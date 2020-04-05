 Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були підготовлені методичні рекомендації, які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які зараз будуть ставитися на в'їздах-виїздах в кожній області. Ми прописали, хто саме там має бути, які саме заходи мусять проводитися, як відбувається скринінг, в тому числі і температурний, і перевірка документів.
Все це робиться для того, щоб обмежити мобільність нашого населення і зменшити поширення коронавірусної хвороби на території нашої країни. Оскільки статистика і динаміка, яку ми сьогодні зазначаємо, вона нам ще раз показує: якщо ми будемо дотримуватися жорстких карантинних заходів, то динаміка зростання хвороби буде розтягнута в часі. Це дозволить нам запобігти піку захворюваності, підготувати ще краще систему охорони здоров'я і унеможливити одночасне масове надходження в медустанови, зокрема в відділення інтенсивної терапії, важких пацієнтів. Ці заходи дозволять нам врятувати більше життів", - розповів Ляшко, закликавши всіх українців дотримуватися введених обмежувальних заходів.
Зазначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.
Нагадаємо, з 6 квітня Кабмін вводить нові обмеження.
Але вирішити проблему лише в Києві, без ув'язки , без синхронності її вирішення у всіх регіонах України - утопія...
Тому я змушений дати не агреговане, а трішечки більш розгорнуте тлумачення підходів та спектру заходів в зв'язку з посталою перед суспільством проблемою...
-Урядовці просто не здатні змоделювати механізм поширення інфекційної хвороби... А тому - й не знають, як організувати зворотній процес. Не можуть змоделювати - а він має аналог, він подібний до "метастазування" організму людини раковою пухлиною...
-Єдиний вірний захід, який вони вчинили - карантин. Але потрібний однозначний алгоритм його проведення (визначення "больових точок", способів,засобів, ресурсів нейтралізації цих "точок", що робити, коли, в якій послідовністі кроків, їх тривалості, їх взаємозв'язком, Визначити забезпечуючі та супутні заходи, концентрацію ресурсів на "ударних " напрямках) , їх часове "ешалонування" - по осі t , а не так, як його проводять нині - за "алгоритмом хаотичного втику"...
-(Цього абазацу можна було б і не писати, але...) Бо навіть якщо зробити всі кроки вірно , але не в тій послідовності, то результати суттєво відрізнятимуться від очікуваних... - Відрізнятимуться в часі завершення , в кількісних параметрах - витратах ресурсів, обсягах запозичень, обсягах втрат населення та ВВП. В якісних параметрах - в рівні зниження економічно потенціалу держави, в рівні зростання її інтелектуального потенціалу, в рівні "остаточності" подолання проблеми , в рівні готовності держави до нових викликів, в рівні змін зобов'язань наступних поколінь (на одну особу) перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами за це "спасіння"...
- З науковим (програмно-цільовим) підходом до вирішення любої проблеми , урядовці "не дружать"... Наукою - нехтують... Тому вона і знаходиться в стані деградації... А вчені масово тікають..
Іспанська циганва вечорами збиралася в забігаловках вечеряти цілими таборами!
Нехай наведкть ще таку ілюстрацію до розповсюдження корони і японії ,ну хоча б у дойчлянді, пісятєлі-"розумники" мля!
Але ж це не значить, що обмеження не потрібні.
Вони повинні бути більш суворими - хто приїздить з зони ризику примусово повинен бути ізольований на певний час.
при Сталине сильно очі пооткрывались?
Режим опирается на тупое быдло. А у тупого быдла логика - если я буду помогать режиму, то меня может быть не тронут.
Режиму остаётся вовремя выявлять и уничтожать мыслящих...
Карантин це - КАРАНТИН - певна зона блокується і туди не можна ні зайти ні вийти.
Деякі обмеження як зараз ввели багато країн це не Карантин. Це обмеження.
Вертикальна лінія - кількість хворих.
Горизонтальна лінія - час.
Пунктирна лінія - це максимальне навантаження (кількість хворих) яке може витримати санітарна система - кількість лікарів, медикаментів, апаратив, тощо.
Якщо обмежень не вводити то будет висока крива - на всіх медичної допомоги не вистачить. Буде більше загиблих.
Тому вводять заходи, щоб розтягнути епідемію в часі.
Бариги ніяк не нажерутся...
И ломбарды открыло,
и могилы накопало.
Армію кинув, Пенсіонерів кинув, Вчителів кинув, Лікарів кинув, Підприємців кинув...
Хто ще лишився?
партизанских отрядов
- У нас шо якийсь інший вірус ?
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