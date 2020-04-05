 Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були підготовлені методичні рекомендації, які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які зараз будуть ставитися на в'їздах-виїздах в кожній області. Ми прописали, хто саме там має бути, які саме заходи мусять проводитися, як відбувається скринінг, в тому числі і температурний, і перевірка документів.

Все це робиться для того, щоб обмежити мобільність нашого населення і зменшити поширення коронавірусної хвороби на території нашої країни. Оскільки статистика і динаміка, яку ми сьогодні зазначаємо, вона нам ще раз показує: якщо ми будемо дотримуватися жорстких карантинних заходів, то динаміка зростання хвороби буде розтягнута в часі. Це дозволить нам запобігти піку захворюваності, підготувати ще краще систему охорони здоров'я і унеможливити одночасне масове надходження в медустанови, зокрема в відділення інтенсивної терапії, важких пацієнтів. Ці заходи дозволять нам врятувати більше життів", - розповів Ляшко, закликавши всіх українців дотримуватися введених обмежувальних заходів.

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Зазначимо, за даними МОЗ, на ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали.

Нагадаємо, з 6 квітня Кабмін вводить нові обмеження.