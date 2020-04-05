 МОЗ оприлюднило статистику щодо COVID-19: 74,4% випадків - це особи у віці від 30 до 69 років, 55% - жінки

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"У структурі за статтю та віком з підтверджених випадків коронавірусної хвороби зараз лідерство за жінками. Ми маємо 55% випадків, зареєстрованих серед жінок, і 45% - серед чоловіків. 74,4% хворих - це особи у віці від 30 до 69 років", - розповів Ляшко.
"Випадки смерті на сьогодні зареєстровано вже в 11 регіонах країни. Якщо подивитися на статистику, то в статевій структурі померлих (з коронавірусної хвороби. - Ред.) превалюють жінки 65,6%, а також особи віком від 50 років - 84,4%.
До 50 років у нас зареєстровані 5 летальних випадків. Якщо ми подивимося на статистику 60+ (років. - Ред.), то це практично 50% померлих. Майже всі померлі, 84%, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких були об'єднані захворювання. Це ще раз підтверджує, що особи у віці від 60 років, особливо з хронічними хворобами, це найбільша група ризику, яка має дотримуватися запропонованих нами обмежувальних заходів", - додав головний санітарний лікар.
А ще якщо проміжок розтягнути не від 30 до 69, а від 0 до 200 років то туди війдуть всі.
Или как обычно у зеленого стада...прокукарекал а там хоть не рассветай??
посмотрим на статистику 60+ то это практически 50% умерших.
Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855
лица возрастом от 50 дo 60 лет 84,4%- 50% = 34,4 % ???
Никаких карантивно все должны получить имунитет И через две три недели о грипе и не вспоминали а потм и болеть грипом перестали. Поедь в Беларусь и посмотри брешу я или нет. Бацька знает шо делает.Шведы тоже.
Сейчас Дональд Фредович начинает разборку в Нью-Йорке с организаторами этого "порядка". ИМХО, пленных в этой войне брать не будут.
Ізраїль перебудував технологічну лінію з виробництва ракет для виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом
Представниця Міноборони країни заявила, що 30 апаратів вже передані міністерству охорони здоров'я, повідомляє DW.
Міністр оборони Нафталі Беннет заявив, що в боротьбі проти COVID-19 Ізраїль повинен розвивати незалежний потенціал у всіх сферах.
"Ми не можемо залишатися залежними від поставок з інших країн", - підкреслив Беннет.За його словами, на тлі браку апаратів ШВЛ в країні і по всьому світу ізраїльське військове відомство запустило виробничу лінію спільно з компанією Inovytec, яка займається розробкою засобів інтенсивної терапії, і аерокосмічним держконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).
Итак по официальной статистике 1250 зараженных, 25 выздоровело. То есть процент выздоревших, меньше трёх процентов пока.
Основные заражения происходят в супермаркете и общественном транспорте. Если граммотно организовать доставку продуктов на дом, можно закрывать все супермаркеты и маршрутки будут пустые. В Метро идёт реклама о наборе со своим транспортом и фасувальщиками. Только службы доставки должны работать и выдача заказов. Люди он лайн должны заказать, и потом иметь выбор или забрать в окошке или заказать домой
Какая маска здесь защитит от заражения?