будь який правоохоронець, який обмежує Вас в праві вільно пересуватись - порушує закон. Відповідна постанова Кабміну № 211 , що є підзаконним актом не може суперечити Конституції та Законам України. Ця постанова грубо порушує ст.ст. 33, 64 Конституції. Ця постанова є нікчемною. Закликаю всіх чесних юристів подавати до суду на незаконні дії Кабміну, також всім постраждалим від злочинних дій правоохоронців звертатись до юристів та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
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мрази, где маски на всех ? как мерять температуру, мусора после каждого будут санобработку проходить ? хорошо зеленский с радуцким придумали, как лохов лошить ...
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Таким чином будь який правоохоронець, який обмежує Вас в праві вільно пересуватись - порушує закон. Відповідна постанова Кабміну № 211 , що є підзаконним актом не може суперечити Конституції та Законам України. Ця постанова грубо порушує ст.ст. 33, 64 Конституції. Ця постанова є нікчемною. Закликаю всіх чесних юристів подавати до суду на незаконні дії Кабміну, також всім постраждалим від злочинних дій правоохоронців звертатись до юристів та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
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Вот интересно, в Николаевской области есть порохоботы?
Хочу проверить одну версию Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3320
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Клоуны просрали всё за три месяца ничего не сделали завезли заразы а теперь карантины устраивают,Дебилы ***** нет больше на них слов
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