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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (2129) Мінздоров'я (1408) Ляшко Віктор (181) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 МОЗ оприлюднило статистику щодо COVID-19: 74,4% випадків - це особи у віці від 30 до 69 років, 55% - жінки

65,6% померлих з коронавірусною хворобою це жінки. Крім того, 5 з 32 летальних випадків - це особи до 50 років.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"У структурі за статтю та віком з підтверджених випадків коронавірусної хвороби зараз  лідерство за жінками. Ми маємо 55% випадків, зареєстрованих серед жінок, і 45% - серед чоловіків. 74,4% хворих - це особи у віці від 30 до 69 років", - розповів Ляшко.

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"Випадки смерті на сьогодні зареєстровано вже в 11 регіонах країни. Якщо подивитися на статистику, то в статевій структурі померлих (з коронавірусної хвороби. - Ред.) превалюють жінки 65,6%, а також особи віком від 50 років - 84,4%.

До 50 років у нас зареєстровані 5 летальних випадків. Якщо ми подивимося на статистику 60+ (років. - Ред.), то це практично 50% померлих. Майже всі померлі, 84%, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких були об'єднані захворювання. Це ще раз підтверджує, що особи у віці від 60 років, особливо з хронічними хворобами, це найбільша група ризику, яка має дотримуватися запропонованих нами обмежувальних заходів", - додав головний санітарний лікар.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186855
 
 
 Топ коментарі
 
Итальянцы всех умерших от всевозможных болезней записывают в стату по короне, если у них обнаружена позитивная на нее проба. и не колышит... отседова и такая смертность. Представь, вот умерло в Бергамо допустим в день 400 человек. Это ж скоко паталогоанатомов нужно, что бы вскрыть 400 тушь и выяснить причину смерти...
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Статистика скудная. Сколько например среди заболевших корововирусом курящих? Сколько синелобых? А так корововирус ообычный грипп с обычными осложнениями у хроников. Посему все на турники, гири и штанги!
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Итальянцы всех умерших от всевозможных болезней записывают в стату по короне, если у них обнаружена позитивная на нее проба. и не колышит... отседова и такая смертность. Представь, вот умерло в Бергамо допустим в день 400 человек. Это ж скоко паталогоанатомов нужно, что бы вскрыть 400 тушь и выяснить причину смерти...
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32 летальніх випадки це ще не статистика.

А ще якщо проміжок розтягнути не від 30 до 69, а від 0 до 200 років то туди війдуть всі.
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ВодкаПивоСигареты_и 30летние у нас по здоровью как 70летние в Италии
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В Китае умерали те, кому за 80 лет. Это 98% от общего количества умерших
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А що довбури можуть ще робити?Тільки статистику обнародувати.
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И что? Что этот минздрав этой статистикой хотел сказать? Какие выводы он сделал? И что собирается предпринять?
Или как обычно у зеленого стада...прокукарекал а там хоть не рассветай??
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Статистика показує, що у нас медперсонал, особливо середній - жінки. І на заробітки в основному їдуть жінки. От така статистика.
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Статистика скудная. Сколько например среди заболевших корововирусом курящих? Сколько синелобых? А так корововирус ообычный грипп с обычными осложнениями у хроников. Посему все на турники, гири и штанги!
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а шо там по онкобольными, инсультами, сердечникам, туберкулёзу, политравма.. какая там статистика, или с приходом коронавируса всем этим перестали болеть ??
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Если посмотреть на статистику .... умерших ... лица возрастом от 50 лет - 84,4%.
посмотрим на статистику 60+ то это практически 50% умерших.

Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855
лица возрастом от 50 дo 60 лет 84,4%- 50% = 34,4 % ???
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Кроме того, 5 из 32 летальных случаев - это лица до 50 лет. - как у них со здоровьем?
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А они сами не знают.но воз говорит что болеют с тяжелыми последствиями и молодые здоровые люди тут как кому судьба написана
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Медиків нелишилося....! Є лише статистики й статисти
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А їх вважай і не було. Тямущі вже давно здриснули за бугор.
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Вже від тридцяти? Єдине що тішить що Бубачка теж туди входить.
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обычно умирают люди с излишним весом и ни одного курца
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це не статистика по хворим на ковід. Це узагальнені відомості, відмовки. Хоча б по померлим давали більш розлогу інформацію, вік, спосіб життя, хронічні хвороби, час звернення в лікарню, тобто тривалість періоду самолікування. Поки що лише 33 особи як померли, і то немає ніякої інфи по них, а що ж буде коли буде велика кількість смертей? То взагалі рахувати не будуть?
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Вчора іде така собі особа і каже по телефону. Мама, не вір, це все брехня. Ходи спокійно в магазин і на прогулянки. Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины - Цензор.НЕТ 5321
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А ми ж на бЕндеравскай мовє ні в зуб ногою.
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Дохнут в процессе перевода памятки ценители "паРашкинского мира".... Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины - Цензор.НЕТ 6991
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Нет статистика есть голима брехня и 32 умерших 27 умерли от патологий и только 5 от читого вируса ЭТО ЧТО ЗА БРЕД? От удара молнии зимой умирает больше в Украине. Глупость человеческая не имеет предела . Нас тупо гонят как баранов . Пора бы с пастухов спросить Что это?
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Сколько людей умерло за прошедшую зиму от удара молнии?
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Юра Лох, приедь в Италию,Испанию или штаты, и увидишь реалии, а то с погреба вещать дурак может, а ягодки еще не один год будут расхлебывать, тем более в Украине.
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В Италии и Испании зачищали дома престарелых (кстати, это - преступление против человечества).
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Зачем мне Испания и берег чужой. При совке с виросом расправлялись жестко и эфективно
Никаких карантивно все должны получить имунитет И через две три недели о грипе и не вспоминали а потм и болеть грипом перестали. Поедь в Беларусь и посмотри брешу я или нет. Бацька знает шо делает.Шведы тоже.
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Это - попытка введения "нового мирового порядка".
Сейчас Дональд Фредович начинает разборку в Нью-Йорке с организаторами этого "порядка". ИМХО, пленных в этой войне брать не будут.
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В России вспыхнул "адский" пожар на стройке больницы для зараженных коронавирусом: видео
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это управляемая в ручном режиме, требуемая властью "статистика".
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В Оперштабе опровергли заражение коронавирусом Путина
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Ізраїль почав виготовляти апарати ШВЛ на конвеєрі для виробництва ракет

Ізраїль перебудував технологічну лінію з виробництва ракет для виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом
Представниця Міноборони країни заявила, що 30 апаратів вже передані міністерству охорони здоров'я, повідомляє DW.
Міністр оборони Нафталі Беннет заявив, що в боротьбі проти COVID-19 Ізраїль повинен розвивати незалежний потенціал у всіх сферах.
"Ми не можемо залишатися залежними від поставок з інших країн", - підкреслив Беннет.За його словами, на тлі браку апаратів ШВЛ в країні і по всьому світу ізраїльське військове відомство запустило виробничу лінію спільно з компанією Inovytec, яка займається розробкою засобів інтенсивної терапії, і аерокосмічним держконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).
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115 тысяч выявлено в Нью Йорке, какая вероятность выздороветь в Украине
Итак по официальной статистике 1250 зараженных, 25 выздоровело. То есть процент выздоревших, меньше трёх процентов пока.
Основные заражения происходят в супермаркете и общественном транспорте. Если граммотно организовать доставку продуктов на дом, можно закрывать все супермаркеты и маршрутки будут пустые. В Метро идёт реклама о наборе со своим транспортом и фасувальщиками. Только службы доставки должны работать и выдача заказов. Люди он лайн должны заказать, и потом иметь выбор или забрать в окошке или заказать домой
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В АТБ обычная картина: подойдет к овощному развалу курица и начинает каждое яблоко или огурец мацать руками ,перебирать. Из десятка таких вот фруктов один если выберет ,то хорошо.Остальные остаются ,их другая кикимора облапает и обратно положит.
Какая маска здесь защитит от заражения?
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******** все перемывать, стараюсь все фасованное покупать, безконтактной карточкой пользоваться, купил рукавички одноразовые(как хлеб брать), всё равно куча ошибок делаю. Если вирус дойдёт, вообще выходить нельзя
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А вы уверены, что те, что упаковывают и подготавливают ваш заказ, здоровы? А курьеры? Это все кому как повезет и какой у каждого человека иммунитет. Пока не переболеет 60-70% населения противостоять вирусу, а он вообще новый, очень проблематично. Так что, всем нам крепкого здоровья
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от курьеров ничего не должно зависеть, их задача только в пакете перед домом поставить, пакет сразу утилизируете. Минимизировать процесс сборки тоже можно. я могу и на картохе пол года пересидеть, если был бы сам
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Пост стариков, видимо, не госпитализируют, хотя утверждать трудно. Но прошлый краткосрочный министр МОЗ сказал же, что все 65+ - это трупы... Что-то измениась?
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Болиють тилькы срарэньки ...говорили они
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